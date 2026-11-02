Los Angeles Lakers – Miami Heat : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Lakers de Los Angeles reçoivent le Heat de Miami au Crypto.com Arena dans la nuit de lundi à mardi, heure française, pour un match où Luka Doncic retrouve une défense bâtie autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, au lendemain de ses 45 points face à Toronto.

Ce pronostic NBA Heat – Lakers s’annonce disputé entre une équipe de Miami relancée par deux victoires consécutives et des Lakers qui jouent leur second match en deux soirs.

Forme et perspectives : Heat et Lakers avant leur duel du Crypto.com Arena

Forme du moment Miami Heat 2-4 · 5e Sud-Est · à l’extérieur ce soir D D D V V 118,3 Points/m 121,5 Encaissés 114,2 Eff. off. 117,3 Eff. déf. Los Angeles Lakers 5-2 · 1re Pacifique · à domicile ce soir V D V D V 118,5 Points/m 115,0 Encaissés 119,7 Eff. off. 114,4 Eff. déf.

Le Heat a retrouvé de la confiance après un début de saison sans victoire après quatre rencontres. Miami s’est d’abord imposé largement 145-125 face à Indiana, avant de décrocher un succès solide à Atlanta.

Ce redressement doit beaucoup au pick-and-roll, remède aux maux offensifs du Heat, que Erik Spoelstra a remis au cœur du dispositif ces dernières semaines.

Giannis Antetokounmpo trouve ses marques dans la raquette avec 12,3 rebonds de moyenne, tout en conservant un volume de points proche de ses standards de MVP.

Avant de débuter cette tournée de cinq matches sur la Côte Ouest, Bam Adebayo a expliqué vouloir recourir à la prise à 2 sur Luka Doncic afin de le contraindre à des tirs difficiles, plutôt que de laisser un seul défenseur gérer cette mission.

Miami pointe à la cinquième place de la division Sud-Est, à une victoire du leader, après des défaites contre Détroit, Charlotte puis Dallas avant de redresser la barre.

Los Angeles dispute son second match en deux soirs après sa victoire contre Toronto dimanche, tandis que le Heat arrive avec trois jours de repos complet.

Comparatif des équipes Miami Heat Los Angeles Lakers 118,3 Points/match 118,5 Lakers +0,2 121,5 Points encaissés 115,0 Lakers -6,5 114,2 Efficacité offensive 119,7 Lakers +5,5 117,3 Efficacité défensive 114,4 Lakers -2,9 28,8 Passes décisives/match 23,0 Heat +5,8 15,0 Pertes de balle/match 17,8 Heat -2,8 34,1 % Adresse à 3 points 37,3 % Lakers +3,2 %

Les statistiques confirment la supériorité des Lakers, qui dominent à la fois au scoring et en efficacité défensive.

Le Heat compense par une meilleure circulation du ballon, avec près de six passes décisives supplémentaires par match et presque trois pertes de balle en moins.

Cet équilibre entre l’attaque plus prolifique de Los Angeles et la gestion plus rigoureuse du ballon à Miami pourrait déterminer l’issue de cette confrontation.

Luka Doncic est devenu, dimanche face à Toronto, le premier joueur de l’histoire à cumuler 45 points, 15 rebonds, 6 passes décisives, 5 interceptions et 5 paniers à trois points dans une même rencontre. Cette performance remet les Lakers sur les bons rails.

Infos équipes et absences : qui manque à l’appel entre Heat et Lakers ?

Absences Miami Heat Tim Hardaway Jr., motif personnel Incertain Los Angeles Lakers Ziaire Williams, pied gauche Absent Adou Thiero, genou Retour espéré le 9 novembre Absent

Tim Hardaway Jr. est annoncé incertain pour des raisons personnelles. Son absence éventuelle offrirait davantage de temps de jeu à Pelle Larsson et Klay Thompson.

Le reste de la rotation d’Erik Spoelstra est disponible derrière Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, les deux leader de l’équipe floridienne.

Côté Lakers, Ziaire Williams est absent dans le cadre d’une gestion de son problème au pied gauche, après avoir été forfait dimanche contre Toronto. Jake LaRavia continue donc d’être aligné dans le cinq de départ à sa place.

Adou Thiero est également indisponible en raison d’une blessure au genou, avec un retour envisagé au plus tôt le 9 novembre. JJ Redick doit ainsi s’appuyer sur Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili et Kevon Looney dans la raquette.

La profondeur limitée du banc de Miami explique pourquoi Erik Spoelstra cherche à trouver les bons réglages pour son cinq majeur.

