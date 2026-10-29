Le collectif du Heat lance enfin sa saison

Après quatre défaites pour démarrer la saison, le Heat tient enfin sa première victoire ! Sur le parquet d’Atlanta, les Floridiens se sont imposés 129-117 au terme d’une rencontre où ils ont rapidement pris l’avantage.

Giannis Antetokounmpo a terminé avec 24 points et 18 rebonds, mais c’est surtout le collectif du Heat qui a répondu présent, avec huit joueurs à au moins dix points. Une répartition offensive qui correspond davantage à ce qu’Erik Spoelstra attendait de son équipe après la présaison.

« Notre identité en sortie du camp d’entraînement et tout au long de la présaison était que nous étions une équipe collective. Nous sommes à notre meilleur niveau lorsque nous avons sept ou huit gars avec au moins dix points », affirme le technicien. « C’est ce que nous pensions après la présaison. »

Parmi les joueurs qui ont réussi leur soirée, il y a Bam Adebayo. En difficulté lors des quatre premières rencontres de la saison, l’homme aux 83 points en un match a corrigé le tir face aux Hawks. En 33 minutes, il a compilé 24 points et 9 rebonds, retrouvant son efficacité offensive.

Et cette soirée avait une saveur particulière pour l’intérieur puisque ses neuf rebonds lui ont permis d’entrer un peu plus dans l’histoire de Miami. Avec désormais 5 794 prises, il est devenu le meilleur rebondeur de l’histoire du Heat, devant les 5 791 rebonds d’Udonis Haslem, son ancien coéquipier et mentor.

« Ce qui le rend encore plus fou, c’est que j’ai dépassé quelqu’un qui a été avec moi pendant dix ans », souligne Bam Adebayo. « Il m’a toujours répondu au téléphone et il m’a vraiment pris sous son aile. »

Pelle Larsson et Davion Mitchell se sont régalés sur pick-and-roll

Pour enfin remporter un match, le Heat s’est aussi davantage appuyé sur le pick-and-roll. Avec Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo en poseurs d’écran, Davion Mitchell et Pelle Larsson ont pu profiter des espaces créés par leurs intérieurs pour attaquer la défense d’Atlanta.

Les deux joueurs ont ainsi atteint la barre des dix points, le Suédois terminant même avec 17 unités et 8 passes décisives. Au-delà de son adresse, c’est surtout sa capacité à lire la défense qui a plu à Erik Spoelstra.

« Il [Pelle Larsson] a vraiment amélioré sa prise de décision dans ces situations », apprécie l’entraîneur du Heat. « Cela s’explique par les deux étés qu’il a passés avec l’équipe nationale où il s’est beaucoup retrouvé dans ces situations. Donc il s’est vraiment senti à l’aise et cela nous a aidés. »

Après quatre rencontres où son attaque avait peiné à trouver son rythme, Miami tient ainsi une première piste pour avancer : davantage de mouvement, de création et de responsabilités partagées autour de ses intérieurs.

Reste désormais à confirmer ce premier succès, dès vendredi face aux Pacers, avant de prendre la direction de l’Ouest pour un road-trip de cinq matchs.