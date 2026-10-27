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Les Knicks vont prendre leur temps avec Dalton Knecht

Publié le 27/10/2026 à 16:51 Twitter Facebook

NBA – Récupéré par les Knicks juste après avoir été libéré par les Lakers, Dalton Knecht va probablement passer davantage de temps en G-League qu’avec New York.

Dalton KnechtAprès avoir disputé les deux premières années de sa carrière à Los Angeles, Dalton Knecht a été coupé juste avant le début de la saison. Cela ne l’a pas empêché de vite rebondir, puisque les Knicks se sont empressés de le signer.

Pour autant, l’ailier de 25 ans va devoir refaire ses preuves puisque les champions en titre ne lui ont offert qu’un simple « two-way contract ». Par conséquent, il devrait passer le plus clair de son temps en G-League…

« On veut qu’il joue le plus possible », explique Mike Brown, le coach de New York. « Il va donc disputer quelques matchs avec Westchester. Si nous avons besoin de lui parmi nous, nous l’appellerons. Mais je préfère le voir sur le terrain, plutôt que de le laisser trop souvent sur notre banc à ne rien faire. »

Peu de risque, mais grosse récompense ?

Drafté au premier tour en 2024, avec le 17e choix, Dalton Knecht avait connu des débuts de rêve chez les Lakers. Jusqu’à ce que sa faiblesse en défense, son manque de dureté et ses limites athlétiques, sans oublier un transfert avorté, ne viennent réduire peu à peu son temps de jeu.

« Je ne pense pas que quelque chose ait changé. Je crois simplement que l’équipe a changé, rien de plus », répond-il lorsqu’il lui est demandé pourquoi sa carrière a pris une tournure différente après sa première année. « J’ai quand même adoré les moments que j’ai passés là-bas. Je n’ai aucune rancoeur, je me concentre sur la suite. »

Shooteur de qualité (37% à 3-points en carrière), capable d’impressionnants coups de chaud quand il joue en confiance, Dalton Knecht n’aura aucune pression pour ses débuts chez les Knicks. Patient, son coach sait d’ailleurs que ce pari peut leur rapporter gros.

« Nous allons prendre les choses au jour le jour, pour voir à quel point il assimile rapidement nos schémas en attaque et en défense », explique ainsi Mike Brown. « Puis, s’il faut le jeter dans le grand bain [avec l’équipe première des Knicks], alors je n’hésiterai pas une seconde. »

Dalton KnechtPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2024-25LAL7819.246.137.676.20.52.32.80.81.20.30.50.19.1
2025-26LAL5410.245.534.272.70.31.11.40.40.80.20.40.24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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