Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Cleveland Cavaliers se rendent au Fiserv Forum ce samedi pour y affronter les Milwaukee Bucks, à l’occasion de leur première confrontation de la saison. Une rencontre qui oppose deux équipes aux ambitions bien différentes, avec des Bucks engagés dans une phase de reconstruction.

À l’approche de cette affiche du samedi 31 octobre 2026, les Cavs affichent un bilan de trois victoires pour deux défaites. En face, Milwaukee peine à trouver son rythme avec seulement une victoire en cinq rencontres (1-4).

Cavaliers et Bucks, deux trajectoires opposées en ce début de saison

Forme du moment Cleveland Cavaliers 3-2 · 6e Conférence Est · à l’extérieur D V V V D 108,5 Pts/match 114,0 Pts encaissés 113,0 Eff. offensive 112,7 Eff. défensive Milwaukee Bucks 1-4 · 13e Conférence Est · à domicile D D D V D 111,7 Pts/match 122,0 Pts encaissés 106,8 Eff. offensive 117,4 Eff. défensive

Les Cavaliers n’ont connu que deux défaites depuis le début de la saison : à Philadelphie, puis jeudi soir à Atlanta, lors du second match de leur back-to-back. Les Hawks ont retrouvé le sourire face aux Cavaliers, ce qui relativise quelque peu un bilan pourtant très solide.

Donovan Mitchell porte l’attaque de Cleveland avec 24,2 points de moyenne. Il a disputé l’intégralité des cinq premières rencontres, tout comme Evan Mobley et James Harden.

De leur côté, les Bucks traversent une saison bien plus délicate depuis le départ de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee ne compte qu’une seule victoire, arrachée en défense face à l’Indiana, et a concédé plus de 125 points lors de deux rencontres.

Tyler Herro a immédiatement pris les commandes de l’attaque avec 23,4 points de moyenne, mais l’identité défensive des Bucks reste encore à construire dans un effectif remanié pendant l’été.

Comparatif des équipes Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 118,0 Points/match (saison) 113,4 Cavaliers +4,6 117,0 Points encaissés (saison) 124,2 Bucks +7,2 46,6 Rebonds/match 49,8 Bucks +3,2 26,2 Passes décisives/match 24,6 Cavaliers +1,6 46,2 % Au tir (FG%) 44,9 % Cavaliers +1,3 % 35,4 % À 3 points (3P%) 34,0 % Cavaliers +1,4 % 102,0 Rythme (possessions) 106,0 Bucks +4,0

Cleveland sort largement vainqueur à la vue des statistiques de ce début de saison, avec une meilleure adresse à trois points et une circulation de balle plus efficace, traduite par un nombre supérieur de passes décisives.

Milwaukee peut néanmoins s’appuyer sur deux leviers : son activité au rebond et son rythme de jeu. Kel’el Ware et Kyle Kuzma apportent une présence importante dans la peinture, alors même que la défense reste perfectible.

Face à des Cavaliers plus complets sur presque tous les autres aspects du jeu, les Bucks devront donc chercher à imposer un tempo élevé et à dominer la bataille du rebond pour espérer créer la surprise, samedi.

Blessures et absences pour Milwaukee Bucks et Cleveland Cavaliers

Absences Cleveland Cavaliers Meleek Thomas, pied Absent jeudi à Atlanta, statut non réactualisé pour ce match Absent Milwaukee Bucks Kyle Kuzma, motif non précisé Statut ouvert, sans blessure ni date communiquée Décision de dernière minute Myles Turner, motif non précisé Même statut ouvert que Kuzma Décision de dernière minute Gary Trent Jr., motif non précisé N’a disputé qu’un seul match cette saison Décision de dernière minute

Donovan Mitchell, Evan Mobley et James Harden ont disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison, un élément déterminant pour une attaque de Cleveland qui repose largement sur ce trio.

Meleek Thomas est le seul joueur des Cavaliers placé sur une liste d’indisponibles. Absent lors du succès de jeudi à Atlanta, il souffre d’une blessure au pied.

À Milwaukee, Kyle Kuzma, Myles Turner et Gary Trent Jr. sont tous trois annoncés avec un statut incertain, sans blessure précisée ni échéance de retour communiquée.

