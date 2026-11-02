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Les Wizards misent toujours sur Alex Sarr et leurs jeunes

Publié le 2/11/2026 à 10:06 Twitter Facebook

NBA – À Washington, Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, Tre Johnson et Will Riley continuent de faire partie des plans de la franchise.

Alex SarrSans trop de surprise, les Wizards ont décidé de prolonger tous leurs jeunes talents. Non seulement, ils ont activé la quatrième année du contrat rookie de Bub Carrington, Kyshawn George et Alex Sarr, mais ils ont également activé la troisième année du contrat rookie de Tre Johnson et Will Riley.

Une bonne nouvelle pour Alex Sarr qui, comme Zaccharie Risacher, ne sera pas « free agent » protégé à l’été 2027, mais potentiellement en 2028, s’il ne prolonge pas à Washington au cours de la prochaine intersaison. Payé 12.4 millions de dollars cette saison, le Français percevra ensuite 15.6 millions de dollars en 2027/28.

Moins en vue depuis la reprise (9.3 points, 5.5 rebonds, 2.2 passes, 1 interception et 1 contre), à cause de l’intégration d’Anthony Davis à ses côtés et de son intersaison perturbée par son opération au pied, Alex Sarr s’attendait à vivre une troisième saison différente, avec le changement de dimension annoncé et espéré des Wizards.

« Nous avons traversé la partie la plus difficile », racontait-il début octobre. « Maintenant, tout le monde est prêt à tout dépoussiérer, briller et donner envie à la ville de soutenir cette équipe. Cela faisait longtemps que Washington n’avait pas été si enthousiaste. Cette énergie nous nourrit et nous donne envie d’accomplir de grandes choses. »

Alex Sarr n’est toutefois pas le seul à souffrir sur les deux premières semaines de compétition, puisque Bub Carrington est aussi en difficulté (6.7 points, 2.2 passes et 1.5 rebond), alors que Will Riley ne voit quasiment pas le parquet. En revanche, Kyshawn George (15.2 points, 4.5 passes et 4.3 rebonds) ainsi que Tre Johnson (10.4 points) s’en sortent bien et font partie des premières satisfactions de l’effectif.

TirsRebonds
JoueursMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdBpIntCtFtePts
Anthony Davis633:2444.533.381.11.57.79.22.21.81.21.02.022.3
Trae Young636:2439.026.286.00.23.53.710.22.81.00.22.220.7
AJ Dybantsa228:1856.528.688.90.54.04.51.51.50.50.03.018.0
KyShawn George631:3645.927.683.30.73.74.34.33.50.51.33.515.2
Tre Johnson520:4244.429.2100.00.41.62.00.80.80.40.22.410.4
Alexandre Sarr625:2452.425.072.71.73.85.52.21.31.01.02.39.3
Bilal Coulibaly626:1852.821.475.00.73.34.00.50.51.51.03.88.3
Justin Champagnie418:1860.028.6100.01.56.07.51.30.00.50.51.57.3
Carlton Carrington619:4238.745.8100.00.31.21.52.20.70.70.01.76.7
Deandre Ayton614:2469.60.050.02.02.34.30.70.50.20.31.05.7
Khris Middleton513:4233.320.083.30.21.41.60.41.20.40.01.42.4
Will Riley42:3633.30.0100.00.00.00.00.00.50.00.00.31.0
Felix Okpara11:000.00.050.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0
Anthony Gill10:360.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Tre Mann20:540.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Reece Beekman11:000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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