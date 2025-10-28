Fred VanVleet, blessé mais pas abattu

C'est sans doute le coup dur dont n'avaient surtout pas besoin les Rockets. Le mois dernier, Fred VanVleet s'est ainsi rompu un ligament croisé pendant qu'il s'entraînait aux Bahamas et cette blessure au genou droit risque de lui faire rater l'intégralité de l'exercice 2025/26.

« J'avais tellement hâte et j'étais probablement dans la meilleure forme de ma vie avant cette saison, j'étais super enthousiaste à l'idée de bien la démarrer… » regrette celui qui devait être titulaire à la mène pour Houston. « C'était donc vraiment dur à encaisser de me blesser à ce moment-là. […] C'est très dur d'être absent. Par rapport à tout le travail que je fournis et ce que je représente pour cette équipe… Le pire, c'est de ne pas pouvoir être sur le terrain avec les gars et contribuer dès maintenant. »

Pas du genre à manquer beaucoup de matchs depuis ses débuts en NBA, Fred VanVleet avait prolongé pour deux ans durant l'été et il était surtout le parfait relais sur le terrain d'Ime Udoka. De qui il est devenu l'assistant de luxe.

« Je ne vais pas arrêter de parler » prévient le champion 2019. « Je vais toujours pouvoir partager tout ce que je vois, essayer d'aider à gérer les émotions de chacun, même si rien ne remplace le fait d'être sur le terrain. Mon leadership et ce que j'apporte, le coaching, tout ça a du sens uniquement parce que je joue. Donc je vais faire ma part pendant que je ne joue pas. Il y a plein de choses sur lesquelles je peux aider entre les matchs, à l'entraînement, et je vais continuer de le faire. Mais tout prend encore plus de poids quand tu peux jouer… »

Avec ou sans ballon, il guidera l'équipe

En bon vétéran, Fred VanVleet sait déjà que « tout ne sera pas parfait » du début à la fin pour les Rockets, mais il fera en sorte d'aider les jeunes Amen Thompson et Reed Sheppard, censés le remplacer au mieux dans les prochains mois. Alors que son équipe affichait un bilan de 11 victoires et 11 défaites, quand il ne jouait pas la saison dernière.

« Je pense que Reed trouve un peu d'agressivité, de caractère et de combativité. Quant à Amen, il est fidèle à lui-même, il essaie de faire plein de choses à la fois » analyse l'ancien des Raptors. « Ça va être un travail sur le long terme, mais je suis fier de ces gars, de chacun d'eux. Ils étudient vraiment le jeu et ce sont deux des plus gros travailleurs que je connaisse, donc il n'y a pas moyen qu'ils échouent. »

Avec un peu de chance, Houston pourrait même retrouver Fred VanVleet en cours de route. « Je n'ai pas de calendrier précis » assure l'intéressé, qui ne voudra pas se précipiter. « Je prends simplement les choses en douceur, au jour le jour, semaine après semaine, et on verra où j'en serai vers la fin de saison. »

Mais « FVV » est déjà conscient d'une chose : « Je vais revenir en étant bien meilleur, en tant que personne, en tant que joueur et par rapport à tout le reste » termine-t-il, confiant. « Telle est ma façon d'aborder les choses et qui je suis en tant qu'homme. La phase de rééducation est lente, on prenait tellement de choses pour acquises… Mais être capable de repartir de zéro me fait dire que je n'ai aucun doute quant au fait que je reviendrai plus complet et meilleur, en tant que joueur et en tant que personne. »

Mais du côté des Rockets, on s'apprête à faire sans Fred VanVleet puisque l'équipe devrait demander une « Disabled Player Exception » afin de le remplacer. Une enveloppe qui n'est accordée qu'en cas de forfait pour toute la saison.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 ☆ TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 60 35 37.8 34.5 81.0 0.5 3.1 3.7 5.5 2.3 1.6 1.4 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.