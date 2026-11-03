San Antonio Spurs – Dallas Mavericks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans le cadre de ce pronostic NBA, les San Antonio Spurs reçoivent les Dallas Mavericks au Frost Bank Center dans la nuit de mercredi à jeudi 5 novembre 2026, à 3h30 heure française. Finalistes la saison dernière, les Spurs arrivent avec cinq victoires consécutives, tandis que les Mavericks sortent d’une défaite face aux Kings, une équipe pourtant encore sans succès cette saison.

Le premier affrontement de la saison entre les deux formations avait tourné à l’avantage de San Antonio, vainqueur 122-106 à Dallas le 24 octobre. Les Mavericks avaient alors dû composer sans Cooper Flagg ni Kyrie Irving.

Spurs et Mavericks, deux dynamiques opposées

Forme du moment San Antonio Spurs 5-2 · 6e à l’Ouest · à domicile V V V V V 117,6 Pts/match 108,3 Pts encaissés 115,6 Eff. offensive 106,8 Eff. défensive Dallas Mavericks 4-3 · 9e à l’Ouest · à l’extérieur D V V V D 112,3 Pts/match 112,3 Pts encaissés 112,6 Eff. offensive 112,4 Eff. défensive

Après avoir débuté la saison par deux revers, face à Oklahoma City puis Houston, les Spurs ont enchaîné cinq victoires. Parmi elles figurent un succès 130-103 contre Sacramento et une victoire 121-111 sur Minnesota.

Dans leur triomphe 119-97 contre Utah lundi, Dylan Harper a inscrit 17 points et distribué huit passes décisives. Victor Wembanyama a pour sa part terminé avec 12 points, 11 rebonds et trois contres.

Avant la saison, l’association de De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper derrière la ligne d’arrières laissait planer le doute. Fox répond toutefois présent avec 58,2% de réussite au tir, tandis que Castle ajoute 2,4 tirs à 3 points réussis par match.

De leur côté, les Mavericks comptaient trois victoires de rang avant de perdre 100-115 à domicile contre Sacramento lundi. Les Kings ont ainsi décroché leur premier succès de la saison, alors que Kyrie Irving a été préservé en raison de son genou gauche et que Max Christie a dû sortir au troisième quart-temps après une blessure à la hanche.

Comparatif des équipes San Antonio Spurs Dallas Mavericks 117,6 Points/match 112,3 San Antonio Spurs +5,3 46,7 Rebonds/match 42,4 San Antonio Spurs +4,3 27,4 Passes/match 25,9 San Antonio Spurs +1,5 46,5 % FG% 48,3 % Dallas Mavericks +1,8 %

Le comparatif confirme le statut de favori des Spurs. San Antonio capte davantage de rebonds que Dallas et limite ses pertes de balle à 13,4 par rencontre, contre 17,0 pour les Mavericks.

À domicile, les Spurs présentent un bilan de trois victoires pour deux défaites, tandis que Dallas compte deux succès et une défaite en déplacement.

Cette différence avait déjà pesé le 24 octobre. Les Mavericks avaient alors perdu 21 ballons, contre 12 pour San Antonio, avant d’encaisser un 30-17 dans le dernier quart-temps après avoir mené 85-84 à l’entame du dernier acte.

Dallas conserve toutefois un atout offensif avec 48,3% de réussite au tir, contre 46,5% pour les Spurs. Cette adresse est notamment portée par Kyrie Irving, à 52,7% sur ses cinq apparitions.

Quelles absences pour les Mavericks et les Spurs ?

Absences San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Absent Jayden Quaintance, genou Absent Dallas Mavericks Kyrie Irving, genou gauche (gestion) Décision de dernière minute Max Christie, hanche Décision de dernière minute Sergio De Larrea, entorse du genou droit Absent Santi Aldama, suites d’une opération du genou droit Absent Tarik Biberovic, bursite du talon droit Absent Dereck Lively II, opération du pied droit Absent

Kyrie Irving, suivi pour la gestion de son genou gauche, et Max Christie, touché à la hanche, figurent parmi les décisions de dernière minute côté Dallas. Irving n’a participé qu’à trois des cinq derniers matchs de son équipe, tandis que Cooper Flagg en a disputé quatre.

Santi Aldama, Tarik Biberovic, Dereck Lively II et Sergio De Larrea sont indisponibles. De Larrea avait inscrit 21 points lors du premier duel, et ces absences privent les Mavs de plusieurs rotations.

En cas d’absence de Kyrie Irving et Max Christie, Marcus Sasser devrait occuper le poste de meneur et Zaccharie Risacher l’aile. Cooper Flagg, P.J. Washington et Daniel Gafford complèteraient alors le cinq de départ habituel.

Chez les Spurs, seuls Tobias Harris et Jayden Quaintance sont absents. De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama devraient donc être alignés, avec Julian Champagnie et Keldon Johnson comme principaux apport offensifs depuis le banc.

