Terminée la disette : les Nets gagnent enfin dans l’Indiana

À domicile, et même sans Tyrese Haliburton ni Ivica Zubac, les Pacers n’avaient tout simplement pas le droit à l’erreur après leurs trois défaites de suite, face à une équipe des Nets toujours privée de victoire. Sauf que pour lancer ce mois de surprise, la logique n’a pas été respectée et ce sont les visiteurs qui ont réussi à surprendre les locaux, pour un succès tout à fait logique.

Comme (trop) souvent dans ces matchs de milieu d’après-midi, les deux équipes peinent d’abord à se mettre en route, alignant les échecs au shoot et notamment à 3-points, au même titre que les pertes de balle, alors que les points aux lancers-francs enjolivent la note. Ce qui engendre une première mi-temps équilibrée (43-40) où personne ne prend vraiment le dessus, même si Brooklyn a le plus souvent mené la danse par rapport à Indiana.

Après la pause, comme les poignets ont eu le temps de chauffer, les pourcentages commencent enfin à s’envoler et, à ce petit jeu-là, ce sont les Nets qui s’en tirent le mieux grâce à leurs shooteurs. Dans un bon jour, mais désormais épaulé par Nolan Traoré, Day’Ron Sharpe ou Moritz Wagner, Michael Porter Jr. met son équipe à +12. Chancelants, les Pacers s’accrochent toujours avec Pascal Siakam et Andrew Nembhard, mais c’est très fragile et le K.-O. est proche.

Incapables de recoller réellement, malgré tous les efforts d’Andrew Nembhard, esseulé, les joueurs d’Indiana voient finalement leurs homologues de Brooklyn les puunir dans le quatrième et dernier acte. Et quand ce n’est plus Michael Porter Jr. qui pique, c’est Julius Randle qui se montre avec son agressivité, c’est Day’Ron Sharpe qui en impose sous les panneaux, puis c’est surtout Nolan Traoré qui décoche plusieurs flèches à longue distance pour enfoncer le clou (98-90).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooklyn débloque son compteur. Après cinq défaites de suite pour ouvrir la saison, les Nets gagnent enfin et il ne reste donc plus qu’une seule équipe sans victoire, à savoir les Kings. Plus motivés, volontaires et appliqués que les Pacers, les joueurs de Jordi Fernandez n’ont pas volé ce succès qui a vu Michael Porter Jr., Julius Randle, Nolan Traoré, Day’Ron Sharpe ou encore Moe Wagner se relayer pour alimenter le scoring. C’est en deuxième mi-temps, lorsque leur adresse à 3-points est remontée, que les visiteurs se sont détachés et n’ont plus eu à gérer un écart sous les deux possessions. Le genre de match qui va faire grand bien.

– Indiana s’enfonce. Depuis leurs deux victoires en trois matchs, dont une très facile face aux Nets, les Pacers sont rentrés dans le rang et ils comptent maintenant quatre défaites de suite. L’effectif est diminué, puisque l’axe Tyrese Haliburton – Ivica Zubac manque à l’appel, mais cela n’explique pas tout. Cette nuit, les hommes de Rick Carlisle ont par exemple joué trop peu d’envie et bien trop de suffisance, alors qu’ils sortaient déjà d’un match raté à Miami. Or, contre une équipe pas loin d’être désespérée après son entame catastrophique, il en fallait davantage afin de ne pas se faire surprendre pour terminer le week-end. Preuve en est…

– La serviette de la discorde. En fin de troisième quart-temps, alors que Moritz Wagner tirait son second lancer-franc, Kelly Oubre Jr. a agité sa serviette sur le banc. Les arbitres l’ont vu et lui ont attribué une faute technique, offrant un lancer-franc bonus puis un lancer-franc à re-tirer aux Nets. Médusé, l’ailier veillera désormais à ne pas perturber son adversaire tel un simple fan en tribunes, sous peine de plomber son équipe et d’arrêter bêtement le jeu pendant plusieurs minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 BOS 108 IND 90 BRO 98 GSW 124 LAC 112 LAL 131 TOR 125