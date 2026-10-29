Le Dream fait exploser les Valkyries pour arracher un Game 7

À Atlanta, les Valkyries avaient une première occasion de décrocher leur premier titre WNBA. Après un Game 5 marqué par sa maladresse, le Dream retrouve de l’adresse dès le début de la rencontre, derrière les tirs à 3-points d’Allisha Gray (23 points, 8/12 au tir, 5/7 à 3-points) et de Naz Hillmon.

Les Valkyries n’arrivent pas à suivre le rythme de leurs adversaires. Elles débutent ainsi la rencontre avec un 2/10 au tir, illustré par un panier manqué de Veronica Burton alors qu’elle était seule sous le cercle. Atlanta profite de cette maladresse pour creuser l’écart. Angel Reese (15 points, 14 rebonds) convertit un 2+1 et Allisha Gray sanctionne encore à 3-points.

Gabby Williams (26 points, 3 interceptions) pense éteindre l’incendie avec un panier primé, mais Rhyne Howard lui répond avec deux flèches derrière l’arc. Golden State accuse déjà 20 points de retard, puis 17 au terme d’un premier quart-temps où Atlanta a réussi six de ses huit tentatives derrière l’arc (32-15).

Le Dream ne lève pas le pied et la période suivante s’ouvre sur un nouveau panier lointain de Rhyne Howard. Pendant qu’Atlanta déroule, Golden State ne trouve toujours pas son rythme en attaque. Après cinq minutes dans ce deuxième quart-temps, les Californiennes n’ont inscrit que quatre points, tous signés Tiffany Hayes.

Angel Reese plante aussi à 3-points, même si sa tentative suivante se termine par un « airball ». Pas de quoi ralentir Atlanta, qui conserve 20 points d’avance à la mi-temps (46-26).

Allisha Gray et Angel Reese tuent tout suspense

Le passage aux vestiaires ne réveille pas les Valkyries. Si les joueuses de Natalie Nakase encaissent moins de points, elles peinent toujours autant à trouver des solutions offensives. L’écart se stabilise ainsi autour des 20 unités, et le Dream contrôle tranquillement les débats.

Golden State s’offre un maigre espoir au début du dernier acte en revenant à 14 points. Mais ces espoirs sont rapidement douchés par le duo Gray-Reese. La première plante son quatrième tir à 3-points de la partie. Gabby Williams et Veronica Burton essaient de lui répondre, sans succès. De l’autre côté du terrain, Angel Reese réussit un tir ouvert derrière l’arc, semblant mettre fin à tout suspense (74-55).

Pourtant, alors qu’il reste moins de 90 secondes à jouer, Golden State revient à huit points après un 2+1 de Gabby Williams (77-69). Une dernière remontée qui n’aboutit à rien puisqu’Allisha Gray répond immédiatement avec une flèche assassine à longue distance.

Atlanta s’impose finalement 80-69 et arrache un Game 7 historique, le premier des WNBA Finals depuis l’adoption du format en sept matchs. Rendez-vous samedi au Chase Center de San Francisco, où les Valkyries auront une deuxième occasion de décrocher leur premier titre, tandis que le Dream tentera de gâcher la fête.