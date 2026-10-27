Rui Hachimura en quête de nouvelles responsabilités chez les Clippers

Si Rui Hachimura est resté à Los Angeles cet été, il a cependant changé de camp en passant des Lakers aux Clippers pour y relever un nouveau défi. Car après avoir passé plus de trois ans à seconder LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic ou encore Austin Reaves, le voilà prêt à franchir un cap au sein du voisin angeleno.

« Les gens pensent qu’une seule saison a été bonne, sauf que je continue sur cette lancée », déclare-t-il auprès de Clutch-Points, concernant son passage chez les Lakers. « Je tournais autour des 45% à 3-points et 50-60% à mi-distance, pendant presque trois années de suite, en étant toujours dans le Top 5 des joueurs les plus adroits. C’était évidemment lié à la construction de l’équipe, puisque nous avions LeBron [James], [Anthony Davis] ou Luka [Doncic]… Mais c’est aussi difficile de jouer chez les Lakers : les attentes y sont énormes, l’exposition aussi. Ce que je répète à chaque fois, c’est que j’ai toujours eu ce niveau, mais que tout dépend du contexte de l’équipe. Il faut pouvoir s’adapter et je peux m’intégrer à n’importe quel effectif. […] J’ai d’autres facettes dans mon jeu, mais je joue toujours pour le collectif où que je sois, car peu importe ce qu’on me demande, je vais le faire. »

Comme il le souligne, Rui Hachimura est devenu une véritable gâchette chez les « Purple & Gold », affichant des pourcentages de réussite de 52% au shoot et 42% à 3-points (pour 12,3 points de moyenne).

Des chiffres qui illustrent sa capacité à sanctionner les défenses, sans forcément monopoliser le ballon.

Des opportunités à saisir

Pour autant, après avoir connu un simple rôle de complément autour de LeBron James, Anthony Davis, Luka Doncic et Austin Reaves, le Japonais souhaite élargir sa panoplie et son registre dans le nouvel environnement des Clippers, qui pourrait lui offrir davantage de responsabilités en attaque.

« J’ai l’impression que les gens autour de moi savent [que je suis capable] », livre-t-il. « Même la saison dernière, quand [Austin Reaves, LeBron James et Luka Doncic] étaient sur le terrain, c’était difficile de recevoir le ballon, mais dès qu’un ou deux étaient absents, je répondais toujours présent. J’ai aussi été le meilleur marqueur de l’équipe, donc j’ai assuré constamment, qu’importe les besoins. J’ai prouvé que j’étais prêt à assumer ce rôle. »

Jusqu’ici bonifié par plusieurs créateurs de premier plan, Rui Hachimura va devoir se faire un peu plus violence au scoring, sachant que les Clippers ne disposent pas des mêmes « playmakers », ni des mêmes leaders d’attaque.

Cela tombe bien : c’est ce que recherchait justement l’ailier. « Actuellement, vu la situation des Clippers, je dois être ce joueur agressif. Ils me le demandent, on bosse dessus et on communique. Ils m’ont expliqué le bon positionnement à avoir et les zones préférentielles, parce que je leur ai dit qu’il fallait me mettre dans les bonnes zones. Je ne peux pas mener le jeu, donc si on me met au bon endroit, tout ira bien. »

« Je dois être agressif pour que l’équipe gagne »

Aligné sur le discours de son nouveau joueur, Tyronn Lue entend profiter de la polyvalence de Rui Hachimura mais aussi au scoring, puisque son apport ne doit pas se limiter à sa seule capacité à inscrire des points.

« On peut l’utiliser de différentes manières », souligne le coach de Los Angeles. « Vous avez vu comment on l’a utilisé lors de nos deux premiers matchs et pendant le training camp. Mais avec Rui, on doit juste s’assurer à ce qu’il reçoive le ballon dans ses positions préférentielles, pour qu’il s’approprie son espace. Il a aussi montré qu’il était excellent passeur. Quand il est pris à deux et que les défenses viennent en aide, il sait faire la bonne action. »

Car c’est également l’une des facettes que Rui Hachimura souhaite mettre davantage en avant : sa faculté à participer à la création et à punir les prises à deux, en trouvant des coéquipiers démarqués.

« Je pense que mes décisions à la création [sont sous-estimées] », indique l’ancien talent des Wizards. « Je suis bon à ce niveau aussi. Je suis bon quand il faut ressortir le ballon malgré une prise à deux. Je suis vraiment bon dans ce domaine. Je peux voir le terrain même quand deux défenseurs sont sur moi. »

À désormais 28 ans, et après sept saisons dans la ligue, Rui Hachimura a une carte à jouer chez les Clippers, même si ses débuts sont pour le moment contrastés. Reste qu’il devra veiller à ne pas dénaturer son jeu, quitte à continuer de s’effacer par séquences, pour ne pas laisser ses ambitions personnelles entraver la réussite californienne.

« Je dois être agressif pour que l’équipe gagne », mesure-t-il toutefois. « Quoi qu’on me demande, quels que soient les besoins, quoi que je ressente, je dois le faire. Il ne s’agit pas uniquement de dire : ‘Oh, je vais toucher moins de ballons.’ Car ce sont des sacrifices. Parfois, il faut que je sois plus agressif pour aider l’équipe à gagner. Même pendant les playoffs, vous l’avez bien vu. Tout le monde était absent, Austin, Luka… Résultat ? Il fallait que je sois agressif. C’est ce que je garde toujours en tête. »

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30.1 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31.5 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22.5 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 WAS/LAL 63 23.3 48.6 31.9 73.9 0.8 3.7 4.5 0.9 1.1 0.3 0.8 0.4 11.2 2023-24 LAL 68 26.8 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31.7 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28.3 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5 2026-27 LAC 3 31.2 26.3 31.6 55.6 1.0 5.0 6.0 1.0 1.7 1.0 2.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.