New York Knicks – Brooklyn Nets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Knicks – Nets, les champions en titre new-yorkais reçoivent leurs voisins de Brooklyn au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi (1h30, heure française).

Les Knicks, qui ont perdu leurs trois premiers matchs après avoir hissé leur bannière le 20 octobre, pointent à 2-4, alors que les Nets, sortis d’un départ à 0-5, ont enfin gagné dimanche 1er novembre à Indiana et disputent ce lundi la seconde partie d’un back-to-back.

Où en sont les Knicks et les Nets au niveau de la forme ?

Forme du moment New York Knicks 2-4 · 10e à l’Est · à domicile D D V V D 107,0 Pts/match 107,7 Pts encaissés 109,3 Eff. off. 110,0 Eff. déf. Brooklyn Nets 1-5 · 15e à l’Est · à l’extérieur D D D D V 108,2 Pts/match 116,0 Pts encaissés 105,0 Eff. off. 112,6 Eff. déf.

Les champions peinent encore à convertir leur titre en dynamique positive. Après des défaites contre Philadelphie, Boston et Orlando, ils ont enchaîné deux victoires face à Détroit et Chicago, avant de s’incliner de nouveau à Philadelphie le vendredi 30 octobre.

New York est ainsi devenu le premier tenant du titre à débuter une saison par trois défaites depuis les Mavericks de 2011-2012. Josh Hart a d’ailleurs évoqué une fatigue liée à une intersaison raccourcie.

Lors du déplacement à Philadelphie, les Sixers ont converti 78,9% de leurs tentatives près du cercle. Ce chiffre met en évidence les difficultés de la défense new-yorkaise à contenir les adversaires dans la raquette.

Brooklyn a quant à lui décroché sa première victoire de la saison en s’imposant 98-90 à Indiana. Les Nets ont gardé l’avantage durant toute la seconde période, portés par Michael Porter Jr., auteur de 23 points, et Julius Randle, qui en a inscrit 20. Les Pacers évoluaient sans Tyrese Haliburton, Ivica Zubac ni Obi Toppin.

Comparatif des équipes New York Knicks Brooklyn Nets 107,0 Pts/match 108,2 Nets +1,2 107,7 Pts encaissés 116,0 Knicks -8,3 47,7 Rebonds/match 44,5 Knicks +3,2 26,2 Passes/match 22,8 Knicks +3,4 41,9 % FG% 42,3 % Nets +0,4 %

Toujours derniers de la Conférence Est, les Nets ont néanmoins contenu Indiana à 90 points, après avoir encaissé au moins 110 unités lors de chacun de leurs cinq premiers matches.

Le comparatif statistique donne un net avantage défensif aux Knicks. La légère avance offensive de Brooklyn s’explique surtout par le nombre de points que l’équipe concède, plutôt que par une réelle efficacité offensive.

Les Nets perdent également davantage de ballons et captent moins de rebonds. Day’Ron Sharpe a toutefois contribué à remporter la bataille intérieure 43-37 face aux Pacers, en récupérant 13 rebonds.

Sur le plan du calendrier, Brooklyn dispute son troisième match en quatre jours après son déplacement à Indianapolis, tandis que les Knicks n’ont plus joué depuis le 30 octobre. New York est resté à 100 points ou moins lors de deux de ses six rencontres, au point que Mike Brown ne reconnaît plus l’attaque de son équipe.

Absences et rotations chez les Knicks et les Nets

Absences New York Knicks Jose Alvarado, entorse de la cheville gauche Incertain Brooklyn Nets Egor Demin, contusion osseuse à la jambe droite Absent Tyler Bilodeau, entorse de l’épaule droite (two-way) Absent Mikel Brown Jr., repos Ménagé dimanche, déjà utilisé sous restrictions de minutes cette saison Incertain

Egor Demin, touché par une contusion osseuse à la jambe droite, et Tyler Bilodeau, victime d’une entorse de l’épaule droite, sont indisponibles pour Brooklyn. Mikel Brown Jr. est quant à lui incertain après avoir été ménagé dimanche.

Chaney Johnson, Nolan Traoré, Michael Porter Jr., Julius Randle et Day’Ron Sharpe ont débuté à Indianapolis et constituent le cinq probable des Nets. La participation de Mikel Brown Jr. demeure la principale incertitude dans la rotation.

Côté Knicks, Jose Alvarado est incertain en raison d’une entorse de la cheville gauche. Le cinq de départ probable devrait être composé de Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Sur le banc, Mike Brown peut compter sur Landry Shamet, qui tourne à 24 minutes par match, et Miles McBride, utilisé 19 minutes en moyenne, devant Jordan Clarkson et Andre Drummond.

