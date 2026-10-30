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Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 30/10/2026 à 15:47 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les Cleveland Cavaliers se rendent au Fiserv Forum ce samedi pour y affronter les Milwaukee Bucks, à l’occasion de leur première confrontation de la saison. Une rencontre qui oppose deux équipes aux ambitions bien différentes, avec des Bucks engagés dans une phase de reconstruction.

À l’approche de cette affiche du samedi 31 octobre 2026, les Cavs affichent un bilan de trois victoires pour deux défaites. En face, Milwaukee peine à trouver son rythme avec seulement une victoire en cinq rencontres (1-4).

Dans cet article

Cavaliers et Bucks, deux trajectoires opposées en ce début de saison

Forme du moment

Cleveland Cavaliers
3-2 · 6e Conférence Est · à l’extérieur
DVVVD
108,5 Pts/match
114,0 Pts encaissés
113,0 Eff. offensive
112,7 Eff. défensive

Milwaukee Bucks
1-4 · 13e Conférence Est · à domicile
DDDVD
111,7 Pts/match
122,0 Pts encaissés
106,8 Eff. offensive
117,4 Eff. défensive

Les Cavaliers n’ont connu que deux défaites depuis le début de la saison : à Philadelphie, puis jeudi soir à Atlanta, lors du second match de leur back-to-back. Les Hawks ont retrouvé le sourire face aux Cavaliers, ce qui relativise quelque peu un bilan pourtant très solide.

Donovan Mitchell porte l’attaque de Cleveland avec 24,2 points de moyenne. Il a disputé l’intégralité des cinq premières rencontres, tout comme Evan Mobley et James Harden.

De leur côté, les Bucks traversent une saison bien plus délicate depuis le départ de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee ne compte qu’une seule victoire, arrachée en défense face à l’Indiana, et a concédé plus de 125 points lors de deux rencontres.

Tyler Herro a immédiatement pris les commandes de l’attaque avec 23,4 points de moyenne, mais l’identité défensive des Bucks reste encore à construire dans un effectif remanié pendant l’été.

Comparatif des équipes
Cleveland CavaliersMilwaukee Bucks
118,0Points/match (saison)113,4
Cavaliers +4,6
117,0Points encaissés (saison)124,2
Bucks +7,2
46,6Rebonds/match49,8
Bucks +3,2
26,2Passes décisives/match24,6
Cavaliers +1,6
46,2 %Au tir (FG%)44,9 %
Cavaliers +1,3 %
35,4 %À 3 points (3P%)34,0 %
Cavaliers +1,4 %
102,0Rythme (possessions)106,0
Bucks +4,0

Cleveland sort largement vainqueur à la vue des statistiques de ce début de saison, avec une meilleure adresse à trois points et une circulation de balle plus efficace, traduite par un nombre supérieur de passes décisives.

Milwaukee peut néanmoins s’appuyer sur deux leviers : son activité au rebond et son rythme de jeu. Kel’el Ware et Kyle Kuzma apportent une présence importante dans la peinture, alors même que la défense reste perfectible.

Face à des Cavaliers plus complets sur presque tous les autres aspects du jeu, les Bucks devront donc chercher à imposer un tempo élevé et à dominer la bataille du rebond pour espérer créer la surprise, samedi.

Blessures et absences pour Milwaukee Bucks et Cleveland Cavaliers

Absences
Cleveland Cavaliers
Meleek Thomas, piedAbsent jeudi à Atlanta, statut non réactualisé pour ce match Absent
Milwaukee Bucks
Kyle Kuzma, motif non préciséStatut ouvert, sans blessure ni date communiquée Décision de dernière minute
Myles Turner, motif non préciséMême statut ouvert que Kuzma Décision de dernière minute
Gary Trent Jr., motif non préciséN’a disputé qu’un seul match cette saison Décision de dernière minute

Donovan Mitchell, Evan Mobley et James Harden ont disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison, un élément déterminant pour une attaque de Cleveland qui repose largement sur ce trio.

Meleek Thomas est le seul joueur des Cavaliers placé sur une liste d’indisponibles. Absent lors du succès de jeudi à Atlanta, il souffre d’une blessure au pied.

À Milwaukee, Kyle Kuzma, Myles Turner et Gary Trent Jr. sont tous trois annoncés avec un statut incertain, sans blessure précisée ni échéance de retour communiquée.

Turner et Kuzma occupent un rôle central dans le cinq majeur reconstruit autour de Tyler Herro. Une éventuelle absence de l’un ou l’autre affaiblirait directement la rotation intérieure des Bucks.

