Karl Smesko dénonce un arbitrage « ridicule » contre Angel Reese

Alors que les Valkyries ne sont plus qu’à une victoire du titre, le Dream commence à perdre patience. Battu par les Valkyries (64-55) dans le Game 5 des Finals WNBA, Atlanta a une nouvelle fois souffert face à la défense de Golden State. Et pour Karl Smesko, les arbitres portent une large part de responsabilité dans les difficultés de son équipe, notamment celles d’Angel Reese.

Limitée à 7 points à 2/8 aux tirs, l’intérieure a encore vécu une soirée compliquée, après ses 8 points à 2/12 lors du Game 4. Deux rencontres durant lesquelles elle a également écopé de quatre fautes personnelles.

« Je reconnais aux Valkyries le mérite de bien défendre. Elles sont connues pour leur défense », a d’abord souligné Karl Smesko, avant de hausser le ton, dans des propos rapportés par ESPN. « Mais je veux défendre Angel. Les contacts qu’on autorise sur elle, comparés à ceux des autres joueuses, c’est tout simplement ridicule. Ridicule ! »

« On ne peut pas commettre autant d’erreurs à ce niveau »

Le coach d’Atlanta estime ainsi que plusieurs fautes sur Angel Reese n’ont pas été sifflées. Il considère également que les arbitres ont laissé passer plusieurs reprises de dribble et marchers des Valkyries.

« On ne peut pas être à ce niveau et commettre autant d’erreurs », a-t-il lancé, avant d’insister. « Il y a des choses qui dépendent de nous, comme ces tirs qu’on devrait réussir. Mais en même temps, l’arbitrage doit être bien meilleur que ça. Quand on pousse quelqu’un avec les deux mains, ça doit être une faute. Je commence à en avoir assez de certaines excuses qu’on nous donne. »

Une colère partagée par Angel Reese, qui estime subir un traitement différent de celui réservé à ses adversaires.

« J’essaie encore de comprendre comment jouer malgré tous ces contacts. J’y suis un peu habituée parce que ça m’arrive depuis le début de la saison, donc je dois continuer à jouer malgré ça », a expliqué l’intérieure. « Mais quand mes coéquipières se font envoyer au sol ou bousculer, c’est frustrant. »

Elle estime notamment être pénalisée lorsqu’elle tente de profiter de sa puissance physique au poste bas.

« Je sais que j’ai un avantage sur certaines oppositions. Quand je me retrouve au poste face à une joueuse beaucoup moins forte physiquement, je devrais pouvoir me retourner, mais on me siffle une faute offensive. Alors qu’on m’a pourtant poussée juste avant ! C’est frustrant. »

Angel Reese constate un changement depuis le Game 4

Pour Angel Reese, le traitement arbitral aurait même évolué depuis qu’Atlanta a pris l’avantage 2-1 dans la série. « Ça a clairement changé quand on a mené 2-1. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il y a eu un tournant. »

Après avoir obtenu 116 lancers francs lors des quatre premières rencontres, soit 29 par match, le Dream n’en a tenté que 14 dans le Game 5, son plus faible total depuis le début des playoffs. Une baisse sensible qui semble conforter le sentiment d’Angel Reese, même si elle ne suffit pas à démontrer que les arbitres ont changé leur manière de siffler.

Surtout, il faut également rappeler que le Dream a terminé la rencontre à seulement 29.2% de réussite aux tirs, dont un catastrophique 23.5% dans la raquette…

La défense des Valkyries a donc surtout trouvé des réponses, notamment grâce au travail de Kiah Stokes. De son côté, Natalie Nakase ne voit d’ailleurs rien d’anormal dans l’intensité physique de cette série.

« Les deux équipes veulent vraiment gagner. Ce sont deux équipes qui misent sur la défense et qui aiment le jeu physique. Ça fait partie du jeu. Je ne suis absolument pas surprise. Atlanta est une équipe très bien entraînée, avec des joueuses qui ont du caractère, comme nous. »

Reste désormais à savoir si les arbitres laisseront les Valkyries déployer la même intensité physique lors du Game 6, jeudi à Atlanta, alors que le Dream n’a désormais plus le droit à l’erreur dans la série.