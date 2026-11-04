Kevin Durant s’agace des remarques sur son volume de tirs

Après la nouvelle victoire des Rockets face aux Celtics lundi soir, Kevin Durant a eu un (énième) échange tendu avec un journaliste, qui l’interrogeait sur son faible nombre de tirs tentés depuis le début de la saison.

« Pourquoi est-ce que ça vous importe tant ? », a-t-il lancé sèchement, coupant ainsi court à la question qui lui avait été posée. « Nous avons remporté le match. Pourquoi est-ce que vous vous concentrez autant sur moi ? […] Vous ne regardez que moi pendant tout le match ? Vous avez une caméra braquée uniquement sur moi ? »

Le journaliste du Houston Chronicle a beau expliquer que sa question n’était pas une critique, Kevin Durant ne comprend tout simplement pas que son volume de tirs soit un sujet, sachant que Houston enchaîne les bons résultats : sept victoires en huit matchs, soit le meilleur bilan de la ligue à égalité avec Philadelphie.

Sur le même ton, agacé, l’ailier de 38 ans a donc ajouté ensuite : « Jabari [Smith Jr.] a inscrit 30 points lors du dernier match, mais il n’en a marqué que 14 [lundi] soir. Est-ce que vous allez parler de la variété de ses tirs ? »

Satisfait de son impact sans ballon

Lundi, et malgré 33 minutes au compteur, Kevin Durant a terminé la rencontre avec seulement 12 points, à 5/6 au shoot. Autrement dit, ses plus faibles totaux de points et tentatives de la saison, mais surtout son plus faible total de tentatives en carrière lorsqu’il dispute au moins 30 minutes.

Au-delà de ça, c’est la troisième fois en quatre matchs qu’il termine sous la barre des 10 tentatives au shoot. De quoi confirmer que l’équilibre autour de « KD » est plus fort que jamais chez les Rockets.

Pour le cinquième meilleur marqueur de l’histoire, son influence ne se mesure toutefois pas uniquement à son nombre de points ou de tirs.

« Ma simple présence ouvre le jeu pour tout le monde dès que je pose un pied sur le parquet », analysait justement le MVP 2014. « Ils n’ont même pas besoin de me donner le ballon que l’on va m’envoyer des prises à deux et me coller des défenseurs. Même quand je n’ai pas le ballon. Ma simple présence a un impact sur un match. Je n’ai pas besoin de shooter ni de dribbler. Le fait d’être sur le terrain va engendrer une réaction de la défense et mes coéquipiers vont en profiter. »

Reste que Kevin Durant, dont le temps de jeu a diminué (34 minutes), est actuellement sur les bases de sa saison la moins productive en carrière, avec « seulement » 20,8 points de moyenne et 12,3 tirs tentés par match, ainsi qu’un taux d’utilisation du ballon retombé à 23,7%. Mais son efficacité demeure et Houston gagne, et c’est sans doute l’essentiel pour l’ailier, qui n’a plus franchi un tour en playoffs depuis 2023.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 8 33.6 53.1 40.7 83.6 0.4 4.9 5.3 3.1 2.1 0.6 3.0 1.6 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.