Une première victoire arrachée en défense pour les Bucks

Pour les fans des Bucks, le succès contre Indiana est à la fois un soulagement et sûrement une petite gourmandise. Commençons par cette dernière : alors que Milwaukee a enfin gagné un premier match et affiche un bilan de 1-3, le Heat, où évolue Giannis Antetokounmpo, l’ancienne star locale, n’a toujours pas gagné et possède un bilan de 0-4…

Quant au soulagement, il est logique. Une première victoire est toujours savoureuse, surtout quand on a été la chercher en faisant des efforts en défense, comme Tyler Herro et ses coéquipiers l’ont fait.

« Ça commence en défense, en s’entraidant, en aidant, en faisant les rotations. On l’a très bien fait à la fin », insiste le shooteur (23 points, 10 rebonds). « On l’a déjà vu dans le dernier match contre Philadelphie et ça a continué dans cette partie. C’est ce qu’on veut faire, sur quoi on veut construire. On veut progresser jour après jour, entraînement après entraînement. »

Tyrese Haliburton et sa bande ont été en grande difficulté en dernier acte, en marquant seulement 17 points à 4/22 au shoot, dont un affreux 1/11 à 3-pts.

Dans le même temps, les joueurs de Taylor Jenkins ont été gober sept rebonds offensifs en douze minutes, pour inscrire 13 points sur seconde chance. Clairement, les Bucks ont gagné la bataille des efforts.

« C’était notre message en commençant le dernier quart-temps : s’imposer aux niveaux des détails et être solide en défense », confirme Myles Turner, auteur de 6 points, 9 rebonds et 4 contres. « Défendre notre raquette, avoir de l’impact en dernier acte, c’est ce qu’on va retenir des deux derniers matches. »