Los Angeles Lakers – Toronto Raptors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Voici notre pronostic NBA pour la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors, qui se déroule à la Crypto.com Arena dans la nuit de dimanche 1er novembre à lundi, à 3h00 heure française. Les Californiens visent un huitième succès consécutif face à Toronto.
Los Angeles (4-2) a laissé filer 25 points d’avance à Golden State (95-112), tandis que Toronto (3-2) a cédé face à Orlando (114-121) malgré les 41 points, record en carrière, de Scottie Barnes. Ces deux défaites en NBA Cup obligent les deux équipes à réagir.
Lakers et Raptors, deux équipes en quête de réaction après un vendredi raté
Les Lakers se sont reconstruits autour de Luka Dončić depuis le départ de LeBron James à Philadelphie. Ce groupe remanié, avec neuf nouveaux joueurs, a ouvert sa saison par un succès 127-105 contre Golden State, porté par un parfait 12 sur 12 de Walker Kessler, auteur de 26 points pour ses débuts.
Une défaite 129-136 à domicile contre Portland le 27 octobre a toutefois précédé une victoire 103-87 chez les Clippers, puis l’effondrement de vendredi à Golden State. Menés 38-15 après le premier quart-temps, les Lakers ont vu leur avance fondre à cause de 22 pertes de balle et de seulement sept points inscrits par leur banc.
Les Raptors ont mieux résisté, avec un 135-92 contre Chicago, un succès 112-102 à Washington, une défaite 94-117 à Minnesota puis une victoire 129-99 contre Orlando. La défaite de vendredi lors de la revanche les a toutefois relégués au quatrième rang de la Conférence Est.
Kawhi Leonard est revenu à Toronto en provenance des Clippers dans un échange incluant Brandon Ingram, Gradey Dick et plusieurs choix de draft. Il a inscrit 23 puis 19 points, avant d’être écarté environ une heure avant le match à Minnesota en raison d’un gonflement au genou gauche.
Scottie Barnes a pris le relais avec un 19 sur 34 aux tirs contre Orlando, établissant ainsi son record personnel avec 41 points. Cette adresse illustre la charge offensive qu’il assume depuis l’absence de Kawhi Leonard.
Sur le papier, les Raptors affichent la meilleure efficacité, avec un net rating de +10,8 contre +6,0 pour les Lakers. Ce chiffre repose toutefois largement sur leurs larges succès de 43 points contre Chicago et de 30 points face à Orlando.
Le contexte pèse également dans la balance. Les Lakers tournent à 127,0 points de moyenne lors de leurs trois matches à domicile, tout en encaissant près de 120 points. Les Raptors, eux, n’inscrivent que 103,0 points et en concèdent 109,5 lors de leurs deux déplacements.
Ce rendement à domicile, combiné à sept victoires consécutives dans la série, donne l’avantage aux Lakers. Mais la solidité de Toronto au rebond et dans la protection du ballon pourrait tout changer si les Californiens rejouent le scénario de leur défaite de vendredi.
Les Lakers reçoivent des Raptors privés de Kawhi Leonard
Les Raptors découvrent la vie sans Kawhi Leonard, absent pour plusieurs semaines. Ils devraient donc reconduire le cinq composé d’Immanuel Quickley, RJ Barrett, Ja’Kobe Walter, Scottie Barnes et Jakob Poeltl, celui qui a démarré lors de la défaite contre Orlando.
Ziaire Williams est incertain en raison d’un problème au pied gauche, après avoir manqué les deux derniers matches. S’il ne joue pas, Jake LaRavia devrait être aligné aux côtés de Luka Dončić, Austin Reaves, Matisse Thybulle et Walker Kessler.
Luka Dončić n’avait pas pris part à la victoire chez les Clippers mercredi, en raison d’une gêne au dos dans la seconde rencontre d’un back-to-back, avant de revenir vendredi à Golden State.
Les deux équipes rejouent dès le lendemain : les Raptors chez les Clippers, les Lakers face à Miami. Cette rencontre ouvre donc un back-to-back pour chacune d’elles.
Luka Dončić face à Scottie Barnes, Walker Kessler face à Jakob Poeltl, les duels qui peuvent décider de Lakers-Raptors
Le 19 sur 34 de Scottie Barnes montre que le franchise player des Raptors assume son rôle de leader, et Luka Dončić voudra imposer son rythme dès les premières possessions.
La finition de Walker Kessler près du cercle affronte la défense de Jakob Poeltl, un duel qui impactera la rencontre d’un côté ou de l’autre.
Le duel entre Luka Dončić et Scottie Barnes constitue l’affiche principale. D’un côté, un meneur créateur et adroit à longue distance ; de l’autre, un ailier des Raptors qui assume une charge offensive bien plus lourde en l’absence de Kawhi Leonard.
Au poste de pivot, la réussite parfaite de Walker Kessler lors de ses débuts se heurte à Jakob Poeltl, auteur de 12 points et 11 rebonds vendredi. Ce duel pourrait décider de la bataille au rebond.
Quels paris joueurs privilégier pour Lakers – Raptors ?
Les paris sur les performances individuelles reposent ici sur des rôles stables, et choisir le meilleur bookmaker nba permet de comparer les lignes proposées pour Luka Dončić, Immanuel Quickley et Walker Kessler.
Il a signé 21 points dans le premier quart-temps vendredi et le maestro d’une attaque qui affronte des Raptors sans Kawhi Leonard.
Il a distribué huit passes contre Orlando vendredi et orchestre l’attaque des Raptors tant que Kawhi Leonard est absent.
Titulaire au poste de pivot, il capte neuf rebonds par match et n’a besoin que de maintenir ce rendement.
Sept défaites de rang pour les Raptors face aux Lakers avant ce rendez-vous
VS
Les Lakers ont remporté les sept dernières confrontations contre les Raptors, une série qui remonte à mars 2023. Elle inclut un succès 110-93 à la Crypto.com Arena en janvier, lors duquel Scottie Barnes avait inscrit 22 points.
Le match le plus serré récent reste la victoire 123-120 de Toronto le 4 décembre, grâce notamment à 44 points d’Austin Reaves en l’absence de Luka Dončić. JJ Redick demeure invaincu face aux Raptors (4-0), tandis que Darko Rajakovic a perdu ses quatre dernières rencontres contre les Lakers.
Sandro Mamukelashvili, qui a évolué à Toronto la saison dernière avant de signer pour quatre ans chez les Lakers, retrouve son ancien club pour la première fois. La revanche est prévue à Toronto le 3 janvier 2027.
Lakers – Raptors, le pronostic de la rédaction
Nous voyons les Lakers l’emporter dans une rencontre qui se jouera à l’adresse et à la gestion du ballon. Luka Doncic devrait faire la différence, avant de voir Toronto ramener l’écart dans des proportions acceptables. Vous retrouverez d’autres pronostics NBA sur le site.
Le total de 226,5 points semble atteignable, car les Lakers n’ont pas eu besoin de défendre pour faire grimper les scores à domicile. Avant de parier, consultez le code bonus Winamax pour découvrir l’offre de bienvenue, ainsi que les 10 meilleurs sites de paris sportifs afin de comparer les opérateurs.
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