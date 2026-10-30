Memphis Grizzlies – Sacramento Kings : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans la nuit de samedi à dimanche, le FedExForum accueille un affrontement entre Memphis et Sacramento, cinq jours après leur première rencontre de la saison. D’un côté, la meilleure équipe de la ligue en ce début de saison et, de l’autre, la formation qui reste la seule à n’avoir encore rien gagné.

Les Grizzlies n’ont pas connu la défaite depuis le début de la saison. Face à eux, les Kings poursuivent leur quête d’un premier succès, alors que leur infirmerie ne cesse de se remplir.

Grizzlies et Kings, deux trajectoires opposées avant le choc

Forme du moment Memphis Grizzlies 5-0 · 2e Ouest · reçoit V V V V V 118,2 Points/m 106,2 Encaissés 116,8 Eff. off. 104,9 Eff. déf. Sacramento Kings 0-5 · 15e Ouest · se déplace D D D D D 110,2 Points/m 126,8 Encaissés 105,8 Eff. off. 121,5 Eff. déf.

Les Grizzlies abordent cette rencontre avec cinq victoires en autant de sorties, un début de saison qu’ils n’avaient plus connu depuis la saison 2014/2015.

Ty Jerome a repris le poste de meneur titulaire laissé vacant par Ja Morant et tourne à 25,8 points de moyenne, tandis que le rookie Cameron Boozer impressionne déjà avec 15,4 points et 10,8 rebonds par match.

Boozer a d’ailleurs frappé un grand coup vendredi à Portland avec le premier triple-double de sa carrière : 18 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. À 19 ans et 103 jours, il devient le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à réaliser cette performance, derrière Josh Giddey.

Tuomas Iisalo a bâti cette identité collective pendant la présaison autour du rythme et de l’intensité défensive, plutôt que d’un système centré sur une seule star. Le résultat se lit dans la différence de points par 100 possessions, la meilleure de la ligue.

En face, les Kings n’ont toujours pas gagné et viennent de concéder 132 points vendredi soir lors d’une lourde défaite face aux Pelicans à La Nouvelle-Orléans, leur quatrième match consécutif avec plus de 120 points encaissés.

Doug Christie, reconduit pour une deuxième saison complète après la signature d’un nouveau contrat pluriannuel, voit déjà son avenir étroitement lié aux résultats de cet exercice.

Le rookie Darius Acuff Jr. a répondu présent individuellement, avec 34 points et 14 passes décisives lors de la défaite de vendredi, sans empêcher la défense de Sacramento de rester la plus perméable de la ligue.

Comparatif des équipes Memphis Grizzlies Sacramento Kings 118,2 Points/match 110,2 Grizzlies +8,0 106,2 Points encaissés 126,8 Kings +20,6 50,8 Rebonds/match 41,2 Grizzlies +9,6 26,4 Passes/match 24,4 Grizzlies +2,0 45,5 % Adresse au tir 46,0 % Kings +0,5 % 15,8 Balles perdues 16,8 Kings +1,0 101,2 Rythme 104,3 Kings +3,1

Le tableau comparatif confirme l’écart entre les deux équipes, en particulier au rebond, où Memphis prend près de dix prises de plus par match grâce à Zach Edey et Cameron Boozer.

Sacramento conserve une seule statistique à son avantage, l’adresse collective au tir, un avantage trop mince pour compenser les autres domaines.

Le seul argument à décharge des Kings reste leur défaite du 26 octobre, concédée de seulement 11 points face à ce même adversaire, leur plus petit écart de la saison avec une autre équipe.

Absences et rotations entre Grizzlies et Kings

Absences Memphis Grizzlies Quinten Post, cheville N’est pas revenu sur le parquet jeudi face à Portland Décision de dernière minute Sacramento Kings Keegan Murray, cheville Retour attendu sous dix à quatorze jours Absent Dylan Cardwell, mollet Retour attendu sous une semaine environ Absent Maxime Raynaud, genou Retour attendu sous deux semaines environ Absent Ben Simmons, opération du tendon d’Achille Forfait pour le reste de la saison Absent

Les Kings se présentent avec quatre absents, dont trois dans la raquette, laissant Domantas Sabonis et Precious Achiuwa sans véritable solution de rotation derrière eux.

Jonathan Mogbo et Daeqwon Plowden devraient logiquement recevoir davantage de minutes à l’intérieur pour compenser ce manque de profondeur.

Ben Simmons est forfait pour le reste de l’exercice après une opération du tendon d’Achille fin octobre, une absence qui pèse surtout sur la rotation défensive extérieure.

Memphis, de son côté, ne compte qu’un seul nom incertain sur sa feuille de match : Quinten Post, sorti sur blessure à la cheville jeudi contre Portland.

En cas de forfait de Quinten Post, Zach Edey récupérera naturellement plus de temps de jeu dans la raquette, une solution de repli qui ne fragilise pas la rotation intérieure des Grizzlies.