Les duels qui peuvent décider Knicks – Nets

Towns face à Sharpe Karl-Anthony Towns NYK VS Day’Ron Sharpe BKN 21,8 Pts/match 13,5 Reb/match 8,0 Pts/match 7,7 Reb/match Towns domine au rebond sur la saison, mais Sharpe a donné le ton avec Brooklyn dimanche et les Nets doivent répéter cet effort pour la seconde rencontre de ce back-to-back. Brunson face à Traoré Jalen Brunson NYK VS Nolan Traoré BKN 25,5 Pts/match 5,2 Pds/match 10,5 Pts/match 2,7 Pds/match Brunson tire sous les 40 % depuis le début de saison, et Traoré, auteur de quatre tirs à 3 points dimanche, devra lui rendre compliquer chaque action.

Karl-Anthony Towns a réalisé un double-double lors des six rencontres de la saison. Son duel au rebond avec Day’Ron Sharpe, très en vue dimanche à Indiana, s’annonce comme le principal affrontement physique du match.

Jalen Brunson devra contenir Nolan Traoré, auteur de 16 points dimanche. Julius Randle retrouve également son ancienne équipe, tandis que Mikal Bridges affronte la franchise qui l’avait envoyé à New York en 2024.

Michael Porter Jr., meilleur marqueur des Nets, a converti 7 de ses 16 tentatives à Indianapolis. Brooklyn devra toutefois améliorer son adresse à trois points après un 13 sur 39 dans l’Indiana.

Quels paris joueurs retenir pour Knicks – Nets ?

Les deux paris retenus s’appuient sur les principales options offensives des Knicks, alors que Brooklyn manque de profondeur au poste de meneur sans Demin, et aucun ne dépend d’une soirée d’adresse exceptionnelle à 3 points.

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Double-double Plus de 0,5 double-double (1,36) 13,5 Saison reb. 6/6 Matchs joués Le pivot a dépassé les dix rebonds lors de chacun des six matchs et affronte une raquette adverse fatiguée par le back-to-back. Jalen Brunson NYK Tirs tentés Plus de 17,5 tirs tentés (1,71) 25,5 Saison pts 35,2 Minutes 6/6 Matchs joués Le meneur a pris 22 tirs à Philadelphie et dépasse largement la ligne si ce volume se maintient.

Knicks et Nets, une série à sens unique depuis janvier 2023

Confrontations directes New York Knicks VS Brooklyn Nets Knicks 93-92 Nets Brooklyn Knicks 120-66 Nets New York Knicks 113-100 Nets Knicks 134-98 Nets Knicks 113-105 Nets Knicks 99-95 Nets

Les Knicks ont remporté 14 rencontres consécutives face aux Nets, la plus longue série entre les deux camps dans l’histoire de cette rivalité. Brooklyn n’a plus battu New York depuis le 28 janvier 2023. Les quatre confrontations de la saison dernière se sont jouées avec des écarts compris entre un et 54 points.

En mars, au Barclays Center, les Nets menaient 87-84 à environ trois minutes du terme. Les Knicks ont alors conclu le match sur un 8-0 pour s’imposer 93-92, grâce notamment aux 26 points et 15 rebonds de Karl-Anthony Towns.

Jordi Fernandez a perdu les quatre duels de la saison passée contre les Knicks de Mike Brown, dont il était l’entraîneur adjoint principal à Sacramento.

Notre pronostic NBA Knicks Nets

Pronostics Écart Brooklyn Nets +14,5 1,95 Seules deux des cinq défaites des Nets se sont soldées par un écart d’au moins 15 points, et les Knicks n’ont pas encore gagné avec une telle marge cette saison. Total Moins de 221,5 points 1,91 Brooklyn a marqué 94 et 98 points lors de deux de ses trois derniers matchs, et les Knicks évoluent au rythme le plus lent des deux équipes. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 0,5 double-double 1,36 Towns a signé un double-double lors des six matchs de la saison et aura l’avantage sur le secteur intérieur adverse. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 17,5 tirs tentés 1,71 Brunson reste la principale option offensive des Knicks, dont l’attaque score pour le moment en dessous de la saison dernière.

Pronostic sur le score du match Knicks 111-99 Nets Écart de points 12 · Total de points 210

Les Knicks devraient l’emporter grâce à une défense plus solide et à un jour de repos supplémentaire. Couvrir un handicap aussi élevé demanderait toutefois davantage de production offensive qu’ils n’en ont affiché jusqu’ici, aucune de leurs victoires n’ayant atteint un tel écart. Nous anticipons donc un total de points inférieur à ce seuil.

Pour les autres rencontres de la nuit, notre pronostic NBA complète cette analyse. Les lecteurs souhaitant comparer les offres d’inscription peuvent consulter le code promotionnel Unibet ou notre guide des meilleurs sites de paris sportifs, en gardant à l’esprit que les paris restent un divertissement comportant des risques.