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San Antonio Spurs – Utah Jazz : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 1/11/2026 à 15:49 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les San Antonio Spurs reçoivent le Jazz d’Utah au Frost Bank Center dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 novembre 2026, cinq jours seulement après avoir dû passer par une prolongation pour venir à bout du même adversaire. Ce pronostic NBA intervient alors que Victor Wembanyama monte en puissance, à l’opposé d’une franchise de l’Utah privée de deux titulaires dans la raquette.

Vainqueurs 117-111 après prolongation le 28 octobre dernier, les Texans ont enchaîné deux succès supplémentaires pour grimper à la sixième place de la conférence Ouest. Utah, de son côté, reste scotché à la 14ème place de l’Ouest, avec quatre défaites consécutives et un secteur intérieur amputé de Jaren Jackson Jr., blessé au genou droit face à Memphis.

Dans cet article

Forme et perspectives pour San Antonio Spurs et Utah Jazz

Forme du moment

San Antonio Spurs
4-2 · 6e Ouest · reçoit
DDVVV
116,6 Pts/match
110,0 Pts enc.
115,2 Eff off
108,5 Eff déf

Utah Jazz
1-5 · 14e Ouest · à l’extérieur
VDDDD
108,7 Pts/match
118,8 Pts enc.
105,3 Eff off
115,4 Eff déf

Les Spurs restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches, portés par un Victor Wembanyama qui tourne à 28,0 points de moyenne cette saison. Cette dynamique tranche nettement avec celle de l’Utah, qui enchaîne quatre défaites consécutives depuis son dernier succès, obtenu face à New Orleans le 23 octobre.

La saison des Jazz a basculé lors du revers concédé à Memphis le 26 octobre, soir où Jaren Jackson Jr. s’est rompu le ligament collatéral médial du genou droit. L’ancien meilleur défenseur de la ligue est absent entre six et huit semaines, privant Will Hardy d’une pièce maîtresse de sa rotation intérieure.

Lauri Markkanen avait également quitté cette rencontre avec une blessure au poignet, mais la frayeur a rapidement été écartée. L’intérieur finlandais a été absent une rencontre (face aux Spurs), laissant à Will Hardy un véritable casse-tête au poste de pivot, où Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent absorber un surplus de minutes.

San Antonio n’avait pourtant pas débuté la saison sereinement, avec deux revers initiaux face à Oklahoma City puis Houston. Mitch Johnson, qui a succédé à Gregg Popovich sur le banc en 2025, a depuis redressé la barre d’une équipe qui disputait encore les Finales NBA la saison passée, perdues face aux Knicks de New York.

Comparatif des équipes
San Antonio SpursUtah Jazz
116,6Pts/match108,7
Spurs +7,9
110,0Pts encaissés118,8
Spurs -8,8
45,7Rebonds/match45,2
Spurs +0,5
27,5Passes/match26,2
Spurs +1,3
46,5 %Au tir44,2 %
Spurs +2,3 %
34,6 %À 3 points33,9 %
Spurs +0,7 %

Ce comparatif ne laisse guère de doute sur l’écart de niveau actuel entre les deux formations. San Antonio devance Utah sur chacune des statistiques retenues, avec près de neuf points d’écart aussi bien en attaque qu’en défense sur la moyenne de la saison.

Une bonne partie de cet avantage repose évidemment sur Victor Wembanyama, auteur de 43 points face à Minnesota lors de la dernière sortie des Spurs. Le pivot français aborde donc ce rendez-vous avec une forme individuelle très convaincante.

Un troisième affrontement entre les deux équipes est déjà programmé le 15 novembre, toujours au Frost Bank Center, preuve du calendrier compressé imposé par la NBA en ce début de saison.

Infos équipes et absences avant San Antonio Spurs – Utah Jazz

Absences
San Antonio Spurs
Tobias Harris, mollet Absent
Jayden Quaintance, pas encore autorisé à l’entraînement collectif Absent
Utah Jazz
Jaren Jackson Jr., rupture du ligament collatéral médial du genou droit Absent
Trey Alexander, contusion au genou gauche Absent
Jusuf Nurkic, fracture partielle de la plante du pied droit Absent

L’absence de Jaren Jackson Jr. pour six à huit semaines s’ajoute à celle de Jusuf Nurkic, indisponible depuis début octobre. Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent donc assumer l’essentiel du jeu intérieur des Jazz.

Le cinq de départ attendu à San Antonio reste composé de Keyonte George, Darryn Peterson, Ace Bailey, Lauri Markkanen et Jaxson Hayes, inchangé depuis la défaite à Portland.

Côté Spurs, seuls deux joueurs sont absents. Harris, arrivé cet été, reste indisponible en raison d’une gêne au mollet, tandis que le rookie Jayden Quaintance n’a toujours pas repris les entraînements collectifs depuis le début de la saison.

Mitch Johnson peut ainsi aligner un cinq inchangé, composé de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama, là où Will Hardy doit composer avec une infirmerie plus fournie. Ce déséquilibre dans les forces disponibles pèse naturellement sur les marchés, d’où l’intérêt de comparer les meilleurs sites de paris sportifs avant de valider un pronostic sur ce match.

Les duels clés entre San Antonio Spurs et Utah Jazz

Victor Wembanyama face à Jaxson Hayes, le duel sous les cercles
Victor Wembanyama

Victor Wembanyama
SAS
VS
Jaxson Hayes

Jaxson Hayes
UTA
28,0 Pts
10,7 Reb
8,0 Pts
6,6 Reb

Sans Jaren Jackson Jr., Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent désormais contenir seuls le pivot le plus productif de la ligue proche du cercle.

