Sacramento Kings – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Los Angeles Lakers – Sacramento Kings de ce mercredi oppose au Golden 1 Center une équipe lancée à pleine vitesse derrière Luka Doncic à une franchise qui vient tout juste de décrocher son premier succès de la saison.

Les Lakers abordent la rencontre forts de deux victoires consécutives, contre Toronto puis Miami pour un bilan de six victoires en huit matchs, quand les Kings ont dû attendre six rencontres avant de signer leur première victoire, obtenue 115 à 100 à Dallas.

Où en sont les Los Angeles Lakers et les Sacramento Kings ?

Forme du moment Los Angeles Lakers 6-2 · 4e Ouest · à l’extérieur ce soir-là D V D V V 122,5 Pts/match 115,3 Pts encaissés 121,9 Efficacité off. 114,0 Efficacité déf. Sacramento Kings 1-6 · 15e Ouest · à domicile ce soir-là D D D D V 110,1 Pts/match 124,3 Pts encaissés 106,8 Efficacité off. 120,0 Efficacité déf.

Luka Doncic incarne brille de mille feux avec les Lakers en ce début de saison. Il traverse une période d’exceptionnelle réussite, affichant 38,3 points de moyenne par rencontre, un total qui grimpe à 41,3 sur ses cinq derniers matchs.

Depuis le départ de LeBron James, parti à Philadelphie cet été, le Slovène est devenu pour la première fois le référent offensif incontesté de la franchise.

Austin Reaves, qui a signé en juin une prolongation de quatre ans pour 185 millions de dollars, constitue un soutien de premier plan avec 23,6 points par match, tandis que l’attaque figure parmi les plus productives de la NBA.

De leur côté, les Kings ont ouvert la saison par six revers consécutifs, durant lesquels ils ont concédé plus de 130 points à trois reprises. Leur victoire à Dallas mardi leur a enfin permis de lancer leur campagne, et Darius Acuff Jr. peut désormais souffler.

Comparatif des équipes Lakers Kings 122,5 Points/match 110,1 Lakers +12,4 115,3 Points encaissés 124,3 Lakers -9,0 121,9 Efficacité offensive 106,8 Lakers +15,1 114,0 Efficacité défensive 120,0 Lakers -6,0 25,4 Passes décisives/match 24,6 Lakers +0,8 18,4 Pertes de balle/match 17,1 Kings -1,3 52,0 % Réussite aux tirs (FG%) 46,1 % Lakers +5,9 %

Ces chiffres illustrent bien le décalage entre les deux formations : les Kings concèdent plus d’un point par possession en défense tout en en marquant moins d’un en attaque, une combinaison que très peu d’équipes affichent pour les mauvaises raisons.

Les Lakers présentent au contraire un profil largement positif des deux côtés du terrain et affichent près de six points de plus par 100 possessions que leur adversaire du soir.

La seule véritable supériorité statistique des Kings concerne la préservation du ballon, avec moins de pertes de balle par match que Los Angeles. Cela reste toutefois insuffisant face à une attaque capable de scorer à tout moment.

Lakers et Kings, les absences avant la rencontre

Absences Los Angeles Lakers Adou Thiero, genou Absent Sacramento Kings Keegan Murray, cheville Absent Dylan Cardwell, mollet Absent Maxime Raynaud, genou Absent Ben Simmons, tendon d’Achille (opéré) Absent (saison)

Les Lakers ne déplorent que l’absence d’Adou Thiero, un ailier de rotation qui n’a pas disputé la moindre minute durant la série de victoires actuelle, laissant JJ Redick avec un groupe quasiment au complet.

La situation est bien plus délicate à Sacramento, où Keegan Murray, Dylan Cardwell et Maxime Raynaud sont tous indisponibles, tandis que Ben Simmons est forfait pour le reste de la saison après une opération du tendon d’Achille droit.

Doug Christie se retrouve donc limité aux postes d’ailier et de pivot, Precious Achiuwa et Jonathan Mogbo devant logiquement absorber les minutes laissées vacantes par l’absence de Keegan Murray.

Aucune composition officielle n’avait été publiée pour les deux équipes au moment de la rédaction ; le poste d’ailier fort titulaire des Kings reste donc une projection plutôt qu’une certitude.