Les duels qui peuvent faire basculer Cavaliers-Bucks

Donovan Mitchell face à Tyler Herro
Donovan Mitchell

Donovan Mitchell
CLE
VS
Tyler Herro

Tyler Herro
MIL
24,2 Pts/match
36,4 % 3 points
23,4 Pts/match
47,2 % 3 points

Donovan Mitchell garde une légère avance au scoring, mais Tyler Herro affiche une bien meilleure adresse à 3 points, ce qui peut suffire à inverser la tendance sur ce duel.

Evan Mobley face à Kel’el Ware
Evan Mobley

Evan Mobley
CLE
VS
Kel'el Ware

Kel’el Ware
MIL
8,8 Reb/match
18,2 Pts/match
8,4 Reb/match
11,8 Pts/match

Evan Mobley suit Kel’el Ware de très près au rebond mais le devance largement au scoring, l’exact type d’avantage dont Cleveland a besoin pour neutraliser la domination de Milwaukee sous les panneaux.

L’écart entre Donovan Mitchell et Tyler Herro se joue sur quelques dixièmes de point, ce qui en fait le duel le plus serré de cette preview.

Dans la raquette, l’efficacité d’Evan Mobley donne en revanche à Cleveland une vraie réponse à l’avantage que Milwaukee possède au rebond.

Paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles
Donovan Mitchell

Donovan MitchellCLE

Points marquésPlus de 23,5
24,2 Saison pts
24,2 5 derniers
5/5 Matchs joués

Donovan Mitchell n’a pas eu un seul match sous ce total cette saison, face à une défense des Bucks qui encaisse plus de 120 points par match.

Tyler Herro

Tyler HerroMIL

Points marquésPlus de 22,5
23,4 Saison pts
23,4 5 derniers
5/5 Matchs joués

Tyler Herro porte seul l’attaque de Milwaukee et devrait recevoir un volume de tirs élevé même si le match tourne mal pour les Bucks.

Evan Mobley

Evan MobleyCLE

RebondsPlus de 8,5
8,8 Saison reb
8,8 5 derniers
5/5 Matchs joués

Evan Mobley frôle déjà le double-double de moyenne et la défense des Bucks devrait lui laisser des espaces ce samedi soir.

Confrontations directes entre Cleveland et Milwaukee

Confrontations directes
Cleveland Cavaliers

VS

Milwaukee Bucks
17 mars 2026Cavaliers 123-116 BucksMilwaukee

Cleveland s’est imposé lors de quatre des cinq dernières rencontres contre Milwaukee, dont le dernier duel, remporté 123-116 en mars dernier. À l’époque, Giannis Antetokounmpo portait encore les couleurs des Bucks.

Cette rencontre marquera donc la première confrontation entre les Cavaliers et des Bucks évoluant sans leur ancien double MVP, marquant une rupture claire avec les affrontements précédents.

Les deux équipes ne se sont jamais croisées en play-offs. Cette rencontre doit donc s’évaluer uniquement à l’aune des dynamiques actuelles, sans se référer à un historique commun.

Pronostics et cotes pour Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers

Pronostics
VainqueurVictoire de Cleveland CavaliersUne efficacité globale nettement supérieure et quatre victoires lors des cinq dernières confrontations plaident dans le même sens.
TotalPlus de 221,5 pointsLes deux équipes tournent déjà au-dessus de 110 points de moyenne et Milwaukee concède plus de 120 points par match à domicile.
Perf. joueurDonovan Mitchell plus de 23,5 pointsDonovan Mitchell n’est jamais passé sous ce seuil cette saison face à une défense des Bucks parmi les plus perméables de la ligue.
Perf. joueurEvan Mobley plus de 8,5 rebondsEvan Mobley tourne à 8,8 rebonds de moyenne et pourrait dominer le secteur intérieur des Bucks.
CombinéVictoire Cavaliers + Mobley plus de 8,5 rebondsDeux angles complémentaires pour aborder la rencontre : la supériorité collective de Cleveland d’un côté, et le potentiel de rebond individuel d’Evan Mobley de l’autre.
Pronostic sur le score du match
Milwaukee Bucks 109-121 Cleveland Cavaliers
Écart de points : 12 · Total de points : 230

Malgré un avantage réel au rebond et deux jours de repos supplémentaires, Milwaukee ne semble pas disposer de suffisamment d’arguments pour contrer une équipe de Cleveland plus solide défensivement et plus efficace à trois points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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