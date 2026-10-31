Les Rockets continuent de faire confiance à Reed Sheppard

Si certains en doutaient encore, les Rockets tiennent à Reed Sheppard et ils le prouvent en acceptant de lui exercer sa « team option » de 14 millions de dollars pour la saison 2027/28.

Comme Zaccharie Risacher, le 3e choix de la Draft 2024 peut souffler puisque sa quatrième et dernière année de contrat rookie devient garantie. Il ne pourra donc pas être « free agent » protégé à l’été 2027, mais potentiellement à l’été 2028 s’il ne re-signe pas à Houston (ou ailleurs ?) dès la prochaine intersaison.

Désormais en concurrence avec Fred VanVleet et Marcus Smart à la mène, Reed Sheppard est un peu moins productif que la saison dernière depuis la reprise, peinant avant tout à convertir ses tirs. Il reste néanmoins précieux pour le banc des Rockets, qui s’appuient sur un effectif plus fourni, expliquant leur gros début de saison.

Durant l’été, les dirigeants texans se montraient en tout cas optimistes pour la suite avec leur jeune joueur de 22 ans : « Il est plus à l’aise que jamais, avec une saison complète dans les jambes, où il a eu du temps de jeu et des minutes en playoffs. J’espère qu’il s’appuiera sur les progrès qu’il a réalisés la saison passée pour aller plus loin encore. C’est ce qu’on attend de lui », expliquait par exemple son GM, Rafael Stone.

Quant à Reed Sheppard, il assurait avoir pris du poids pour franchir un cap : « Ça s’explique par le fait de vieillir, de manger correctement et de rester en salle de musculation. Je fais ce qui est nécessaire pour mon corps. Dans le même temps, je suis sur les parquets. Je travaille, je me renforce physiquement et je fais de la musculation. »

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12.6 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 82 26.2 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 2.0 1.5 1.5 0.7 13.5 2026-27 HOU 4 23.3 37.5 28.1 100.0 0.8 2.0 2.8 4.8 2.0 1.8 1.8 0.0 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.