Duels clés : les confrontations qui peuvent faire basculer Heat – Lakers

Duel de scoreurs Giannis Antetokounmpo MIA VS Luka Doncic LAL 28,2 Pts/m 58,6 % Adresse 37,7 Pts/m 48,2 % Adresse Luka Doncic caracole en tête du classement des marqueurs au lendemain de sa sortie historique face à Toronto, pendant que Giannis Antetokounmpo porte l’attaque du Heat depuis le début de saison. Bataille au rebond Bam Adebayo MIA VS Walker Kessler LAL 7,8 Reb/m 16,3 Pts/m 9,9 Reb/m 14,3 Pts/m Walker Kessler pèse sur la raquette des Lakers, pendant que Bam Adebayo reste la pièce centrale de la défense du Heat.

Aucun des deux leaders n’est privé de soutien, mais le duel entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic demeure l’affiche principale. Les deux joueurs évoluent depuis le début de saison au-dessus de leurs moyennes en carrière.

Plus bas dans la hiérarchie, la confrontation au rebond entre Bam Adebayo et Walker Kessler pourrait influencer le nombre de secondes chances obtenues par chaque équipe.

Paris joueurs : les pistes à suivre pour Heat – Lakers

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 32,5 37,7 Saison (6 MJ) 6 Matchs joués Luka Doncic reste sur sa sortie historique de dimanche face à Toronto, qui confirme sa belle forme du moment. Giannis Antetokounmpo MIA Points marqués Plus de 25,5 28,2 Saison (6 MJ) 6 Matchs joués Une défense des Lakers en difficulté sur les points encaissés devrait laisser de l’espace à Giannis Antetokounmpo, qui shoote à 58,6 % cette saison. Bam Adebayo MIA Points marqués Plus de 14,5 16,3 Saison (6 MJ) 6 Matchs joués Bam Adebayo reste impliqué offensivement aux côtés de Giannis Antetokounmpo plutôt que de se cantonner à un rôle uniquement défensif.

Confrontations directes : l’historique entre Heat et Lakers

Confrontations directes Miami Heat VS Los Angeles Lakers Lakers 134-126 Heat Miami Lakers 130-120 Heat Los Angeles Lakers 117-108 Heat Los Angeles Heat 134-93 Lakers Miami

Les Lakers ont gagné les trois derniers duels entre les deux équipes, dont deux avec un écart à deux chiffres. Le plus récent correspond précisément à cette affiche à Los Angeles, disputée il y a presque un an, jour pour jour.

La dernière victoire du Heat dans cette série date de décembre 2024, lors d’un large succès 134-93 à domicile. Les effectifs des deux camps étaient alors très différents de ceux d’aujourd’hui.

Les deux confrontations précédentes avaient été plus serrées, Miami s’inclinant de huit puis de neuf points. Ces résultats rappellent que la domination récente des Lakers n’est pas aussi écrasante qu’elle pourrait le paraître.

Les deux formations ne se sont pas encore rencontrées cette saison. Ce match ouvre une série de deux confrontations, avant un retour à Miami prévu en mars prochain.

Pronostics : notre analyse pour Heat – Lakers

Pronostics Écart Heat +2,5 1,87 Miami arrive reposé face à des Lakers qui jouent leur second match en deux soirs, après deux victoires de suite obtenues à deux chiffres. Total Plus de 238,5 points 1,91 Le Heat a dépassé les 129 points lors de chacun de ses deux derniers matchs et les Lakers viennent d’inscrire 131 points face à Toronto. Perf. joueur Luka Doncic plus de 32,5 points Luka Doncic sort de sa sortie historique face à Toronto sans aucun signe de ralentissement. Perf. joueur Giannis Antetokounmpo plus de 25,5 points Giannis Antetokounmpo profite d’une défense des Lakers qui n’excelle pas pour trouver de l’espace près du cercle. Combiné Heat +2,5 et Luka Doncic plus de 32,5 points Un match serré n’empêche pas Luka Doncic de conserver un volume de tirs suffisant pour passer sa ligne de points.

Pronostic sur le score du match Lakers 123-121 Heat Écart de points : 2 · Total de points : 244

Un Heat reposé face à des Lakers engagés dans leur second match en deux soirs laisse présager une rencontre serrée, d’autant que les deux formations ont dépassé les 129 points lors de leur dernière sortie respective. Pour construire votre propre pronostic NBA, cette affiche Heat – Lakers réunit plusieurs éléments à surveiller, entre dynamique offensive et contexte de calendrier.

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