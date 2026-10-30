Onyeka Okongwu retrouve son adresse et sa confiance

Chez les Hawks, les spécialistes du tir ne sont pas les seuls à avoir carte blanche pour dégainer. Les intérieurs aussi doivent envoyer. Cette nuit face aux Cavs, tandis que les snipers Nickeil Alexander-Walker (25 points) et Aaron Wiggins (20 points) étaient à l’œuvre, Onyeka Okongwu a apporté une sacrée pierre à l’édifice.

« C’est important pour nous. On a besoin que ces gars, Jock (Landale) et lui, continuent à prendre leurs tirs. Parfois, on peut se laisser un peu décourager par les résultats, surtout quand on a l’habitude de voir le ballon rentrer. Et ça peut avoir des répercussions sur d’autres aspects de son jeu », remarque Quin Snyder.

Cette fois, aucun signe de découragement chez Onyeka Okongwu. Auteur d’un joli 4/6 derrière la ligne à 7m25, le pivot a cumulé 29 points (11/17 au tir) et 12 rebonds en 32 minutes.

« Il a été excellent ce soir. Il a été excellent, notamment en rentrant ses tirs. Mais je pense que le plus important, c’est qu’il n’a pas hésité. On a beaucoup insisté pour qu’il se sente à l’aise lorsqu’il tire face à un défenseur qui revient sur lui le couvrir. Et quand il fait ça, il est aussi capable d’attaquer (le cercle) », analyse le coach.

Cette hésitation avait peut-être pesé sur son début de saison. Sur ses cinq premiers matchs, il n’avait converti que 20% de ses tentatives lointaines, pour à peine 10 points de moyenne à 43% de réussite dans l’ensemble.

Bien loin de ses standards de la saison passée, la meilleure de sa carrière, avec plus de 15 points de moyenne à 38% de réussite à 3-points. Un exercice durant lequel il avait clairement passé un cap de loin.

« Mes coéquipiers, mes coachs, tout le monde veut me voir envoyer (de loin). C’est mon truc et je suis très bon là-dedans. Il s’agit d’avoir confiance, de croire en son travail. Même un soir où ça ne rentre pas, il faut continuer à shooter, ça finit par rentrer », conclut d’ailleurs le 6e choix de la Draft 2020.

Onyeka Okongwu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ATL 50 12.0 64.4 0.0 63.2 1.2 2.0 3.3 0.4 2.0 0.5 0.6 0.7 4.6 2021-22 ATL 48 20.7 69.0 0.0 72.7 2.4 3.5 5.9 1.1 3.1 0.6 0.9 1.3 8.2 2022-23 ATL 80 23.1 63.8 30.8 78.1 2.7 4.5 7.2 1.0 3.1 0.7 1.0 1.3 9.9 2023-24 ATL 55 25.5 61.1 33.3 79.3 2.6 4.2 6.8 1.3 2.9 0.5 0.8 1.1 10.2 2024-25 ATL 74 27.9 56.7 32.4 75.9 3.0 5.9 8.9 2.3 2.6 0.9 1.2 0.9 13.4 2025-26 ATL 74 31.0 48.0 37.6 75.7 1.9 5.7 7.6 3.1 3.3 1.1 1.7 1.1 15.2 2026-27 ATL 6 28.3 49.2 30.8 75.0 2.8 3.8 6.7 2.8 2.8 0.7 1.0 0.7 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.