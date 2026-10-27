Le MVP de la nuit | Alperen Sengun répond sur le terrain aux « mauvais articles »

Il faut quasiment avoir des yeux dans le dos pour réussir ce genre de geste. À l’entame du quatrième quart-temps face aux Hawks, Alperen Sengun est parvenu à attirer deux défenseurs sur lui au poste, au cœur de la raquette.

Tari Eason a alors eu la bonne idée de couper au cercle, avant d’être servi par son pivot d’une passe dans le dos. Une offrande qui n’est pas sans rappeler Nikola Jokic, à qui le géant des Rockets est régulièrement comparé.

Cette nuit, le Turc a aussi bien contrôlé le jeu texan que le fait son homologue chez les Nuggets. En 37 minutes, il a rempli toutes les colonnes statistiques : 29 points (11/15 aux tirs), 9 rebonds, 9 passes et 6 interceptions (mais autant de ballons perdus) pour 42 d’évaluation, et +29 au score quand le pivot était en jeu.

« Il a été énorme. Il nous a portés pendant un bon moment dans le troisième quart-temps. Il s’est vraiment mis en route. Six interceptions, et il était partout. C’était un vrai mort de faim », salue son coach Ime Udoka, qui a pu apprécier la grosse activité intérieure de pivot. Celui-ci n’a tenté et converti qu’un seul panier primé.

Parfois pris à deux, Alperen Sengun s’est en revanche régalé sur le « pick-and-roll » et dans le jeu au poste, où sa taille, sa puissance et sa technique ont fait la différence face à Onyeka Okongwu et aux intérieurs d’en face.

Il s’économise grâce à Fred VanVleet

« Ça aide d’avoir plus d’espace autour de lui. Mais les équipes le défendent en un-contre-un au poste, en tête de raquette, en pensant pouvoir l’arrêter. Ils ont dû lire beaucoup de mauvais articles sur lui cet été. Ils ont l’impression de pouvoir l’arrêter en un-contre-un, et on adore ça », lâche un Kevin Durant taquin.

Une référence possible au fait que son coéquipier a hérité en mai dernier du titre peu envié de « joueur le plus surcoté » du championnat, selon un sondage anonyme organisé par The Athletic auprès des joueurs. Le joueur de 24 ans semble bien parti pour se débarrasser de cette étiquette cette saison.

Alperen Sengun dit être dans une meilleure forme physique, fruit d’un régime alimentaire plus strict. Alors qu’en parallèle, le retour de Fred VanVleet, qui l’a d’ailleurs trouvé sur une superbe passe laser, le soulage beaucoup.

« L’année dernière, je devais faire tout ce boulot. Maintenant, je peux prendre le rebond, le filer à Fred, courir et me placer dans ma zone. On joue plus vite aussi. Je n’ai plus besoin de faire des aller-retours sans arrêt. Je prends le rebond, on pousse la balle. Ça me fait économiser beaucoup d’énergie aussi », remarque le pivot.

Après quatre matchs, il tourne à 24.5 points (58% aux tirs dont 67% de loin), 9 rebonds et 7 passes de moyenne.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20.7 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28.9 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32.5 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31.5 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33.3 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4 2026-27 HOU 4 33.9 58.1 66.7 76.9 2.8 6.3 9.0 7.0 3.0 1.8 4.0 0.5 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.