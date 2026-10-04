Pour Alex Sarr, la reconstruction des Wizards est terminée

À Washington, le temps de la reconstruction serait-il déjà terminé ? À l’approche de sa troisième saison NBA, Alex Sarr considère en tout cas que les Wizards ont traversé la période la plus difficile de leur projet.

Avec les arrivées de Trae Young, Anthony Davis et A.J. Dybantsa, mais aussi Deandre Ayton, le groupe présente désormais un tout autre visage. Suffisamment, selon l’intérieur français, pour franchir un cap et réveiller une ville qui attend depuis longtemps le retour d’une équipe compétitive.

« Nous avons traversé la partie la plus difficile », estime-t-il. « Maintenant, tout le monde est prêt à tout dépoussiérer, à briller et à donner envie à la ville de soutenir cette équipe. Cela faisait longtemps que Washington n’avait pas été aussi enthousiaste. Cette énergie nous nourrit et nous donne envie d’accomplir de grandes choses. »

La présence de joueurs expérimentés doit accompagner la progression des plus jeunes. Alex Sarr compte sur ce mélange pour permettre aux Wizards de traverser plus sereinement les moments délicats d’une saison régulière.

Le Français insiste aussi sur la profondeur de l’effectif. Un élément indispensable pour résister à l’enchaînement des rencontres, aux baisses de forme et aux blessures. Surtout qu’il y a des joueurs très fragiles dans l’effectif…

« On ne sait jamais ce qui peut se produire durant une saison. Avoir cette profondeur est rassurant. Quand vous sortez, vous savez que le joueur qui vous remplace peut avoir un impact important et laisser son empreinte sur le match. Cela va pousser tout le monde à travailler davantage. »

Trae Young pour alimenter Alex Sarr

L’arrivée de Trae Young devrait notamment transformer l’attaque des Wizards. Sa créativité et sa qualité de passe devraient en effet simplifier la vie des intérieurs, à commencer par Alex Sarr.

« C’est très enthousiasmant de l’avoir comme coéquipier, et c’est encore plus excitant de pouvoir réceptionner ses passes lobées », sourit le Français. « Partager le terrain avec lui et voir à quel point il peut nous libérer, c’est quelque chose que j’attends avec impatience. »

Le groupe pourra également compter sur l’impact d’AJ Dybantsa. Alex Sarr est déjà impressionné par la capacité du premier choix de la Draft à attaquer le cercle.

« À l’entraînement, on le voit devenir de plus en plus à l’aise. Il joue très bien », note-t-il d’ailleurs. « Sa capacité à attaquer le cercle avec autant de puissance est très rare pour un joueur de sa taille. Je pense qu’il provoquera beaucoup de fautes et qu’il sera très efficace dans la raquette. »

Avec Anthony Davis, un mur devant le cercle ?

La principale nouveauté pour Alex Sarr reste toutefois son association avec Anthony Davis. En attaque, la seule présence de l’ancien Laker devrait offrir davantage d’espace au Français et à ses coéquipiers.

« Il attire évidemment beaucoup l’attention de la défense », explique Alex Sarr. « Si je me trouve autour de lui, cela va créer des tirs ouverts pour moi, mais aussi pour beaucoup de mes coéquipiers. Ce sera très bénéfique, et je vais pouvoir apprendre en jouant à ses côtés. »

C’est surtout en défense que leur complémentarité intrigue. Avec leur envergure, leur mobilité et leurs qualités de contreur, les deux intérieurs ont le potentiel pour verrouiller l’accès au cercle.

« Nous sommes tous les deux connus pour notre capacité à contrer », rappelle Alex Sarr. « Si je suis battu, il sera derrière moi. Et si c’est lui qui est battu, je serai là pour couvrir. Ça va vraiment être intéressant. »

Plus fort et plus complet

À titre personnel, Alex Sarr estime avoir beaucoup progressé depuis ses débuts. Son principal chantier a concerné son développement physique, indispensable pour mieux supporter les contacts et l’intensité du jeu NBA.

« Le plus gros changement, c’est la dimension physique. Je suis devenu plus fort et je suis capable de jouer davantage avec cette intensité. Et je pense que cela va continuer à progresser. »

Après avoir consacré une partie de son été à retrouver une condition physique optimale, le Français a également travaillé son tir, son dribble et ses lectures offensives. Il espère devenir une menace extérieure plus crédible, tout en continuant à privilégier son efficacité près du panier.

« Il faut sélectionner les bons tirs. En tant qu’intérieur, on veut les tirs avec le meilleur pourcentage, mais écarter le terrain aide énormément. Il faut trouver le juste équilibre entre jouer à l’intérieur et s’écarter. »

Dans un effectif désormais construit pour gagner, Alex Sarr ne fixe pas d’objectif statistique. Sa priorité sera de participer au changement de dimension espéré par les Wizards.

« Mon but est d’avoir un impact sur la victoire. Cela peut être en défense, avec les contres et toutes les petites choses à faire, ou en attaque, en étant efficace près du cercle. C’est mon objectif principal. »

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