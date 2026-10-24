Les Valkyries étouffent le Dream et relancent les Finals WNBA

Après la gifle reçue lors du Game 3, les Valkyries n’avaient plus le droit à l’erreur. Une nouvelle défaite les aurait placées au bord du gouffre. Mais l’attaque des joueuses de Natalie Nakase peine à se mettre en route. Golden State débute la partie par un 0/5 au tir, tandis que le Dream n’est guère plus inspiré. Allisha Gray ouvre le score, avant de signer un « airball » sur sa tentative suivante.

C’est finalement en défense que les Valkyries trouvent leur rythme. En multipliant les interceptions et en provoquant les pertes de balle, elles infligent un 12-0 à Atlanta. Après dix minutes, Golden State mène 16-11, face à un Dream qui a déjà égaré sept ballons !

Atlanta est sonnée avant la mi-temps

Les difficultés offensives d’Atlanta se prolongent dans le deuxième quart-temps. À l’inverse, Veronica Burton réussit un long tir à 3-points, mais c’est surtout en attaquant le cercle et avec des tirs à mi-distance que les Valkyries creusent l’écart.

Les Californiennes passent un 14-5, durant lequel les seuls points du Dream sont inscrits sur la ligne des lancers francs. La disette d’Atlanta se poursuit jusqu’à la pause : les joueuses de Karl Smesko restent plus de cinq minutes sans inscrire le moindre panier et accusent désormais 16 points de retard (42-26).

Le Dream retrouve des couleurs au retour des vestiaires grâce à l’activité de Naz Hillmon, qui récupère plusieurs rebonds offensifs et inscrit quatre points pour lancer la deuxième mi-temps.

De l’autre côté du terrain, c’est au tour de l’attaque de Golden State de se gripper. Atlanta en profite pour grignoter son retard. Rhyne Howard réussit un tir à mi-distance, Isobel Borlase sanctionne à 3-points et le Dream revient à deux possessions (46-40).

Au moment d’entamer le dernier acte, les Valkyries conservent néanmoins neuf points d’avance. Le quatrième quart-temps ressemble alors au troisième, avec une équipe d’Atlanta qui tente de revenir et Golden State qui n’arrive pas à se mettre définitivement à l’abri.

À cinq minutes du terme, le Dream n’accuse plus que six points de retard, mais Veronica Burton redonne de l’air aux Californiennes avec un tir primé.

Golden State plie, mais ne rompt pas

Angel Reese tente de répondre, mais elle manque sa tentative. L’ancienne joueuse du Sky récupère son propre rebond, avant d’échouer à nouveau. Une séquence qui résume sa soirée compliquée, conclue avec seulement huit points à 2/12 au tir.

Sur la possession suivante, Angel Reese est de nouveau servie, mais Kiah Stokes la contient parfaitement (64-55). L’intérieure des Valkyries fait d’ailleurs un gros travail dans la raquette, aussi bien pour gêner les attaquantes adverses que pour récupérer des rebonds offensifs.

Golden State possède plusieurs occasions d’enterrer définitivement le Dream, mais manque de réussite malgré les secondes chances offertes par Stokes.

À 90 secondes du terme, Angel Reese trouve finalement la cible pour ramener Atlanta à cinq longueurs. Kayla Thornton tente de répondre, mais son tir s’écrase contre la planche sans toucher le cercle.

Si Veronica Burton réussit ensuite un tir dans la raquette, Rhyne Howard réplique avec un 2+1 et le Dream ne compte plus que quatre points de retard à 30 secondes de la fin !

Mais Gabby Williams convertit un lancer franc, puis Atlanta manque deux tentatives consécutives à 3-points. Les Valkyries peuvent souffler : elles s’imposent 67-62 et égalisent à 2-2 dans ces Finals.

Après avoir retrouvé leur solidité défensive, elles auront désormais l’occasion de reprendre l’avantage devant leur public, lundi à San Francisco, lors du Game 5.