Les duels clés entre Los Angeles Lakers et Sacramento Kings

Le meilleur marqueur de la ligue face au meilleur rookie Luka Doncic LAL VS Darius Acuff Jr. SAC 38,3 Pts/match 8,1 Passes/match 26,1 Pts/match 6,3 Passes/match Luka Doncic devance tous les joueurs de la ligue au scoring cette saison et s’impose comme l’option numéro un incontestée des Lakers, tandis que Darius Acuff Jr. grimpe à 29,2 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs après un passage à 34 points et 14 passes décisives face à New Orleans. La bataille du rebond Domantas Sabonis SAC VS Walker Kessler LAL 14,6 Rebonds/match 71,2 % Réussite (FG%) 10,5 Rebonds/match 71,4 % Réussite (FG%) Domantas Sabonis reste l’un des intérieurs les plus productifs de la ligue malgré la saison compliquée de son équipe, et Walker Kessler offre l’équivalent le plus proche côté Lakers avec un pourcentage de réussite quasiment identique. Celui qui domine la raquette offre à son équipe les possessions supplémentaires qui devraient compter ce soir-là.

Luka Doncic et Darius Acuff Jr. ne se marqueront probablement pas directement, mais tous deux influenceront le rythme de la rencontre et la gestion du ballon dans les moments décisifs.

Le duel entre Domantas Sabonis et Walker Kessler pèse tout autant, compte tenu du manque d’effectif des Kings dans la raquette. Une grosse soirée au rebond pour les visiteurs rendrait la tâche encore plus compliquée pour la franchise locale.

Paris joueurs pour Los Angeles Lakers – Sacramento Kings

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 36,5 38,3 Saison PTS 41,3 5 derniers 7 Matchs joués Luka Doncic a dépassé les 36,5 points lors de quatre de ses cinq derniers matchs, face à l’une des défenses les plus perméables de la ligue. Darius Acuff Jr. SAC Points marqués Plus de 23,5 26,1 Saison PTS 29,2 5 derniers 7 Matchs joués Le rookie porte l’attaque des Kings presque à lui seul et le ballon passant de plus en plus souvent entre ses mains. Domantas Sabonis SAC Rebonds Plus de 13,5 14,6 Saison REB 15,4 5 derniers 7 Matchs joués Domantas Sabonis a passé la barre des 13,5 rebonds lors de quatre de ses cinq dernières sorties, et devrait trouver peu de résistance face à une raquette des Lakers limitée derrière Walker Kessler.

Los Angeles Lakers et Sacramento Kings, l’historique des confrontations

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS Sacramento Kings Lakers 128-104 Kings Los Angeles Kings 124-112 Lakers Sacramento Lakers 125-101 Kings Los Angeles Kings 120-127 Lakers Sacramento Lakers 116-117 Kings Los Angeles

Les Lakers ont remporté trois de leurs quatre confrontations face aux Kings la saison passée, dont deux par vingt-quatre points d’écart.

Aucune des deux équipes ne s’est encore affrontée cette saison, ce qui fait de mercredi la première confrontation entre deux effectifs largement remaniés depuis : Luka Doncic est désormais le franchise player des Lakers et les Kings sont en reconstruction.

Lakers et Kings partagent également une véritable histoire en playoffs, notamment la finale de Conférence Ouest 2002, mais cette rivalité sommeille depuis plus de vingt ans et n’a aucun poids sur une rencontre entre une équipe de bas de tableau et une franchise du haut du classement.

Pronostics pour Los Angeles Lakers – Sacramento Kings

Pronostics Écart Los Angeles Lakers -8,5 Les Lakers affichent un bilan largement positif aux deux bouts du terrain face à des Kings en grande difficulté, et ont déjà gagné trois de leurs quatre dernières confrontations avec Sacramento, dont deux de vingt-quatre points. Total Plus de 228,5 points Les deux matchs à domicile des Kings cette saison ont tous deux dépassé les 230 points cumulés, et les Lakers marquent beaucoup à l’extérieur depuis le début de saison. Perf. joueur Luka Doncic plus de 36,5 points La folle série offensive de Luka Doncic se poursuit face à une défense des Kings parmi les plus faibles de la ligue. Perf. joueur Darius Acuff Jr. plus de 23,5 points Darius Acuff Jr. a pris encore plus de responsabilités offensives avec un effectif des Kings décimé, à 29,2 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Combiné Lakers -8,5 points + Luka Doncic plus de 36,5 points Une victoire confortable des Lakers et une nouvelle grosse performance de leur meilleur marqueur restent les deux lectures les plus solides de cette rencontre.

Pronostic sur le score du match Lakers 121-110 Kings Écart de points : 11 · Total de points : 231

Privés de plusieurs éléments importants, les Kings abordent cette rencontre avec un handicap évident face à des Lakers au sommet de leur forme, portés par un Luka Doncic très influent. Même une grosse performance de Darius Acuff Jr. risque de ne pas suffire à combler cet écart.

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