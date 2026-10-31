Houston Rockets – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Houston Rockets – Oklahoma City Thunder porte sur un match programmé au Toyota Center dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30 heure française.

Les Rockets de Kevin Durant restent sur leur première défaite de la saison, concédée à Dallas, tandis que le Thunder doit composer sans trois titulaires. Le cas d’Alperen Sengun, incertain en raison de son dos, reste par ailleurs en suspens.

Houston (5-1) est deuxième de la conférence Ouest, Oklahoma City (4-1) est troisième, et les deux équipes ne se sont pas encore rencontrées en saison régulière. Vous retrouverez en fin d’article nos pronostics NBA pour ce match.

Où en sont les Houston Rockets et l’Oklahoma City Thunder ?

Forme du moment Houston Rockets 5-1 · 2e de la conférence Ouest · à domicile V V V V D 124,0 Pts dom. 110,0 Encaissés dom. 120,4 Éff. off. 109,6 Éff. déf. Oklahoma City Thunder 4-1 · 3e de la conférence Ouest · à l’extérieur V V V V D 106,0 Pts ext. 112,0 Encaissés ext. 109,5 Éff. off. 106,1 Éff. déf.

Houston a connu son premier revers de la saison à Dallas, en NBA Cup, où les Rockets se sont inclinés 116-111 après avoir mené de 11 points à la fin du troisième quart-temps. Kyrie Irving et Cooper Flagg, avec respectivement 35 et 33 points, ont ensuite fait basculer la rencontre.

Les Texans ont toutefois livré une prestation solide, avec 20 rebonds offensifs et 28 points de Kevin Durant. Leur adresse à distance a cependant plombé leur fin de match : seulement 7 réussites sur 29 tentatives derrière l’arc, et quatre lancers francs manqués par Durant.

Avant ce revers, Houston avait enchaîné cinq succès, dont une large victoire 132-100 à Milwaukee obtenue sans Alperen Sengun, ainsi qu’un succès 114-110 à San Antonio lors de la première soirée de son précédent back-to-back.

De son côté, Oklahoma City s’appuie d’abord sur sa défense. Ses adversaires ne convertissent que 45,7% de leurs possessions, le meilleur total de la ligue, alors que l’attaque du Thunder reste limitée à 10,0 tirs à trois points réussis par match.

Comparatif des équipes Houston Rockets Oklahoma City Thunder 121,0 Points/match 108,2 Rockets +12,8 110,0 Points encaissés 104,6 Thunder -5,4 45,3 Rebonds/match 46,0 Thunder +0,7 27,8 Passes/match 22,0 Rockets +5,8 49,8 % FG% 44,0 % Rockets +5,8 % 12,0 3 pts réussis 10,0 Rockets +2,0

Le comparatif donne l’avantage à Houston sur presque tous les tableaux, sauf là où se construit l’identité du Thunder. Oklahoma City encaisse moins de points et se montre plus hermétique à chaque possession, tandis que les Rockets dominent les lignes d’efficacité, de passes et d’adresse.

Le fossé se creuse encore davantage au Toyota Center. Houston a inscrit 124,0 points et en a concédé 110,0 lors de ses deux succès à domicile, alors qu’Oklahoma City a marqué 106,0 points et en a encaissé 112,0 lors de ses deux déplacements.

Les deux matches des Rockets à domicile ont dépassé la barre des 220 points cumulés, ce qu’aucun déplacement du Thunder n’a fait. Oklahoma City inscrit 62,0 points par match avant la pause, mais seulement 44,0 ensuite.

La fraîcheur physique constitue toutefois l’atout majeur d’Oklahoma City. Houston dispute le deuxième match d’un back-to-back, son deuxième de la saison après avoir remporté les deux matches du premier. Oklahoma City, lui, a bénéficié de deux jours de repos depuis sa défaite 96-120 à Dallas, mais doit composer avec un effectif décimé par les blessures.

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, infos équipes et absences

Absences Houston Rockets Alperen Sengun, dos Incertain Reed Sheppard, dos Incertain Steven Adams, mollet Absent Oklahoma City Thunder Chet Holmgren, genou Absent Jalen Williams, cheville Absent Cason Wallace, épaule Absent Alex Caruso, cheville Absent Thomas Sorber, genou Absent Nikola Topic, dos Absent

Oklahoma City a perdu trois titulaires lors de ses trois premiers matches, en l’espace d’une semaine. Jalen Williams a été opéré d’une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville, Chet Holmgren est absent entre huit et dix semaines en raison d’une déchirure du tendon rotulien, et Cason Wallace a été opéré de l’épaule.

Le Thunder s’est d’abord imposé 125-114 face à Phoenix lors de son premier match sans Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace, avant de s’incliner à Dallas. Avec Alex Caruso, Thomas Sorber et Nikola Topic également indisponibles, le cinq de départ probable devrait réunir Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain, Ajay Mitchell, Kenrich Williams et Isaiah Hartenstein.

Côté Houston, Alperen Sengun, qui a manqué deux matches en raison d’une gêne au bas du dos, est incertain. Reed Sheppard, également gêné au dos, est lui aussi douteux, tandis que Steven Adams est absent avec une blessure au mollet.

En l’absence d’Alperen Sengun, Clint Capela devrait être aligné aux côtés de Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant et Jabari Smith Jr., soit le cinq de départ qui avait débuté la rencontre à Dallas.

