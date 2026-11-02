New York Knicks – Brooklyn Nets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Knicks – Nets, les champions en titre new-yorkais reçoivent leurs voisins de Brooklyn au Madison Square Garden dans la nuit de lundi à mardi (1h30, heure française).
Les Knicks, qui ont perdu leurs trois premiers matchs après avoir hissé leur bannière le 20 octobre, pointent à 2-4, alors que les Nets, sortis d’un départ à 0-5, ont enfin gagné dimanche 1er novembre à Indiana et disputent ce lundi la seconde partie d’un back-to-back.
Où en sont les Knicks et les Nets au niveau de la forme ?
Les champions peinent encore à convertir leur titre en dynamique positive. Après des défaites contre Philadelphie, Boston et Orlando, ils ont enchaîné deux victoires face à Détroit et Chicago, avant de s’incliner de nouveau à Philadelphie le vendredi 30 octobre.
New York est ainsi devenu le premier tenant du titre à débuter une saison par trois défaites depuis les Mavericks de 2011-2012. Josh Hart a d’ailleurs évoqué une fatigue liée à une intersaison raccourcie.
Lors du déplacement à Philadelphie, les Sixers ont converti 78,9% de leurs tentatives près du cercle. Ce chiffre met en évidence les difficultés de la défense new-yorkaise à contenir les adversaires dans la raquette.
Brooklyn a quant à lui décroché sa première victoire de la saison en s’imposant 98-90 à Indiana. Les Nets ont gardé l’avantage durant toute la seconde période, portés par Michael Porter Jr., auteur de 23 points, et Julius Randle, qui en a inscrit 20. Les Pacers évoluaient sans Tyrese Haliburton, Ivica Zubac ni Obi Toppin.
Toujours derniers de la Conférence Est, les Nets ont néanmoins contenu Indiana à 90 points, après avoir encaissé au moins 110 unités lors de chacun de leurs cinq premiers matches.
Le comparatif statistique donne un net avantage défensif aux Knicks. La légère avance offensive de Brooklyn s’explique surtout par le nombre de points que l’équipe concède, plutôt que par une réelle efficacité offensive.
Les Nets perdent également davantage de ballons et captent moins de rebonds. Day’Ron Sharpe a toutefois contribué à remporter la bataille intérieure 43-37 face aux Pacers, en récupérant 13 rebonds.
Sur le plan du calendrier, Brooklyn dispute son troisième match en quatre jours après son déplacement à Indianapolis, tandis que les Knicks n’ont plus joué depuis le 30 octobre. New York est resté à 100 points ou moins lors de deux de ses six rencontres, au point que Mike Brown ne reconnaît plus l’attaque de son équipe.
Absences et rotations chez les Knicks et les Nets
Egor Demin, touché par une contusion osseuse à la jambe droite, et Tyler Bilodeau, victime d’une entorse de l’épaule droite, sont indisponibles pour Brooklyn. Mikel Brown Jr. est quant à lui incertain après avoir été ménagé dimanche.
Chaney Johnson, Nolan Traoré, Michael Porter Jr., Julius Randle et Day’Ron Sharpe ont débuté à Indianapolis et constituent le cinq probable des Nets. La participation de Mikel Brown Jr. demeure la principale incertitude dans la rotation.
Côté Knicks, Jose Alvarado est incertain en raison d’une entorse de la cheville gauche. Le cinq de départ probable devrait être composé de Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.
Sur le banc, Mike Brown peut compter sur Landry Shamet, qui tourne à 24 minutes par match, et Miles McBride, utilisé 19 minutes en moyenne, devant Jordan Clarkson et Andre Drummond.
Les duels qui peuvent décider Knicks – Nets
Towns domine au rebond sur la saison, mais Sharpe a donné le ton avec Brooklyn dimanche et les Nets doivent répéter cet effort pour la seconde rencontre de ce back-to-back.
Brunson tire sous les 40 % depuis le début de saison, et Traoré, auteur de quatre tirs à 3 points dimanche, devra lui rendre compliquer chaque action.
Karl-Anthony Towns a réalisé un double-double lors des six rencontres de la saison. Son duel au rebond avec Day’Ron Sharpe, très en vue dimanche à Indiana, s’annonce comme le principal affrontement physique du match.
Jalen Brunson devra contenir Nolan Traoré, auteur de 16 points dimanche. Julius Randle retrouve également son ancienne équipe, tandis que Mikal Bridges affronte la franchise qui l’avait envoyé à New York en 2024.
Michael Porter Jr., meilleur marqueur des Nets, a converti 7 de ses 16 tentatives à Indianapolis. Brooklyn devra toutefois améliorer son adresse à trois points après un 13 sur 39 dans l’Indiana.
Quels paris joueurs retenir pour Knicks – Nets ?
Les deux paris retenus s’appuient sur les principales options offensives des Knicks, alors que Brooklyn manque de profondeur au poste de meneur sans Demin, et aucun ne dépend d’une soirée d’adresse exceptionnelle à 3 points.
Le pivot a dépassé les dix rebonds lors de chacun des six matchs et affronte une raquette adverse fatiguée par le back-to-back.
Le meneur a pris 22 tirs à Philadelphie et dépasse largement la ligne si ce volume se maintient.
Knicks et Nets, une série à sens unique depuis janvier 2023
VS
Les Knicks ont remporté 14 rencontres consécutives face aux Nets, la plus longue série entre les deux camps dans l’histoire de cette rivalité. Brooklyn n’a plus battu New York depuis le 28 janvier 2023. Les quatre confrontations de la saison dernière se sont jouées avec des écarts compris entre un et 54 points.
En mars, au Barclays Center, les Nets menaient 87-84 à environ trois minutes du terme. Les Knicks ont alors conclu le match sur un 8-0 pour s’imposer 93-92, grâce notamment aux 26 points et 15 rebonds de Karl-Anthony Towns.
Jordi Fernandez a perdu les quatre duels de la saison passée contre les Knicks de Mike Brown, dont il était l’entraîneur adjoint principal à Sacramento.
Notre pronostic NBA Knicks Nets
Les Knicks devraient l’emporter grâce à une défense plus solide et à un jour de repos supplémentaire. Couvrir un handicap aussi élevé demanderait toutefois davantage de production offensive qu’ils n’en ont affiché jusqu’ici, aucune de leurs victoires n’ayant atteint un tel écart. Nous anticipons donc un total de points inférieur à ce seuil.
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