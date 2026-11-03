New York Knicks – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – New York reçoit Chicago au Madison Square Garden dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre 2026, à 1 h 30 heure française, pour un duel entre les champions NBA en titre et une équipe de Bulls en difficulté, battue lors de ses cinq dernières sorties.

Lors de leur première confrontation, le 28 octobre, les Bulls avaient construit une avance de 19 points. Ils ont finalement perdu 133-127, notamment face aux 38 points de Jalen Brunson. Depuis, Chicago, qui affiche un bilan de 1-6, a enchaîné les revers, alors que New York, à 3-4, a rebondi après avoir débuté par trois défaites.

Deux trajectoires opposées pour les New York Knicks et les Chicago Bulls

Forme du moment New York Knicks 3-4 · 4e de l’Atlantique · à domicile D V V D V 106,4 Pts marqués 105,1 Pts encaissés 25,9 Passes déc. 47,0 Rebonds Chicago Bulls 1-6 · dernière place ex aequo en Central · à l’extérieur D D D D D 112,6 Pts marqués 128,9 Pts encaissés 24,6 Passes déc. 45,3 Rebonds

Chicago n’a plus gagné depuis son succès à Milwaukee, le 23 octobre. Depuis, les Bulls ont enchaîné cinq défaites, avec des écarts de 4, 35, 6, 14 puis 19 points. Leur dernier revers est survenu à Philadelphie le lundi 2 novembre, où le cinq majeur adverse a fait très mal à Windy City.

Cette série négative maintient Chicago à égalité avec Milwaukee dans la partie basse de la division Centrale. Le déplacement de mercredi conclut également une tournée de trois matches en déplacement, débutée à Boston.

Les Bulls conservent toutefois quelques signes positifs. Ils ont délivré 32 passes décisives lors du premier duel contre New York, après en avoir distribué 20 à Boston deux jours plus tôt. Caleb Wilson, qui a déclaré : « j’ai 20 ans et je n’ai jamais été un loser », reste par ailleurs le meilleur marqueur de l’équipe.

Les Knicks ont connu un départ difficile en tant que champions en titre, avec trois défaites contre Philadelphie, Boston et Orlando. Ils ont ensuite retrouvé de la confiance en battant Détroit puis Chicago sur deux soirées consécutives. Vainqueur des Nets lundi soir, les coéquipiers de Jalen Brunson voudront mettre leur bilan à l’équilibre grâce à cette rencontre.

Comparatif des équipes New York Knicks Chicago Bulls 106,4 Points marqués 112,6 Bulls +6,2 105,1 Points encaissés 128,9 Knicks -23,8 47,0 Rebonds 45,3 Knicks +1,7 25,9 Passes décisives 24,6 Knicks +1,3 41,9 % Adresse aux tirs 41,6 % Knicks +0,3 %

Depuis leur victoire lors de la première confrontation, les Knicks affichent un parcours en dents de scie. Ils se sont inclinés 98-93 à Philadelphie le vendredi 30 octobre, avant de battre Brooklyn 103-90 le lundi 2 novembre grâce à un dernier quart-temps décisif.

La production offensive reste leur principale fragilité : New York est resté à 102, 93 puis 103 points lors de trois de ses cinq dernières rencontres. À l’inverse, Chicago a concédé au minimum 124 points lors de chacune de ses cinq dernières sorties.

Les statistiques font ressortir une défense nettement plus solide chez les Knicks. New York détient aussi un léger avantage au rebond, dans la distribution et en réussite au tir, tandis que Chicago ne conserve l’avantage que sur le total de points inscrits.

Avant d’affronter Philadelphie, les Bulls présentaient un rating défensif de 121,6 et un net rating de -15,7. Ce déséquilibre explique pourquoi leur capacité à marquer ne se traduit pas encore par des victoires.

Absences et rotations chez les Knicks et les Bulls

Absences New York Knicks Aucune absence signalée Chicago Bulls Nic Claxton, ischio-jambiers Décision de dernière minute

Nic Claxton est le seul joueur inscrit sur le rapport des Bulls, avec une décision attendue en dernière minute en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le pivot n’a toujours pas fait ses débuts avec Chicago depuis son arrivée en provenance de Brooklyn cet été.

Le cinq de départ probable des Bulls devrait réunir Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et Jalen Smith. Nic Claxton figure toutefois comme pivot titulaire sur le depth chart, s’il obtient le feu vert.