Les duels qui pourraient faire pencher la balance côté Grizzlies et Kings

Duel sur les ailes Jaylen Wells MEM VS De’Andre Hunter SAC 13,8 Points 56,8 % Adresse 13,0 Points 50,0 % Adresse Deux ailiers à la production proche sur le papier, mais Jaylen Wells évolue dans un collectif qui gagne alors que De’Andre Hunter, loin derrière Zach LaVine et Darius Acuff Jr. dans la hiérarchie offensive sacramentaise, doit aussi compenser l’absence de Keegan Murray sur son aile. Choc dans la raquette Zach Edey MEM VS Domantas Sabonis SAC 7,3 Rebonds 61,9 % Adresse 16,2 Rebonds 70,0 % Adresse Domantas Sabonis reste supérieur individuellement au rebond, et c’est sans doute le seul secteur où Sacramento peut espérer rivaliser pendant 48 minutes.

Le duel des ailiers oppose deux profils utilisés différemment : l’un évolue dans un rôle complémentaire, l’autre assume plus de responsabilités au scoring avec les absences.

Sous le cercle, la différence de gabarit entre Zach Edey et Domantas Sabonis importe moins que leur fonction. Sabonis reste le distributeur du jeu des Kings et le rebondeur numéro 1.

Ces deux confrontations individuelles illustrent bien l’enjeu global : Memphis bénéficie d’une rotation plus équilibrée, alors que Sacramento repose sur quelques individualités.

Les paris sur les performances individuelles à suivre

Paris sur les performances individuelles Darius Acuff Jr. SAC Points marqués Plus de 20,5 24,0 Saison PTS 24,0 5 derniers 5/5 Matchs joués Le rookie sort d’un match à 34 points et reste l’option offensive la plus sollicitée à Sacramento depuis l’ouverture de la saison. Cedric Coward MEM Rebonds Plus de 7,5 9,0 Saison REB 9,3 5 derniers 4/5 Matchs joués Sur ses quatre sorties cette saison, Cedric Coward a systématiquement franchi ce seuil, une tendance renforcée par la supériorité collective de Memphis à la lutte pour le rebond.. Domantas Sabonis SAC Passes décisives Plus de 6,5 7,2 Saison PD 7,2 5 derniers 5/5 Matchs joués Domantas Sabonis reste le vrai point central de l’attaque de Sacramento, même dans la défaite, et dépasse cette barre sur chacun de ses cinq matchs. Cameron Boozer MEM Points marqués Plus de 12,5 15,4 Saison PTS 15,4 5 derniers 5/5 Matchs joués Le rookie enchaîne les performances au-delà de 12 points dans un collectif qui, au rythme actuel de Memphis, lui offre de nombreuses bonnes positions à convertir.

Confrontations directes entre les Grizzlies et les Kings

Confrontations directes Memphis Grizzlies VS Sacramento Kings Grizzlies 123-112 Kings Seule confrontation de la saison à ce jour Sacramento

Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois cette saison, le 26 octobre à Sacramento, pour une victoire de Memphis par 11 points d’écart.

Depuis, chacune a disputé trois rencontres supplémentaires, et l’écart entre les deux formations s’est encore accentué plutôt que réduit.

Il n’existe par ailleurs aucun passif marquant entre ces deux équipes en dehors de ce début de saison, ce qui fait des résultats récents le seul véritable indicateur pour dimanche.

Pronostics pour Grizzlies – Kings

Pronostics Vainqueur Victoire de Memphis Grizzlies L’écart d’efficacité et une liste d’absents de quatre joueurs côté Sacramento vont dans le sens d’une nouvelle victoire des Grizzlies. Total Plus de 225,5 points Les trois matchs disputés à l’extérieur de Sacramento cette saison affichent 234 points de moyenne cumulée, et l’unique match à domicile de Memphis 226. Perf. joueur Darius Acuff Jr. plus de 20,5 points Le meneur rookie reste la première option offensive de Sacramento face à la pire défense de la ligue sur ce début de saison. Perf. joueur Domantas Sabonis plus de 6,5 passes décisives Domantas Sabonis orchestre le jeu californien avec maîtrise, franchissant cette barre à chacune de ses cinq apparitions. Combiné Victoire des Grizzlies + Cameron Boozer plus de 12,5 points Les deux options reposent sur des preuves indépendantes détaillées plus haut, pas l’une sur l’autre.

Pronostic sur le score du match Memphis Grizzlies 121-108 Sacramento Kings Écart de points : 13 · Total de points : 229

Les Kings ont déjà démontré leur capacité à tenir tête à cet adversaire pendant une partie de la rencontre. Néanmoins, avec quatre absences supplémentaires, rééditer cette performance s’annonce beaucoup plus compliqué. Pour les parieurs en quête d’un pronostic NBA, les statistiques donnent un avantage assez net à Memphis.

Les nouveaux inscrits sur les plateformes de paris peuvent également profiter d’un code promo Winamax avant de placer leurs premiers paris. De leur côté, ceux qui cherchent à savoir quel est le meilleur site pour parier sur la nba ? pourront comparer les différentes offres disponibles avant le coup d’envoi de dimanche.

Pour avoir une vue d’ensemble des promotions et des opérateurs disponibles avant de miser, la rubrique sites de paris sportifs reste une ressource utile pour faire son choix.