Les duels qui peuvent faire basculer Mavericks – Spurs

Victor Wembanyama face à la raquette de Dallas Victor Wembanyama SAS VS Daniel Gafford DAL 25,7 Pts/match 10,7 Reb/match 10,1 Pts/match 7,0 Reb/match Daniel Gafford conclut la quasi-totalité de ses tentatives près du cercle. Le duel des passes lobbées et des rebonds offensifs avec Victor Wembanyama s’annonce donc central dans la raquette. Cooper Flagg face aux arrières de San Antonio Stephon Castle SAS VS Cooper Flagg DAL 14,7 Pts/match 5,0 Passes/match 25,2 Pts/match 6,5 Passes/match Cooper Flagg a manqué le premier duel et aura à coeur de se tester contre l’une des meilleures équipes de la ligue.

Lors du premier duel, Victor Wembanyama avait livré 23 points, sept rebonds et quatre contres. Daniel Gafford, joueur le plus adroit de la ligue avec 75,0% de réussite au tir, demeure le principal protecteur de cercle de Dallas en l’absence de Dereck Lively.

Cooper Flagg avait manqué cette rencontre en raison d’une entorse à l’épaule. Jeudi marquera donc sa première confrontation de la saison avec San Antonio, dont les arrières avaient déjà provoqué 21 pertes de balle chez les Mavericks.

Les paris sur les joueurs des Spurs et des Mavericks

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 24,5 25,7 Saison pts 31,2 5 derniers (jusqu’au 31 oct.) 7/7 Matchs joués Il porte l’attaque de San Antonio et affronte une raquette de Dallas sans Dereck Lively II. Cooper Flagg DAL Points marqués Plus de 23,5 25,2 Saison pts 26,3 5 derniers 6/7 Matchs joués Le secteur offensif de Dallas passe par lui dès que l’apport des arrières est limité. Dylan Harper SAS Passes décisives Plus de 4,5 5,3 Saison PD 4,8 5 derniers (jusqu’au 31 oct.) 7/7 Matchs joués Il crée pour ses coéquipiers et a distribué huit passes lors du dernier match.

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Les trois lignes ciblent les joueurs qui portent l’attaque de leur équipe : Victor Wembanyama et Dylan Harper dans le jeu placé des Spurs, et Cooper Flagg dans la création offensive de Dallas.

Mavericks contre Spurs, ce que disent les confrontations directes

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Dallas Mavericks Dallas Mavericks 106-122 San Antonio Spurs Dallas San Antonio Spurs 139-120 Dallas Mavericks San Antonio San Antonio Spurs 138-125 Dallas Mavericks San Antonio Dallas Mavericks 123-135 San Antonio Spurs Dallas Dallas Mavericks 92-125 San Antonio Spurs Dallas

Les Spurs ont balayé les quatre duels de la saison 2025-26, avec à chaque fois au moins 12 points d’avance. Leur victoire du 24 octobre prolonge à six leur série de succès consécutifs contre les Mavericks.

Leur performance la plus marquante reste le 125-92 décroché dès la soirée d’ouverture à Dallas il y a un an, soit un écart de 33 points. La saison passée, San Antonio avait aussi franchi la barre des 138 points lors de ses deux matchs à domicile contre Dallas, avec 138 puis 139 unités.

Les Mavericks n’ont plus gagné au Frost Bank Center depuis leur victoire 133-129 du 10 mars 2025. Ils restent donc sur trois défaites consécutives lors de leurs déplacements à San Antonio.

La série se poursuivra le 9 février à Dallas, avant une dernière confrontation prévue le 19 mars au Texas, dans l’antre des Spurs.

Notre pronostic pour Spurs – Mavericks

Pronostics Écart San Antonio Spurs -12,5 Les Spurs ont gagné le premier duel de 16 points, ont battu Dallas de 13 points ou plus lors de quatre de leurs six dernières confrontations et reçoivent une équipe battue chez elle par une équipe de Sacramento sans victoire. Total Moins de 229,5 points Les moyennes de points marqués et encaissés donnent 225,9 points pour les matchs des Spurs et 224,6 pour ceux des Mavericks, nettement sous la ligne. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 24,5 points Il tourne à 31,2 points sur les cinq matchs précédant Utah et affronte une raquette adverse sans Dereck Lively II. Perf. joueur Cooper Flagg plus de 23,5 points Cooper Flagg compte 26,3 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs et reste le premier créateur de Dallas. Combiné Spurs -12,5 + moins de 229,5 points Les deux paris reposent sur le même scénario, une victoire maîtrisée des Spurs avec une défense bien en place.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 121-106 Dallas Mavericks Écart de points : 15 · Total de points : 227

Notre pronostic NBA mise sur San Antonio, dont la défense à 106,8 points concédés sur 100 possessions pèse nettement plus lourd que les 112,4 de Dallas. Avec l’avantage du terrain, nous voyons les Spurs l’emporter par 12,5 points.

Le principal contre-argument reste un éventuel retour de Kyrie Irving : Dallas avait alors battu un Thunder diminué 120-96. Toutefois, la maîtrise du ballon des Spurs demeure déterminante, et les nouveaux parieurs peuvent profiter d’une offre de bienvenue via le code Unibet.