Turner et Kuzma occupent un rôle central dans le cinq majeur reconstruit autour de Tyler Herro. Une éventuelle absence de l’un ou l’autre affaiblirait directement la rotation intérieure des Bucks.

Les duels qui peuvent faire basculer Cavaliers-Bucks

Donovan Mitchell face à Tyler Herro Donovan Mitchell CLE VS Tyler Herro MIL 24,2 Pts/match 36,4 % 3 points 23,4 Pts/match 47,2 % 3 points Donovan Mitchell garde une légère avance au scoring, mais Tyler Herro affiche une bien meilleure adresse à 3 points, ce qui peut suffire à inverser la tendance sur ce duel. Evan Mobley face à Kel’el Ware Evan Mobley CLE VS Kel’el Ware MIL 8,8 Reb/match 18,2 Pts/match 8,4 Reb/match 11,8 Pts/match Evan Mobley suit Kel’el Ware de très près au rebond mais le devance largement au scoring, l’exact type d’avantage dont Cleveland a besoin pour neutraliser la domination de Milwaukee sous les panneaux.

L’écart entre Donovan Mitchell et Tyler Herro se joue sur quelques dixièmes de point, ce qui en fait le duel le plus serré de cette preview.

Dans la raquette, l’efficacité d’Evan Mobley donne en revanche à Cleveland une vraie réponse à l’avantage que Milwaukee possède au rebond.

Paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles Donovan Mitchell CLE Points marqués Plus de 23,5 24,2 Saison pts 24,2 5 derniers 5/5 Matchs joués Donovan Mitchell n’a pas eu un seul match sous ce total cette saison, face à une défense des Bucks qui encaisse plus de 120 points par match. Tyler Herro MIL Points marqués Plus de 22,5 23,4 Saison pts 23,4 5 derniers 5/5 Matchs joués Tyler Herro porte seul l’attaque de Milwaukee et devrait recevoir un volume de tirs élevé même si le match tourne mal pour les Bucks. Evan Mobley CLE Rebonds Plus de 8,5 8,8 Saison reb 8,8 5 derniers 5/5 Matchs joués Evan Mobley frôle déjà le double-double de moyenne et la défense des Bucks devrait lui laisser des espaces ce samedi soir.

Confrontations directes entre Cleveland et Milwaukee

Confrontations directes Cleveland Cavaliers VS Milwaukee Bucks Cavaliers 123-116 Bucks Milwaukee

Cleveland s’est imposé lors de quatre des cinq dernières rencontres contre Milwaukee, dont le dernier duel, remporté 123-116 en mars dernier. À l’époque, Giannis Antetokounmpo portait encore les couleurs des Bucks.

Cette rencontre marquera donc la première confrontation entre les Cavaliers et des Bucks évoluant sans leur ancien double MVP, marquant une rupture claire avec les affrontements précédents.

Les deux équipes ne se sont jamais croisées en play-offs. Cette rencontre doit donc s’évaluer uniquement à l’aune des dynamiques actuelles, sans se référer à un historique commun.

Pronostics et cotes pour Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers

Pronostics Vainqueur Victoire de Cleveland Cavaliers Une efficacité globale nettement supérieure et quatre victoires lors des cinq dernières confrontations plaident dans le même sens. Total Plus de 221,5 points Les deux équipes tournent déjà au-dessus de 110 points de moyenne et Milwaukee concède plus de 120 points par match à domicile. Perf. joueur Donovan Mitchell plus de 23,5 points Donovan Mitchell n’est jamais passé sous ce seuil cette saison face à une défense des Bucks parmi les plus perméables de la ligue. Perf. joueur Evan Mobley plus de 8,5 rebonds Evan Mobley tourne à 8,8 rebonds de moyenne et pourrait dominer le secteur intérieur des Bucks. Combiné Victoire Cavaliers + Mobley plus de 8,5 rebonds Deux angles complémentaires pour aborder la rencontre : la supériorité collective de Cleveland d’un côté, et le potentiel de rebond individuel d’Evan Mobley de l’autre.

Pronostic sur le score du match Milwaukee Bucks 109-121 Cleveland Cavaliers Écart de points : 12 · Total de points : 230

Malgré un avantage réel au rebond et deux jours de repos supplémentaires, Milwaukee ne semble pas disposer de suffisamment d’arguments pour contrer une équipe de Cleveland plus solide défensivement et plus efficace à trois points.

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