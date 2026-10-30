New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA, direction le Smoothie King Center de La Nouvelle-Orléans samedi soir, où les Pelicans (1-4) reçoivent les Hawks (3-3).

Les deux équipes abordent la rencontre avec une journée complète de repos après leurs victoires respectives de jeudi, Atlanta face à Cleveland et La Nouvelle-Orléans face à Sacramento, et CJ McCollum retrouve une salle où il a passé une partie de sa carrière.

New Orleans Pelicans et Atlanta Hawks, où en est la forme du moment ?

Forme du moment New Orleans Pelicans 1-4 · 14e à l’Ouest · reçoit ce soir-là D D D D V 119,4 Pts/match 121,6 Pts encaissés 111,6 Eff. offensive 113,4 Eff. défensive Atlanta Hawks 3-3 · 7e à l’Est · se déplace ce soir-là V D D D V 119,2 Pts/match 114,5 Pts encaissés 115,5 Eff. offensive 111,0 Eff. défensive

Les Pelicans ont enchaîné quatre défaites face à Indiana, Utah et Denver à deux reprises, avant de mettre fin à cette série jeudi en battant Sacramento 132-120.

Jeremiah Fears, qui prend les commandes des Pelicans depuis plusieurs matchs, a signé sa meilleure sortie de la saison lors de ce succès, avec 22 points et 13 passes décisives. Zion Williamson a confirmé son bon début de saison avec 22 points supplémentaires.

L’intérieur des Pelicans s’est présenté au camp d’entraînement visiblement plus léger et poursuit sur cette dynamique, avec une moyenne proche de 22 points par match et 64,6% de réussite au tir.

Atlanta reste irrégulier : après une large victoire contre Charlotte, les Hawks ont enchaîné trois défaites face à Houston à deux reprises puis Miami, avant de se reprendre jeudi contre Cleveland.

Onyeka Okongwu, qui retrouve son adresse et sa confiance, a livré sa meilleure performance de la saison lors de cette victoire, avec 29 points et 12 rebonds, tandis que Nickeil Alexander-Walker ajoutait 25 points.

Comparatif des équipes New Orleans Pelicans Atlanta Hawks 119,4 Points/match 119,2 Pelicans +0,2 121,6 Points encaissés 114,5 Hawks -7,1 111,6 Efficacité offensive 115,5 Hawks +3,9 113,4 Efficacité défensive 111,0 Hawks -2,4 25,2 Passes décisives/match 32,5 Hawks +7,3 17,4 Pertes de balle 13,8 Hawks -3,6 48,9 % Pourcentage au tir 46,5 % Pelicans +2,4 %

Ces chiffres expliquent pourquoi Atlanta part légèrement favori malgré un bilan quasiment identique : les Hawks affichent une efficacité nette positive, quand les Pelicans restent dans le négatif.

L’écart de pertes de balle pèse aussi dans la balance, Atlanta perdant près de quatre ballons de moins par match que son adversaire du soir.

New Orleans conserve toutefois un net avantage au tir et une attaque capable de faire mal lorsque Jeremiah Fears et Zion Williamson sont prolifiques, comme l’a montré la victoire face à Sacramento.

Aucune des deux équipes ne bénéficie d’un avantage physique. L’issue dépendra donc des rotations et de la capacité d’Atlanta à corriger les largesses défensives qui l’ont pénalisée toute la semaine.

Absences et compositions probables pour Pelicans – Hawks

Absences New Orleans Pelicans Yves Missi, contusion au genou gauche pivot titulaire Absent Dejounte Murray, raisons personnelles meneur titulaire Incertain Jordan Poole, cheville gauche arrière remplaçant Incertain Atlanta Hawks Mouhamed Gueye, fracture au pied gauche, opéré ailier remplaçant Absent Henri Veesaar, rupture du ligament croisé du genou droit absent pour le reste de la saison Absent

Les Pelicans restent privés de leur pivot titulaire Yves Missi, touché au genou gauche, une absence qui a poussé Karlo Matkovic dans le cinq de départ face à Sacramento.

Dejounte Murray et Jordan Poole sont tous deux incertains après avoir manqué la victoire contre Sacramento, ce qui laisse davantage de responsabilités à Jeremiah Fears et Herbert Jones dans l’arrière-garde.

Côté Atlanta, seuls deux remplaçants sont absents pour le reste de la saison : Mouhamed Gueye, opéré au pied, et Henri Veesaar, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Le cinq qui a débuté face à Cleveland — Onyeka Okongwu, Jalen Johnson, CJ McCollum, Nickeil Alexander-Walker et Dyson Daniels — devrait rester inchangé pour ce déplacement en Louisiane.

Quels duels individuels peuvent faire basculer Pelicans – Hawks ?