Les duels qui peuvent décider de Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

Kevin Durant face à Shai Gilgeous-Alexander Kevin Durant HOU VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 51,8 % % aux tirs 3,0 Passes 45,9 % % aux tirs 3,4 Passes Kevin Durant est plus adroit que son vis-à-vis, mais Shai Gilgeous-Alexander porte seul une attaque du Thunder privée de ses lieutenants. Tari Eason face à Isaiah Hartenstein Tari Eason HOU VS Isaiah Hartenstein OKC 6,7 Rebonds 45,1 % % aux tirs 9,6 Rebonds 55,6 % % aux tirs Tari Eason a pris huit rebonds offensifs à Dallas, et la position d’Isaiah Hartenstein sous le panier dictera combien de secondes chances Houston obtiendra. Fred VanVleet face à Ajay Mitchell Fred VanVleet HOU VS Ajay Mitchell OKC 6,4 Passes 37,5 % % aux tirs 3,6 Passes 53,6 % % aux tirs Fred VanVleet fait tourner l’attaque de Houston malgré une adresse douteuse, alors qu’Ajay Mitchell doit désormais créer pour les autres en plus de scorer.

Le duel entre Kevin Durant et Shai Gilgeous-Alexander résume à lui seul l’affiche. Durant retrouve la franchise qu’il avait quittée en 2016, tandis que Gilgeous-Alexander, double MVP de la saison régulière, porte en grande partie l’attaque du Thunder.

La bataille au rebond sera également déterminante, les secondes chances ayant permis à Houston de rester dans le match à Dallas. Ajay Mitchell devra par ailleurs créer pour ses coéquipiers autant que marquer, avec autant de meneurs et d’ailiers absents.

Paris joueurs sur Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

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Paris sur les performances individuelles Kevin Durant HOU Points marqués Plus de 22,5 23,3 Saison pts 22,0 5 derniers 6/6 Matchs joués Kevin Durant a inscrit 28 points à Dallas et reste la première option offensive de Houston si Alperen Sengun ne joue pas. Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 25,5 26,0 Saison pts 26,0 5 derniers 5/5 Matchs joués Avec Jalen Williams, Cason Wallace et Chet Holmgren absents, le Thunder passe presque tout par lui, et ses 87,5 % aux lancers francs le protègent d’une soirée sans réussite. Ajay Mitchell OKC Points marqués Plus de 17,5 18,6 Saison pts 18,6 5 derniers 5/5 Matchs joués Ajay Mitchell score efficacement à l’intérieur en pénétration, avec tant de meneurs et d’ailiers absents, son temps de jeu et son volume de tirs vont continuer de grandir.

Que s’est-il passé lors des dernières rencontres entre les Houston Rockets et l’Oklahoma City Thunder ?

Confrontations directes Houston Rockets VS Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 106-112 Houston Rockets Oklahoma City Houston Rockets 91-111 Oklahoma City Thunder Houston Oklahoma City Thunder 125-124 Houston Rockets (2 prol.) Oklahoma City

L’égalité est parfaite sur l’ensemble des confrontations disputées en 2026.

Le Thunder s’était imposé 111-91 au Toyota Center en janvier, malgré 60 rebonds Houston contre 44, car les Rockets n’avaient tiré qu’à 33,7%. Houston avait répondu en février par un succès 112-106 à Oklahoma City.

Les deux équipes se retrouveront à nouveau le 27 décembre à Houston, puis le 13 janvier à Oklahoma City.

Nos pronostics pour Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

Pronostics Écart Houston Rockets -4 1,89 L’avantage de Houston dans les chiffres et à domicile pèse davantage que le back-to-back, et Oklahoma City n’a pas encore prouvé qu’il pouvait gagner à l’extérieur sans ses trois titulaires blessés. Total Plus de 218,5 points 1,87 Les deux matchs de Houston à domicile ont dépassé 220 points, et l’adresse et les rebonds offensifs des Rockets devraient pousser la rencontre au-delà de ce que suggèrent les déplacements peu prolifiques du Thunder. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 25,5 points Il mène une attaque diminuée et obtient assez de lancers francs pour atteindre ce cap même quand son adresse n’est pas au rendez-vous. Perf. joueur Kevin Durant plus de 22,5 points Son volume de tirs reste élevé tant que la rotation intérieure de Houston est incertaine. Combiné Houston Rockets -4 + Shai Gilgeous-Alexander plus de 25,5 points Les deux paris sont compatibles, car un retard du Thunder augmente le nombre de tirs de Shai Gilgeous-Alexander sans dépendre du même scénario.

Pronostic sur le score du match Houston Rockets 116-105 Oklahoma City Thunder Écart de points 11 · Total de points 221

Houston reste le choix le plus solide. Son attaque, sa circulation de balle et son bilan à domicile vont dans le même sens, et ni le back-to-back ni l’incertitude autour d’Alperen Sengun n’ont empêché ce groupe d’inscrire 132 points à Milwaukee sans lui.

Oklahoma City restera dans le coup tant que Shai Gilgeous-Alexander et sa défense tiendront. Mais l’absence de trois titulaires se fait sentir sur l’ensemble des 48 minutes, comme le prouvent un seul succès à l’extérieur, décroché à San Antonio, et une défaite de 24 points à Dallas. Ceux qui souhaitent s’inscrire chez un opérateur agréé trouveront les offres sur notre page avec le code bonus Winamax.