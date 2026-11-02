Nolan Traoré, le joker gagnant des Nets

Après plusieurs sorties encourageantes mais infructueuses, les Nets ont enfin débloqué leur compteur. Leur défense, leur jeu collectif et le réveil de Nolan Traoré leur ont permis de faire tomber des Pacers très diminués.

Le « sophomore » avait pourtant connu une première période compliquée, bouclée avec seulement deux points à 1/6 au tir. Mais tout a changé au retour des vestiaires. Brooklyn a débuté la seconde mi-temps par un 9-0, auquel Nolan Traoré a contribué avec un panier à 3-points et un « floater ».

Le jeune meneur français a ensuite sanctionné Indiana à plusieurs reprises derrière l’arc, inscrivant 14 de ses 16 points après la pause. Il termine avec 16 points, 6 passes, 4 paniers à 3-points et un seul ballon perdu en 30 minutes.

Deux tirs primés pour repousser Indiana

L’avance de Brooklyn a atteint douze longueurs dans le troisième quart-temps, avant que les Pacers ne reviennent à trois points en début de dernière période (75-72).

Julius Randle a d’abord stoppé l’hémorragie, puis Nolan Traoré a profité de l’attention défensive attirée par l’intérieur pour inscrire deux tirs primés importants dans les cinq dernières minutes.

« C’était surtout une question de spacing », expliquait le Français. « Je savais qu’ils voulaient prendre Julius à deux, donc nous en avons profité et nous avons mis nos tirs. »

Jordi Fernandez a également souligné la qualité des tentatives obtenues par son meneur. « Nolan a connu de très bons passages, particulièrement en seconde mi-temps », confirmait la coach. « Il a bien tiré à 3-points, mais c’étaient surtout de très bons tirs. Je crois qu’ils sont pratiquement tous venus de Julius, qui ressortait le ballon. »

La complémentarité entre Traoré et Randle a ainsi permis aux Nets de répondre aux tentatives de retour des Pacers. Andrew Nembhard a entretenu l’espoir d’Indiana, mais Brooklyn est resté solide défensivement.

Le collectif avant les exploits individuels

Au-delà de son adresse, Nolan Traoré a surtout apprécié le visage collectif affiché par Brooklyn. Les Nets ont fait circuler le ballon et exploité les prises à deux adverses plutôt que de forcer les situations individuelles.

« La différence, c’était nous », estimait-il. « Nous avons bien fait circuler le ballon pour essayer de trouver le meilleur tir à chaque possession. Nous avons également été constants en défense. C’était le plus important. »

Heureux d’avoir enfin goûté à la victoire, Nolan Traoré ne veut toutefois pas s’y attarder. « Cela fait du bien, mais nous ne pouvons pas rester focalisés là-dessus », prévenait-il. « Il faut en profiter, puis partir à la recherche de la prochaine victoire. »

Brooklyn doit justement enchaîner au Madison Square Garden, où le Français espère confirmer sa montée en puissance. « C’est toujours agréable de jouer au MSG », concluait-il. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas battu les Knicks. Il faut récupérer physiquement et repartir au combat. »

Nolan Traoré Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BRO 56 22.2 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9 2026-27 BRO 6 20.9 43.1 38.9 70.6 0.7 1.2 1.8 2.7 1.8 0.8 1.8 0.7 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.