Jeremiah Fears face à CJ McCollum Jeremiah Fears NOP VS CJ McCollum ATL 11,6 Pts/match 4,0 Passes/match 14,5 Pts/match 2,8 Passes/match CJ McCollum a passé une partie de sa carrière à La Nouvelle-Orléans avant un passage par Washington qui l’a finalement conduit à Atlanta, et il affronte désormais le jeune Jeremiah Fears, devenu l’option la plus fiable dans l’arrière-garde des Pelicans. Onyeka Okongwu face à une raquette amoindrie Karlo Matkovic NOP VS Onyeka Okongwu ATL 6,8 Pts/match 2,8 Rebonds/match 12,8 Pts/match 6,7 Rebonds/match Onyeka Okongwu sort d’un match à 29 points et 12 rebonds, et avec Yves Missi absent, New Orleans aligne le plus léger Karlo Matkovic au poste cinq, un point faible qu’Atlanta a tout intérêt à exploiter d’entrée.

Le duel le plus naturel oppose le jeune Jeremiah Fears à l’expérimenté CJ McCollum, qui retrouve une salle où il a évolué pendant plusieurs saisons avant de rejoindre Atlanta, après un passage par Washington.

Sous le cercle, l’absence de Yves Missi ouvre un boulevard à Onyeka Okongwu, sorti d’un match référence face à Cleveland, pour poursuivre sur sa lancée face à une raquette plus légère.

Paris sur les performances individuelles : Pelicans – Hawks

Paris sur les performances individuelles Nickeil Alexander-Walker ATL Points marqués Plus de 19,5 20,5 Saison pts 18,4 5 derniers 6 Matchs joués Le meilleur marqueur d’Atlanta tire à 40 % à trois points cette saison et affronte une défense des Pelicans parmi les plus perméables de la ligue. Jalen Johnson ATL Rebonds Plus de 8,5 9,3 Saison reb 8,4 5 derniers 6 Matchs joués Jalen Johnson a dépassé cette ligne lors de quatre de ses six matchs et affronte une raquette des Pelicans privée de son pivot titulaire, ce qui devrait lui offrir davantage de rebonds défensifs. Zion Williamson NOP Points marqués Plus de 20,5 21,8 Saison pts 21,8 5 derniers 5 Matchs joués Zion Williamson a été d’une régularité remarquable sur ses cinq premiers matchs et affronte une défense d’Atlanta qui encaisse plus de 114 points par rencontre depuis le début de la saison. Jeremiah Fears NOP Passes décisives Plus de 3,5 4,0 Saison pd 4,0 5 derniers 5 Matchs joués Le rôle du rookie n’a cessé de grandir avec les absences de Dejounte Murray et Jordan Poole, et ses 13 passes décisives contre Sacramento montrent le plafond de sa création de jeu quand il dirige le jeu de son équipe.

Le bilan des confrontations entre Pelicans et Hawks

Confrontations directes New Orleans Pelicans VS Atlanta Hawks Hawks 117-100 Pelicans Atlanta Pelicans 98-115 Hawks La Nouvelle-Orléans

Atlanta a remporté les deux confrontations de la saison passée, à chaque fois avec 17 points d’écart, et s’est imposé dans quatre des cinq dernières rencontres entre les deux franchises.

Sur ces cinq derniers matchs, les Hawks affichent une moyenne de 117 points marqués, contre 107,4 pour les Pelicans, un écart cohérent avec la différence d’efficacité nette observée cette saison.

New Orleans voudra profiter de l’avantage du terrain pour mettre fin à une série qui lui échappe depuis plus d’un an face à ce même adversaire.

Sur l’ensemble de leur historique, Atlanta mène également 27 victoires à 22, et les deux franchises ne se sont jamais croisées en playoffs.

Pronostics pour Pelicans – Hawks

Pronostics Vainqueur Victoire d’Atlanta Hawks Une efficacité nette positive contre une efficacité négative, quatre victoires lors des cinq dernières confrontations et un avantage certain sous le cercle plaident pour les Hawks. Total Plus de 224,5 points Dans leur configuration actuelle, les deux formations scorent facilement, tandis que leurs défenses respectives manquent encore de régularité depuis le lancement de la saison.. Perf. joueur Nickeil Alexander-Walker plus de 19,5 points Meilleur marqueur d’Atlanta, 40 % à trois points, face à une défense extérieure peu solide. Perf. joueur Zion Williamson plus de 20,5 points Une régularité remarquable sur ses cinq premiers matchs, face à une défense d’Atlanta qui encaisse beaucoup de points. Combiné Victoire Atlanta Hawks + Nickeil Alexander-Walker plus de 19,5 points Deux lectures indépendantes du même avantage, la supériorité du backcourt d’Atlanta, plutôt que deux paris reposant sur le même événement.

Pronostic sur le score du match New Orleans Pelicans 109-118 Atlanta Hawks Écart de points : 9 · Total de points : 227

New Orleans dispose des armes pour créer des difficultés à Atlanta si Dejounte Murray et Jordan Poole sont alignés, et Zion Williamson reste capable à lui seul de produire une grosse performance. Mais l’avantage d’Atlanta en efficacité nette, sa récente domination dans ces confrontations et sa supériorité sous le cercle devraient suffire pour l’emporter. Retrouvez tous nos autres choix du jour dans notre rubrique pronostic NBA gratuit ; pour les nouveaux inscrits souhaitant accompagner ce match d’une première mise, un code promo Winamax dépôt reste disponible.

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