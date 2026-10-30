Les Hawks retrouvent le sourire face aux Cavaliers

Deux équipes en « back-to-back » et aux dynamiques inverses se retrouvaient cette nuit, quelques heures après le Game 6 des Finals WNBA, également disputé à la State Farm Arena.

L’occasion pour les Hawks de se relancer après trois défaites de suite. Emmenés par un trio Onyeka Okongwu (29 points, 12 rebonds) – Nickeil Alexander-Walker (25 points) – Aaron Wiggins (20 points, 7 rebonds), ils ont fini par prendre le dessus sur des Cavaliers qui restaient, eux, sur une série de trois victoires consécutives. Et qui ont pu s’appuyer sur les 46 points de leur paire James Harden – Donovan Mitchell.

Si la soirée s’est d’abord lancée d’une mauvaise manière pour Atlanta, pris à la gorge par l’agressivité vers le cercle et l’adresse extérieure de la bande de James Harden et Sam Merrill, les choses se sont inversées à partir du deuxième quart-temps. Derrière d’une dizaine de points, mais réveillés par des paniers primés d’Aaron Wiggins et tout l’abattage d’Onyeka Okongwu comme point d’ancrage, ainsi qu’une forte intensité défensive pour se projeter en contre-attaque, les locaux ont peu à peu renversé Cleveland.

À l’aide d’un « run » de 19-2, les Hawks ont donc remis les compteurs à zéro, pour s’installer ensuite aux commandes. Et faire la course en tête jusqu’à la fin, toujours sous l’impulsion d’Onyeka Okongwu, cette fois aidé par Nickeil Alexander-Walker et Jalen Johnson, pendant qu’Aaron Wiggins continuait d’apporter ses flèches en sortie de banc, en réponse à Sam Merrill ou même Mario Hezonja.

Les Cavaliers n’étaient pas forcément loin au score, mais on sentait qu’il leur manquait constamment ce petit quelque chose pour réussir le « run » qui les remettrait aux commandes, malgré le tandem Okongwu/Alexander-Walker. Ce n’est pas faute d’avoir eu deux possibilités d’égaliser à 114 partout, avec Donovan Mitchell, malheureux à deux reprises. Libérant toute une salle qui, en une journée, aura vu ses deux équipes l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta avait besoin de se (re)lancer. Battus trois fois de suite, les Hawks se devaient de réagir devant leur public, surtout après la victoire du Dream dans l’après-midi, et la mission est accomplie. Le tout, en affichant un visage conquérant ou en tout cas plus séduisant que depuis une semaine. Mis sur orbite par Onyeka Okongwu, inspiré face à la paire Mobley/Allen, les joueurs de Quin Snyder ont réussi à inverser la tendance quand ils ont commencé à s’appuyer sur l’une de leurs forces : le jeu rapide. Ce qui a permis de mettre sous pression une défense adverse pas spécialement à l’aise lorsqu’il s’agit de contenir autant de fougue.

– Coup d’arrêt pour Cleveland. Même si Donovan Mitchell a raté deux balles de prolongation dans les dernières secondes, les Cavaliers ne méritaient pas mieux que cette défaite, tant leur match a été inégal. Car si le premier quart-temps était convaincant, avec une belle alternance entre jeu intérieur et jeu extérieur, la suite ne l’était pas et on a trop souvent vu les hommes de Kenny Atkinson se faire malmener, aussi bien sous le cercle qu’en transition ou que derrière la ligne à 3-points. La série de trois victoires d’affilée à la maison touche à sa fin et il faudra maintenant réagir à Milwaukee, le soir d’Halloween.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 CLE 111 NOR 132 SAC 120 POR 103 MEM 124