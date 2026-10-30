Les Rockets ont-ils trouvé l’équilibre autour de Kevin Durant ?

Seulement 9 tirs, 18 points et une trentaine de minutes sur le parquet. Pour Kevin Durant, la large victoire des Rockets à Milwaukee (132-100) illustre les changements qui s’opèrent à Houston. La saison dernière, l’ailier All-Star devait souvent multiplier les efforts pour créer des choses, pour lui comme pour ses partenaires.

Ce début d’exercice lui offre davantage de confort. Avec cinq victoires en cinq rencontres, Houston égale son meilleur départ depuis 2014/15. Le succès face aux Bucks est d’autant plus encourageant que les Texans évoluaient sans Alperen Sengun, Steven Adams et Marcus Smart. Trois absences compensées collectivement, derrière Fred VanVleet, auteur de 24 points, et Amen Thompson, qui en a ajouté 23 à 10/16 au tir.

« L’équilibre est là. C’est excellent pour nous et pour lui : cela permet de préserver sa fraîcheur et de lui faciliter la tâche », apprécie Ime Udoka au sujet de Kevin Durant. « La saison dernière, nous devions parfois défendre parfaitement et nous reposer sur lui. Désormais, nous avons le luxe de voir différents joueurs prendre le relais. »

VanVleet remet de l’ordre

Absent toute la saison dernière à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur, Fred VanVleet retrouve progressivement son rythme. Et sa présence permet à chacun de retrouver un rôle plus naturel.

À Milwaukee, le meneur a identifié le moment où il fallait accélérer personnellement. Face à une défense qui protégeait le cercle en reculant, il a inscrit 15 points consécutifs pour Houston dans le troisième quart-temps.

« Nous avions commencé doucement au tir, particulièrement dans le premier quart-temps. Il a pris sur lui de chercher un peu plus à marquer, en allant chercher ses tirs à mi-distance et à 3-points », explique son coach. « Il a fait les bons choix. Il prend ce que la défense lui donne : les occasions de marquer étaient là, et il les a saisies. »

Son retour profite aussi à Reed Sheppard, qui peut se concentrer sur son tir, ou encore à Amen Thompson, moins sollicité pour organiser le jeu et davantage disponible pour attaquer les espaces.

Avant ses douleurs au dos, Alperen Sengun tournait pour sa part à 24,5 points, 9 rebonds et 7 passes décisives de moyenne. Autant de relais qui évitent à Kevin Durant de devoir systématiquement créer le danger.

Amen Thompson dans son élément

Pour Amen Thompson, l’objectif reste de se rapprocher du panier, avec ou sans ballon. Les espaces créés par les shooteurs lui permettent d’exploiter sa vitesse et ses qualités athlétiques.

« C’est ce qu’il fait, qu’il ait le ballon ou non, qu’il se place près du cercle, pose des écrans ou roule vers le panier. S’il peut passer son temps dans la raquette, il en résultera de bonnes choses », souligne Ime Udoka.

Cette diversité se retrouve également sur le banc, auteur de 48 points à Milwaukee. Avec Marcus Smart et Bogdan Bogdanovic, auteur de 16 points en 15 minutes face aux Bucks, Houston dispose de joueurs expérimentés capables de créer, de sanctionner à distance et de prendre les bonnes décisions.

« Ils ont renforcé certains de nos points faibles : un porteur de balle supplémentaire, du tir, mais aussi du calme, de l’expérience et de l’intelligence de jeu », détaille Ime Udoka. « L’équipe paraît plus complète lorsque ces joueurs viennent relayer les titulaires. Cela ajoute de la profondeur et de la polyvalence. »

Kevin Durant conserve évidemment une place centrale dans le dispositif. Sa régularité et l’attention qu’il attire restent des garanties pour son entraîneur.

« C’est un luxe. C’est la raison de sa présence ici. Il peut tourner à 25 points de moyenne avec beaucoup d’efficacité, tout en attirant l’attention pour libérer les autres. Il nous manquait parfois ce scoreur vers qui nous tourner pour finir les actions. Il a répondu à ces attentes, et même davantage. »

Des absences plus faciles à gérer

Cinq victoires ne suffisent pas à tout valider. Ime Udoka insiste notamment sur les pertes de balle, parfois évitables, qui privent Houston de tirs et offrent des possibilités de contre-attaque à l’adversaire. Il souhaite aussi retrouver une présence plus soutenue au rebond offensif et conserver du rythme.

Mais ce départ parfait lui permet de travailler ces détails avec une certitude supplémentaire : son équipe peut désormais absorber une absence ou une soirée difficile de l’un de ses cadres, sans perdre son efficacité collective.

« Quand certains joueurs sont absents ou passent à côté, nous avons le sentiment de pouvoir tenir grâce aux autres. C’est ce que nous faisons actuellement », conclut-il. « Même sans Alperen, Steven ou Marcus, il reste beaucoup de talent et différents joueurs capables de sortir du banc pour faire des actions. »