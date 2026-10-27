Les Valkyries étouffent le Dream et se rapprochent du titre !

Golden State n’est plus qu’à une victoire de marquer l’histoire ! Après avoir égalisé à 2-2 lors du Game 4, les Valkyries ont repris la main en s’imposant 64-55 à domicile, au terme d’un véritable combat de 40 minutes.

Le collectif de Natalie Nakase a encore brillé par sa diversité, mais s’il ne fallait retenir qu’une joueuse, ce serait Kiah Stokes. Dominatrice en défense, notamment face à Angel Reese, elle a également inscrit des paniers importants, comme en témoigne son 3/4 à 3-points !

Dans une ambiance électrique, les deux équipes ont d’abord livré une première mi-temps âpre, axée sur la défense. Gabby Williams a tenté de lancer les hostilités avec un magnifique « spin move », avant de servir Kiah Stokes près du cercle puis d’inscrire un panier avec la faute à mi-distance devant Jordin Canada (8-4). Mais Atlanta a très vite recollé, avec un « and-one » de Jordin Canada à son tour. Angel Reese a également eu son moment, en attaque, mais aussi en adressant un coup de coude au visage de Kayla Thornton.

Cette dernière a répondu dans la foulée avec un tir à 3-points, mais c’est bien le Dream qui a conclu le premier acte en tête après un panier primé de Rhyne Howard (13-14). Veronica Burton a relancé la machine avec deux paniers, dont un à 3-points, puis une passe décisive pour le lay-up de Cecilia Zandalasini. L’internationale italienne a enchaîné avec un tir primé avant la pause pour redonner trois longueurs d’avance aux Valkyries (25-22).

Le dernier mot pour Golden State

Régulièrement en difficulté dans le troisième quart-temps, Golden State a bien mieux abordé la seconde période cette fois, avec un premier tir à 3-points de Kiah Stokes, puis un « drive » de Tiffany Hayes (32-24). Atlanta a résisté, principalement par l’intermédiaire de Rhyne Howard et Angel Reese, mais les Valkyries ont gardé le cap. Elles se sont appuyées sur un nouveau panier primé, ainsi que deux contres, de Kiah Stokes, mais aussi sur les relais de Gabby Williams, Cecilia Zandalasini et Veronica Burton pour virer à +6 à dix minutes de la fin (46-40).

C’est finalement un 16-4 en faveur des protégées de Natalie Nakase qui a décidé du sort de ce Game 5. Gabby Williams, Kiah Stokes, le tandem Burton-Zandalasini et Tiffany Hayes ont tour à tour alimenté la marque (62-46). Malgré deux paniers à 3-points de Jordin Canada et un autre de Rhyne Howard, Golden State a tenu bon jusqu’au buzzer final pour s’imposer 64-55.

Le Dream rentre désormais à la maison sous pression avant le Game 6, qui se jouera jeudi à 12h30. Ce sera soit une victoire pour forcer un Game 7, soit le début des vacances !