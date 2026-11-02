Angel Reese et le Dream promettent de revenir plus forts

Lors de la dernière intersaison, le Dream avait frappé un grand coup en récupérant Angel Reese. Avec cet échange, la franchise d’Atlanta affichait clairement ses ambitions de titre. Pour la première saison de l’intérieure en Géorgie, le pari a presque été gagnant puisque le Dream n’a échoué qu’au terme de sept matchs face aux Valkyries en Finals.

En conférence de presse, la déception était forcément présente, mais les joueuses de Karl Smesko ont surtout affiché leur détermination à revenir plus fortes la saison prochaine. À commencer par Angel Reese…

« C’est difficile actuellement, mais nous allons revenir », assure-t-elle. « Je dirais que c’est reporté, mais ce n’est pas annulé. Ce n’est que ma troisième saison et mes coéquipières ont encore beaucoup d’années à jouer également. Je suis vraiment heureuse d’avoir pu partir à la guerre avec ce groupe et je le referai. »

Pour sa première saison à Atlanta, Angel Reese a confirmé son statut parmi les meilleures intérieures de WNBA. En saison régulière, elle a été élue Défenseure de l’année devant Gabby Williams. Et en playoffs, elle a continué de peser défensivement, tout en apportant davantage en attaque, avec 16 points et 11 rebonds de moyenne.

Lors des Finals, elle avait notamment frappé fort dès le Game 2, avec 30 points et 16 rebonds, avant de connaître davantage de difficultés. Elle termine ainsi la série avec 26 pertes de balle, un record en Finals WNBA.

Un échec pour mieux grandir ?

Une statistique à relativiser, puisqu’il s’agissait de la première finale de l’histoire de la ligue à se disputer en sept matchs, mais qui illustre aussi les progrès qu’il lui reste à accomplir.

« Je suis une jeune joueuse et je parle beaucoup, mais mes coéquipières m’ont beaucoup aidée à prendre de la maturité », reconnaît-elle d’ailleurs. « Elles m’ont vraiment poussée à devenir meilleure chaque jour et je suis reconnaissante pour cela. Dans ce vestiaire, il n’y a pas d’ego. Nous voulons la réussite de tout le monde. Je fais partie de quelques équipes et je sais ce qu’il faut pour remporter un titre. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas gagné aujourd’hui que nous n’allons pas être championnes à l’avenir. »

Avec un groupe qui vient de disputer sept matchs de Finals et une Angel Reese qui n’en est qu’à sa troisième saison, Atlanta dispose en tout cas de raisons de croire en son avenir. À condition de tirer les leçons de cette finale perdue et de continuer à progresser collectivement.

Angel Reese n’est d’ailleurs pas la seule à promettre un retour du Dream au plus haut niveau. Jordin Canada partage cette conviction. L’arrière avait bien commencé le Game 7 avant de perdre de son influence en deuxième mi-temps, sans pouvoir répondre au coup de chaud de Gabby Williams, autrice de 28 de ses 30 points après la pause.

« J’ai dit l’année dernière que nous allions revenir et je le pensais vraiment », rappelle ainsi Jordin Canada. « Et je vais le redire, nous allons revenir. Ce n’est pas la fin pour nous. Je suis très impatiente et je suis reconnaissante de faire partie de cette franchise. Elle a sauvé ma carrière. »