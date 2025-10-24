Fred VanVleet, assistant de luxe

Gravement blessé au genou, et sans doute « out » pour toute la saison, Fred VanVleet a repris le chemin des parquets jeudi, et bien évidemment ce n'est pas pour s'entraîner. L'ancien champion NBA est là pour jouer les assistants de luxe auprès du staff d'Ime Udoka.

Victime d’une déchirure d'un ligament croisé antérieur, il a donné des consignes à ses coéquipiers pendant un exercice de pick-and-roll, et détail notable : il ne portait aucune attelle visible sur son genou droit.

« C’est déjà comme au bon vieux temps » a ainsi réagi Amen Thompson. « Il me donne des conseils. Je lui pose beaucoup de questions, j’observe comment il organise le jeu. »

Bientôt avec le groupe en déplacement

Fred VanVleet n’était pas présent sur le banc pendant les matchs de présaison ni lors du match d’ouverture à Oklahoma City, mais il devrait prochainement accompagner ses coéquipiers. Selon une source citée par le Houston Chronicle, il pourrait effectuer le déplacement prévu le 29 octobre à Toronto puis le 1er novembre à Boston.

En son absence, Amen Thompson occupe le rôle de meneur titulaire, tandis que le jeune Reed Sheppard assure la rotation en sortie de banc.

Depuis le banc, et à l'entraînement, Fred VanVleet jouera à fond son rôle de mentor auprès de ses coéquipiers.