Dalton Knecht a déjà plusieurs pistes pour rebondir

Son aventure aux Lakers s’est terminée, mais Dalton Knecht pourrait rapidement retrouver une équipe. Trois jours après avoir été coupé par Los Angeles, l’ailier de 25 ans suscite déjà l’intérêt de plusieurs franchises NBA.

D’après Ian Begley, de SNY, les Knicks font notamment partie des équipes intéressées. Les champions en titre disposent encore d’une place dans leur effectif, mais leurs trois contrats « two-way » sont déjà occupés. Il faudrait donc procéder à un ajustement pour accueillir l’ancien Laker sous cette formule…

Les Wolves seraient également sur les rangs, selon Marc Stein. Minnesota pourrait ainsi offrir une nouvelle chance à un joueur qui avait affiché de belles promesses lors de ses premiers mois en NBA.

Un « two-way contract » pour se relancer ?

Et ce n’est pas tout puisque Jake Fischer évoque également l’intérêt des Kings et des Raptors. Sacramento étudierait notamment son profil pour sa dernière place disponible en « two-way contract », tout comme celui de Sean Pedulla. Toronto surveillerait également ces deux joueurs, ainsi que Micah Peavy.

Pour Dalton Knecht, un contrat permettant de naviguer entre NBA et G-League pourrait être la meilleure solution pour relancer sa carrière. Car sa cote a sérieusement chuté depuis sa sélection en 17e position de la Draft 2024.

Après une première saison prometteuse, bouclée à 9.1 points de moyenne et 37.6% de réussite à 3-points, l’ancien joueur de Tennessee avait progressivement disparu de la rotation de JJ Redick.

Son temps de jeu avait été divisé par deux en 2025/26, pour seulement 4.2 points de moyenne. Les Lakers avaient bien tenté de l’échanger contre Jericho Sims, mais les discussions avec Milwaukee n’avaient pas abouti.

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 78 19.2 46.1 37.6 76.2 0.5 2.3 2.8 0.8 1.2 0.3 0.5 0.1 9.1 2025-26 LAL 54 10.2 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.