San Antonio Spurs – Utah Jazz : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les San Antonio Spurs reçoivent le Jazz d’Utah au Frost Bank Center dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 novembre 2026, cinq jours seulement après avoir dû passer par une prolongation pour venir à bout du même adversaire. Ce pronostic NBA intervient alors que Victor Wembanyama monte en puissance, à l’opposé d’une franchise de l’Utah privée de deux titulaires dans la raquette.

Vainqueurs 117-111 après prolongation le 28 octobre dernier, les Texans ont enchaîné deux succès supplémentaires pour grimper à la sixième place de la conférence Ouest. Utah, de son côté, reste scotché à la 14ème place de l’Ouest, avec quatre défaites consécutives et un secteur intérieur amputé de Jaren Jackson Jr., blessé au genou droit face à Memphis.

Forme et perspectives pour San Antonio Spurs et Utah Jazz

Forme du moment San Antonio Spurs 4-2 · 6e Ouest · reçoit D D V V V 116,6 Pts/match 110,0 Pts enc. 115,2 Eff off 108,5 Eff déf Utah Jazz 1-5 · 14e Ouest · à l’extérieur V D D D D 108,7 Pts/match 118,8 Pts enc. 105,3 Eff off 115,4 Eff déf

Les Spurs restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches, portés par un Victor Wembanyama qui tourne à 28,0 points de moyenne cette saison. Cette dynamique tranche nettement avec celle de l’Utah, qui enchaîne quatre défaites consécutives depuis son dernier succès, obtenu face à New Orleans le 23 octobre.

La saison des Jazz a basculé lors du revers concédé à Memphis le 26 octobre, soir où Jaren Jackson Jr. s’est rompu le ligament collatéral médial du genou droit. L’ancien meilleur défenseur de la ligue est absent entre six et huit semaines, privant Will Hardy d’une pièce maîtresse de sa rotation intérieure.

Lauri Markkanen avait également quitté cette rencontre avec une blessure au poignet, mais la frayeur a rapidement été écartée. L’intérieur finlandais a été absent une rencontre (face aux Spurs), laissant à Will Hardy un véritable casse-tête au poste de pivot, où Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent absorber un surplus de minutes.

San Antonio n’avait pourtant pas débuté la saison sereinement, avec deux revers initiaux face à Oklahoma City puis Houston. Mitch Johnson, qui a succédé à Gregg Popovich sur le banc en 2025, a depuis redressé la barre d’une équipe qui disputait encore les Finales NBA la saison passée, perdues face aux Knicks de New York.

Comparatif des équipes San Antonio Spurs Utah Jazz 116,6 Pts/match 108,7 Spurs +7,9 110,0 Pts encaissés 118,8 Spurs -8,8 45,7 Rebonds/match 45,2 Spurs +0,5 27,5 Passes/match 26,2 Spurs +1,3 46,5 % Au tir 44,2 % Spurs +2,3 % 34,6 % À 3 points 33,9 % Spurs +0,7 %

Ce comparatif ne laisse guère de doute sur l’écart de niveau actuel entre les deux formations. San Antonio devance Utah sur chacune des statistiques retenues, avec près de neuf points d’écart aussi bien en attaque qu’en défense sur la moyenne de la saison.

Une bonne partie de cet avantage repose évidemment sur Victor Wembanyama, auteur de 43 points face à Minnesota lors de la dernière sortie des Spurs. Le pivot français aborde donc ce rendez-vous avec une forme individuelle très convaincante.

Un troisième affrontement entre les deux équipes est déjà programmé le 15 novembre, toujours au Frost Bank Center, preuve du calendrier compressé imposé par la NBA en ce début de saison.

Infos équipes et absences avant San Antonio Spurs – Utah Jazz

Absences San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Absent Jayden Quaintance, pas encore autorisé à l’entraînement collectif Absent Utah Jazz Jaren Jackson Jr., rupture du ligament collatéral médial du genou droit Absent Trey Alexander, contusion au genou gauche Absent Jusuf Nurkic, fracture partielle de la plante du pied droit Absent

L’absence de Jaren Jackson Jr. pour six à huit semaines s’ajoute à celle de Jusuf Nurkic, indisponible depuis début octobre. Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent donc assumer l’essentiel du jeu intérieur des Jazz.

Le cinq de départ attendu à San Antonio reste composé de Keyonte George, Darryn Peterson, Ace Bailey, Lauri Markkanen et Jaxson Hayes, inchangé depuis la défaite à Portland.

Côté Spurs, seuls deux joueurs sont absents. Harris, arrivé cet été, reste indisponible en raison d’une gêne au mollet, tandis que le rookie Jayden Quaintance n’a toujours pas repris les entraînements collectifs depuis le début de la saison.

Mitch Johnson peut ainsi aligner un cinq inchangé, composé de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama, là où Will Hardy doit composer avec une infirmerie plus fournie. Ce déséquilibre dans les forces disponibles pèse naturellement sur les marchés, d’où l’intérêt de comparer les meilleurs sites de paris sportifs avant de valider un pronostic sur ce match.

Les duels clés entre San Antonio Spurs et Utah Jazz

Victor Wembanyama face à Jaxson Hayes, le duel sous les cercles Victor Wembanyama SAS VS Jaxson Hayes UTA 28,0 Pts 10,7 Reb 8,0 Pts 6,6 Reb Sans Jaren Jackson Jr., Jaxson Hayes et Mo Bamba doivent désormais contenir seuls le pivot le plus productif de la ligue proche du cercle. De’Aaron Fox et Keyonte George, le choix du meneur De’Aaron Fox SAS VS Keyonte George UTA 16,5 Pts 7,0 Pds 21,7 Pts 6,3 Pds Keyonte George reste le moteur offensif de l’Utah quoi qu’il arrive, mais De’Aaron Fox évolue dans une rotation à trois meneurs qui complique la tâche défensive du Jazz.

L’avantage collectif de San Antonio repose en grande partie sur ce duel intérieur, où Victor Wembanyama capte à lui seul davantage de rebonds que Jaxson Hayes et Mo Bamba réunis.

Keyonte George constitue la meilleure carte d’Utah pour limiter les dégâts. Mais il devra rester prolifique tout au long de la rencontre pour compenser la supériorité physique des Spurs sous le cercle.

Les paris sur les performances individuelles de San Antonio Spurs – Utah Jazz

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 25,5 28,0 Saison pts 25,0 5 derniers 6 Matchs joués Il a dépassé cette marque lors de quatre de ses six sorties cette saison et retrouve un secteur intérieur d’Utah privé de Jaren Jackson Jr. Keyonte George UTA Points marqués Plus de 20,5 21,7 Saison pts 21,6 5 derniers 6 Matchs joués Keyonte George demeure la valeur sûre de l’attaque de l’Utah et son volume de tirs ne devrait pas baisser face à une défense plus solide sur le papier. De’Aaron Fox SAS Passes décisives Plus de 6,5 7,0 Saison pds 7,0 5 derniers 6 Matchs joués Il distribue le jeu à un rythme identique à sa moyenne de saison et devrait trouver ses partenaires face à une défense d’Utah fragilisée. Dylan Harper SAS Points marqués Plus de 16,5 18,5 Saison pts 17,2 5 derniers 6 Matchs joués Il tourne à plus de trente-trois minutes par match et voit son rôle offensif prendre de plus en plus d’importance.

Historique des confrontations entre San Antonio Spurs et Utah Jazz