Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Cleveland Cavaliers se rendent au Fiserv Forum ce samedi pour y affronter les Milwaukee Bucks, à l’occasion de leur première confrontation de la saison. Une rencontre qui oppose deux équipes aux ambitions bien différentes, avec des Bucks engagés dans une phase de reconstruction.
À l’approche de cette affiche du samedi 31 octobre 2026, les Cavs affichent un bilan de trois victoires pour deux défaites. En face, Milwaukee peine à trouver son rythme avec seulement une victoire en cinq rencontres (1-4).
Cavaliers et Bucks, deux trajectoires opposées en ce début de saison
Les Cavaliers n’ont connu que deux défaites depuis le début de la saison : à Philadelphie, puis jeudi soir à Atlanta, lors du second match de leur back-to-back. Les Hawks ont retrouvé le sourire face aux Cavaliers, ce qui relativise quelque peu un bilan pourtant très solide.
Donovan Mitchell porte l’attaque de Cleveland avec 24,2 points de moyenne. Il a disputé l’intégralité des cinq premières rencontres, tout comme Evan Mobley et James Harden.
De leur côté, les Bucks traversent une saison bien plus délicate depuis le départ de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee ne compte qu’une seule victoire, arrachée en défense face à l’Indiana, et a concédé plus de 125 points lors de deux rencontres.
Tyler Herro a immédiatement pris les commandes de l’attaque avec 23,4 points de moyenne, mais l’identité défensive des Bucks reste encore à construire dans un effectif remanié pendant l’été.
Cleveland sort largement vainqueur à la vue des statistiques de ce début de saison, avec une meilleure adresse à trois points et une circulation de balle plus efficace, traduite par un nombre supérieur de passes décisives.
Milwaukee peut néanmoins s’appuyer sur deux leviers : son activité au rebond et son rythme de jeu. Kel’el Ware et Kyle Kuzma apportent une présence importante dans la peinture, alors même que la défense reste perfectible.
Face à des Cavaliers plus complets sur presque tous les autres aspects du jeu, les Bucks devront donc chercher à imposer un tempo élevé et à dominer la bataille du rebond pour espérer créer la surprise, samedi.
Blessures et absences pour Milwaukee Bucks et Cleveland Cavaliers
Donovan Mitchell, Evan Mobley et James Harden ont disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison, un élément déterminant pour une attaque de Cleveland qui repose largement sur ce trio.
Meleek Thomas est le seul joueur des Cavaliers placé sur une liste d’indisponibles. Absent lors du succès de jeudi à Atlanta, il souffre d’une blessure au pied.
À Milwaukee, Kyle Kuzma, Myles Turner et Gary Trent Jr. sont tous trois annoncés avec un statut incertain, sans blessure précisée ni échéance de retour communiquée.
Turner et Kuzma occupent un rôle central dans le cinq majeur reconstruit autour de Tyler Herro. Une éventuelle absence de l’un ou l’autre affaiblirait directement la rotation intérieure des Bucks.
Les duels qui peuvent faire basculer Cavaliers-Bucks
Donovan Mitchell garde une légère avance au scoring, mais Tyler Herro affiche une bien meilleure adresse à 3 points, ce qui peut suffire à inverser la tendance sur ce duel.
Evan Mobley suit Kel’el Ware de très près au rebond mais le devance largement au scoring, l’exact type d’avantage dont Cleveland a besoin pour neutraliser la domination de Milwaukee sous les panneaux.
L’écart entre Donovan Mitchell et Tyler Herro se joue sur quelques dixièmes de point, ce qui en fait le duel le plus serré de cette preview.
Dans la raquette, l’efficacité d’Evan Mobley donne en revanche à Cleveland une vraie réponse à l’avantage que Milwaukee possède au rebond.
Paris sur les performances individuelles à suivre
Donovan Mitchell n’a pas eu un seul match sous ce total cette saison, face à une défense des Bucks qui encaisse plus de 120 points par match.
Tyler Herro porte seul l’attaque de Milwaukee et devrait recevoir un volume de tirs élevé même si le match tourne mal pour les Bucks.
Evan Mobley frôle déjà le double-double de moyenne et la défense des Bucks devrait lui laisser des espaces ce samedi soir.
Confrontations directes entre Cleveland et Milwaukee
VS
Cleveland s’est imposé lors de quatre des cinq dernières rencontres contre Milwaukee, dont le dernier duel, remporté 123-116 en mars dernier. À l’époque, Giannis Antetokounmpo portait encore les couleurs des Bucks.
Cette rencontre marquera donc la première confrontation entre les Cavaliers et des Bucks évoluant sans leur ancien double MVP, marquant une rupture claire avec les affrontements précédents.
Les deux équipes ne se sont jamais croisées en play-offs. Cette rencontre doit donc s’évaluer uniquement à l’aune des dynamiques actuelles, sans se référer à un historique commun.
Pronostics et cotes pour Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers
Malgré un avantage réel au rebond et deux jours de repos supplémentaires, Milwaukee ne semble pas disposer de suffisamment d’arguments pour contrer une équipe de Cleveland plus solide défensivement et plus efficace à trois points.
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