Le « pick & roll », premier remède aux maux offensifs du Heat ?

Après quatre défaites pour démarrer la saison, soit son pire démarrage depuis 2007, le Heat devait rapidement réagir. Et la réaction a bien eu lieu à Atlanta, avec une victoire intéressante (129-117) car obtenue avec un bel équilibre au scoring : huit joueurs à au moins dix points…

Beaucoup trop statiques, et observateurs de Giannis Antetokounmpo, la recrue star de l’été, les joueurs du Heat ont retrouvé la marche avant, en revenant notamment aux fondamentaux du jeu. En l’occurrence, le pick & roll.

Un changement de cap notable puisque Miami avait justement fait sa révolution offensive la saison passée, en délaissant les écrans et le pick & roll pour privilégier la vitesse, le mouvement et les duels en un-contre-un. Une philosophie inspirée notamment des idées de Noah LaRoche, ancien assistant des Grizzlies, qu’Erik Spoelstra avait consulté durant l’été 2025.

Sauf que selon Couper Moorhead, journaliste pour le site officiel du Heat, Miami a ainsi utilisé 57 fois le pick & roll mercredi soir face aux Hawks, contre 94 sur les quatre premiers matchs de la saison. C’est même dix de plus que son maximum sur un match durant toute la saison passée (47) ! Et avec 1,22 point par possession sur ces séquences, le résultat a été particulièrement convaincant.

Principal bénéficiaire de ce réajustement, Bam Adebayo (24 points, 9 rebonds) a d’ailleurs enfin pu lancer sa saison.

« On n’avait pas fait de pick & roll depuis un bail », a ainsi reconnu Bam Adebayo dans le Miami Herald. « [Coach Spoelstra] fait partie de ces coachs qui voient quel ajustement il faut faire. Et [mercredi], il a fait l’ajustement nécessaire. Ça m’a permis de prendre mes premiers tirs dans la peinture, ce qui fait que j’ai trouvé mon rythme par la suite, en étant agressif et en allant sur la ligne des lancers. »

Le retour aux bonnes habitudes pour Bam Adebayo

Vivement critiqué par de nombreux observateurs pour son début de saison plus que décevant, dont Kendrick Perkins et Stephen A. Smith sur ESPN, Bam Adebayo a donc répondu sur le terrain.

Il faut dire que la nouvelle philosophie offensive du Heat l’avait déjà perturbé la saison passée, en le privant notamment de certaines de ses situations préférées, ballon en main après un écran. Le retour du pick & roll lui a permis de retrouver des ballons en mouvement, plutôt que de devoir systématiquement créer ses propres tirs.

Davion Mitchell (10 passes décisives) et Pelle Larsson (8 passes) ont ainsi multiplié les combinaisons avec les intérieurs, Giannis Antetokounmpo étant lui aussi davantage utilisé comme poseur d’écrans. De quoi créer des décalages sans laisser toute la création offensive à la superstar grecque.

« On voulait plus d’intention quand on n’est pas dans le bon rythme, pour mettre la balle là où on veut, que ce soit un pick & roll, mais aussi du post-up ou du catcj-and-shoot », ajoute Erik Spoelstra. « On ne veut pas arrêter de courir en transition, mais notre rythme de jeu était beaucoup trop lent sur nos trois derniers matchs. On doit pousser le tempo et on doit jouer vite. Nos adversaires le savent, mais peu importe, c’est notre identité. »

Du « Heat basketball » au « Giannis basketball »

Il faut bien avouer qu’intégrer Giannis Antetokounmpo dans une équipe est loin d’être une mince affaire. Comme le souligne Channing Frye dans le podcast Road Trippin’, Miami est passé du « Heat basketball » au « Giannis basketball », où la superstar grecque fait un peu la pluie et le beau temps.

La greffe va naturellement nécessiter un peu de temps pour prendre vraiment. D’autant que la cohabitation entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo posait déjà la question de l’espacement offensif dès l’arrivée du Grec.

Le pick & roll pourrait justement apporter une partie de la solution, en permettant à l’un des deux intérieurs de poser l’écran pendant que l’autre se place près du cercle, sans que leurs déplacements se gênent. Une manière de mieux exploiter leur puissance physique tout en impliquant davantage les extérieurs.

« On a des principes offensifs », argue précisément Giannis Antetokounmpo. « Les gars doivent chercher les espaces. Les gars doivent arriver lancés pour attaquer la défense. Les gars doivent bouger quand on a une pénétration. Et, quand le jeu se ralentit, on doit simplement jouer le pick & roll. Le coach nous fait confiance pour reconnaître ces différents moments et adapter notre jeu en conséquence. »

L’idée n’est donc pas forcément d’abandonner la révolution offensive de la saison passée, mais de lui ajouter une nouvelle dimension. Le Heat veut toujours courir et attaquer les espaces, tout en retrouvant un jeu plus structuré lorsque le rythme ralentit. En attendant une confirmation dès cette nuit, avec la réception des Pacers…

« On est tous très frustrés de ce début de saison », conclut ainsi Erik Spoelstra. « On veut construire quelque chose de grand et il faut savoir accepter ce qui se passe dans la Ligue, en gardant toujours notre état d’esprit intact. Je n’ai pas senti de démobilisation, au contraire. On est restés unis pour trouver des solutions et progresser, du premier au dernier joueur. C’est une qualité qui va nous aider pour la longue saison à venir. »