Les Knicks ne comptent aucun joueur blessé dans son effectif. Leur cinq majeur probable est identique à celui du premier duel : Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Lors du match à Chicago, Karl-Anthony Towns et Landry Shamet avaient été touchés par des problèmes physiques. Towns a toutefois livré 11 points et 16 rebonds contre Brooklyn, tandis que Shamet a inscrit 22 points, son meilleur total de la saison lors du derby.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Caleb Wilson et Josh Giddey, les duels à suivre entre Knicks et Bulls

Jalen Brunson face à Josh Giddey Jalen Brunson NYK VS Josh Giddey CHI 24,6 Pts/match 19 Pts dernier match 9,1 Pts/match 13 Pts dernier match Josh Giddey a distribué 10 passes décisives à Philadelphie lundi, quand Jalen Brunson a inscrit 19 points contre Brooklyn. Karl-Anthony Towns face à Caleb Wilson Karl-Anthony Towns NYK VS Caleb Wilson CHI 13,9 Reb/match 16 Reb dernier match 6,7 Reb/match 7 Reb dernier match Le rookie des Bulls va attaquer le cercle face à un Karl-Anthony Towns en pleine confiance : le pivot des Knicks a capté au moins 10 rebonds lors de chacun de ses sept matchs.

Dans le premier duel, Jalen Brunson avait marqué 14 de ses 38 points dans le dernier quart-temps, dont trois paniers à 3 points. Josh Giddey avait quant à lui dirigé le jeu de Chicago avec 11 passes décisives et 8 rebonds.

Au niveau des intérieurs, Karl-Anthony Towns aligne les double-doubles depuis le début de la saison, avec sept en autant de matchs. Il sera opposé à Caleb Wilson, auteur de 24 points à Philadelphie lundi.

Trois paris sur les performances individuelles pour Knicks – Bulls

Le secteur du rebond offre la lecture la plus claire : la ligne de Karl-Anthony Towns apparaît très en dessous de sa moyenne, tandis que celle de Caleb Wilson reste inférieure à la sienne.

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Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 10,5 13,9 Saison Reb 15,0 5 derniers 7/7 Matchs joués Karl-Anthony Towns a dépassé ce seuil lors de six de ses sept matchs, et sa moyenne sur cinq matchs la devance nettement. Caleb Wilson CHI Rebonds Plus de 5,5 6,7 Saison Reb 7,4 5 derniers 7/7 Matchs joués Caleb Wilson a pris 7 rebonds à Philadelphie lundi et 6 lors du premier duel, et sa moyenne sur cinq matchs dépasse aussi cette barrière. Norman Powell CHI Points marqués Plus de 18,5 20,3 Saison Pts 20,4 5 derniers 7/7 Matchs joués Norman Powell a inscrit 18 points à Philadelphie lundi et reste le deuxième marqueur des Bulls, derrière Caleb Wilson.

Un bilan récent favorable aux Knicks face aux Bulls

Confrontations directes New York Knicks VS Chicago Bulls Knicks 133-127 Bulls Chicago Knicks 136-96 Bulls New York Knicks 105-99 Bulls Knicks 128-116 Bulls New York Bulls 135-125 Knicks

New York reste sur quatre victoires consécutives dans ce duel, par 12, 6, 40 puis 6 points d’écart. La dernière défaite des Knicks face aux Bulls remonte au 31 octobre 2025, lorsque Chicago s’était imposé 135-125.

Lors de la saison 2025-26, les Knicks avaient dominé la série 3-1. Leur succès 136-96 au Madison Square Garden le 3 avril restait la victoire la plus large de la confrontation.

Le pronostic final sur Knicks – Bulls

Pronostics Écart New York Knicks -8,5 Chicago reste sur deux défaites à l’extérieur de 14 et 19 points, quand les Knicks ont tenu trois de leurs cinq derniers adversaires à 98 points ou moins. Total Plus de 224,5 points Le premier duel a atteint 260 points, et les Knicks n’ont pas besoin d’une grosse soirée offensive face à une défense aussi poreuse. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 10,5 rebonds Karl-Anthony Towns a pris 13 rebonds lors du premier duel face aux Bulls et n’est jamais descendu sous les 10 prises cette saison. Perf. joueur Norman Powell plus de 18,5 points Norman Powell a inscrit 30 points à 10 sur 15 lors du premier duel et tourne à 20,4 de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Combiné New York Knicks -8,5 + Caleb Wilson plus de 5,5 rebonds Caleb Wilson prend ses rebonds quelle que soit l’issue du match, ce qui rend ce pari indépendant de l’avantage défensif des Knicks.

Pronostic sur le score du match New York Knicks 121-110 Chicago Bulls Écart de points : 11 · Total de points : 231

Les Knicks possèdent la défense la plus fiable, bénéficient du même temps de repos que les Bulls et évoluent au Madison Square Garden. Chicago, qui a concédé au moins 124 points lors de ses cinq dernières sorties, laisse donc à New York une marge suffisante pour l’emporter malgré une attaque encore irrégulière.

Chicago devrait continuer à marquer, comme lors du premier duel où l’équipe avait converti 43% de ses tirs à 3-points. Le total de points reste donc ouvert, mais la défense new-yorkaise devrait faire la différence sur l’écart final. Les autres rencontres de la nuit sont analysées dans notre pronostic NBA du jour.