Le Heat cale avec un Bam Adebayo en plein doute

Miami a plombé son bon début de saison en concédant huit revers lors de ses neuf derniers matchs, et vient de toucher le fond en s’inclinant de 21 points à domicile face à Toronto (91-112). Au cœur des nombreuses problématiques auxquelles Erik Spoelstra doit faire face, il y a notamment le cas de Bam Adebayo, en chute libre en termes d’adresse et d’efficacité en attaque.

Alors que l’intérieur de 28 ans tournait à 46.6% depuis le début de la saison, sa pire moyenne en carrière, la tendance s’est encore aggravée sur les quatre derniers matchs avec un délicat 18/48 au tir (37.5%) pour seulement 11.8 points en moyenne.

« Ça craint, mais ça fait partie de la NBA », déplore l’intérieur floridien. « C’est une longue saison, donc je dois me battre, peu importe ce qui se présente face à moi. Je dois retrouver un moyen d’avoir un impact sur la victoire plutôt que de me focaliser sur ces tirs qui ne rentrent pas. Juste jouer au basket, et les tirs vont bien finir par retomber dedans ».

Des départs qui ont changé la donne

À sa décharge, le changement de philosophie de jeu développé par le Heat depuis le départ de Jimmy Butler le met moins en valeur. Miami joue plus vite, étant aussi l’équipe NBA qui utilise le moins d’écrans et de « handoffs ».

Et le départ de Duncan Robinson, avec lequel il avait l’habitude de combiner, n’a pas joué en sa faveur non plus.

« J’essaie juste de trouver des solutions. On joue à un rythme plus élevé, c’est plus une attaque libre, basée sur le rythme, où tu reçois le ballon et tu attaques le cercle. Donc je dois trouver ma place, où je peux avoir mes tirs ouverts et les prendre avec confiance », ajoute-t-il, avant de renvoyer la balle à son coach quant à son utilisation. « Notre coach sait mieux que moi. Donc vous feriez mieux de lui demander plutôt qu’à moi ».

Le soutien de Norman Powell

Erik Spoelstra a reconnu sa part de responsabilité, ajoutant qu’il travaillait actuellement sur la façon de le mettre à nouveau en valeur, en appelant sans doute davantage de systèmes pour lui sur du jeu posé.

« Je dois être meilleur pour lui », a concédé l’entraîneur floridien. « Mais il a le bon état d’esprit. Il veut aider l’équipe autant qu’il le peut. C’est un super compétiteur. Ce mauvais moment lui pèse énormément, comme ça pèserait également au coach. Il s’accroche et là on est en train de tout faire collectivement pour se rassembler et trouver une façon de gagner, puis de gagner à nouveau ».

En attendant de trouver un moyen de mieux l’exploiter, Bam Adebayo peut compter sur le soutien de Norman Powell qui espère aussi qu’Erik Spoelstra saura dénicher la formule magique pour que son poste 5 retrouve de l’impact.

« Je lui parle beaucoup et j’essaie de le trouver sur ses points forts, à mi-distance où il peut tirer, partir en isolation, sur des « passe-et-va » et du « pick-and-roll », et de le faire jouer près du cercle. Plus on fera ça, plus il sera en mesure de faire les bonnes lectures et de retrouver son jeu. Je pense clairement qu’on en a besoin pour lui, qu’il retrouve un peu de toucher et de rythme en attaque ».

Le salut du Heat, de retour à un bilan à l’équilibre (15 victoires – 15 défaites) avant le prochain déplacement à Atlanta vendredi, passera peut-être par là.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 24 31:23 46.6 31.4 75.4 1.5 8.0 9.5 2.4 1.7 1.0 1.9 0.9 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.