De’Aaron Fox et Keyonte George, le choix du meneur
De'Aaron Fox

De’Aaron Fox
SAS
VS
Keyonte George

Keyonte George
UTA
16,5 Pts
7,0 Pds
21,7 Pts
6,3 Pds

Keyonte George reste le moteur offensif de l’Utah quoi qu’il arrive, mais De’Aaron Fox évolue dans une rotation à trois meneurs qui complique la tâche défensive du Jazz.

L’avantage collectif de San Antonio repose en grande partie sur ce duel intérieur, où Victor Wembanyama capte à lui seul davantage de rebonds que Jaxson Hayes et Mo Bamba réunis.

Keyonte George constitue la meilleure carte d’Utah pour limiter les dégâts. Mais il devra rester prolifique tout au long de la rencontre pour compenser la supériorité physique des Spurs sous le cercle.

Les paris sur les performances individuelles de San Antonio Spurs – Utah Jazz

Paris sur les performances individuelles
Victor Wembanyama

Victor WembanyamaSAS

Points marquésPlus de 25,5
28,0 Saison pts
25,0 5 derniers
6 Matchs joués

Il a dépassé cette marque lors de quatre de ses six sorties cette saison et retrouve un secteur intérieur d’Utah privé de Jaren Jackson Jr.

Keyonte George

Keyonte GeorgeUTA

Points marquésPlus de 20,5
21,7 Saison pts
21,6 5 derniers
6 Matchs joués

Keyonte George demeure la valeur sûre de l’attaque de l’Utah et son volume de tirs ne devrait pas baisser face à une défense plus solide sur le papier.

De'Aaron Fox

De’Aaron FoxSAS

Passes décisivesPlus de 6,5
7,0 Saison pds
7,0 5 derniers
6 Matchs joués

Il distribue le jeu à un rythme identique à sa moyenne de saison et devrait trouver ses partenaires face à une défense d’Utah fragilisée.

Dylan Harper

Dylan HarperSAS

Points marquésPlus de 16,5
18,5 Saison pts
17,2 5 derniers
6 Matchs joués

Il tourne à plus de trente-trois minutes par match et voit son rôle offensif prendre de plus en plus d’importance.

Historique des confrontations entre San Antonio Spurs et Utah Jazz

Confrontations directes
San Antonio Spurs

VS

Utah Jazz
28 oct. 2026San Antonio Spurs 117-111 Utah Jazz (Prolongation)Victor Wembanyama 36 points, 14 rebondsSalt Lake City

Lors de leur première confrontation de la saison, les deux formations ont dû passer par une prolongation pour être départagées. San Antonio s’est finalement imposé au Delta Center, grâce notamment à un immense double-double de Victor Wembanyama, auteur de 36 points et 14 rebonds.

Utah évoluait déjà sans Jaren Jackson Jr. ce soir-là. Cinq jours plus tard, la rotation intérieure réduite des Jazz n’a donc rien d’inédit. De son côté, Wembanyama a confirmé son excellent début de saison en livrant 43 points, 7 rebonds et 6 contres face à Minnesota lors de la soirée d’Halloween.

Les deux équipes se retrouveront une troisième fois le 15 novembre, toujours à San Antonio, ce qui permettra rapidement aux deux staffs de mesurer l’évolution de leurs effectifs.

Pronostics pour San Antonio Spurs – Utah Jazz

Pronostics
ÉcartVictoire des San Antonio SpursSan Antonio vient d’enchaîner 4 succès de rang, et les Jazz évoluent sans deux titulaires intérieurs.
TotalPlus de 225,5 pointsLes deux équipes ont tourné autour de 226 points marqués cumulés lors de leurs dernières sorties à domicile et à l’extérieur, sans qu’aucune défense ne semble assez solide pour faire chuter ce total.
Perf. joueurVictor Wembanyama plus de 25,5 pointsIl sort d’un match à 43 points face à Minnesota et affronte de nouveau un secteur intérieur de l’Utah privé de Jaren Jackson Jr.
Perf. joueurKeyonte George plus de 20,5 pointsKeyonte George a atteint ou dépassé cette marque lors de quatre de ses six matchs et demeure l’atout offensif numéro un de l’Utah.
CombinéVictoire des San Antonio Spurs + Victor Wembanyama plus de 25,5 pointsL’avantage collectif des Spurs et la forme individuelle de Victor Wembanyama pointent dans la même direction sans s’appuyer deux fois sur la même statistique.
Pronostic sur le score du match
San Antonio Spurs 123-105 Utah Jazz
Écart de points 18, total de points 228

La supériorité physique de San Antonio sous les panneaux, sa dynamique actuelle et l’absence prolongée de Jaren Jackson Jr. convergent tous vers le même scénario pour ce second duel de la semaine entre les deux équipes.

Une victoire avec un écart plus confortable pour les Spurs apparaît comme l’issue la plus probable. Victor Wembanyama demeure le facteur individuel le plus difficile à contenir pour un Jazz encore en pleine reconstruction défensive. Retrouvez chaque soir notre pronostic NBA pour l’ensemble du programme, et les nouveaux inscrits peuvent utiliser le code promotionnel Unibet pour profiter d’une offre de bienvenue avant de suivre cette rencontre.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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