Malik Beasley prêt à plaider coupable dans l’affaire des paris truqués ?

Nouveau rebondissement dans l’affaire des paris sportifs truqués, et plus précisément dans le dossier Malik Beasley. Selon ESPN, l’ancien arrière des Pistons négocie actuellement un accord avec les procureurs fédéraux sur son rôle présumé dans cette affaire qui mêle corruption et paris sportifs.

Un document versé au dossier judiciaire indique ainsi que Malik Beasley a l’intention de plaider coupable. Son avocat, Steve Haney, a toutefois précisé qu’aucun accord n’avait encore été signé. « Nous sommes en discussion avec les procureurs et une décision est attendue en début de semaine », a-t-il expliqué.

Un changement de position majeur puisque Malik Beasley avait initialement plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Les procureurs soupçonnent Malik Beasley d’avoir volontairement manipulé ses statistiques lors d’au moins quatre rencontres de la saison 2023/24, alors qu’il évoluait sous le maillot des Bucks, afin de permettre à des parieurs de remporter leurs mises.

Selon l’acte d’accusation, il aurait notamment prévenu ses complices présumés qu’il dépasserait les 3,5 rebonds face aux Clippers, le 10 mars 2024. Il avait finalement capté son quatrième rebond à une seconde de la fin, permettant à plusieurs parieurs de remporter leurs mises !

Les enquêteurs affirment également que les protagonistes privilégiaient des rencontres non diffusées à l’échelle nationale, afin de limiter l’attention portée à leurs paris.

Plusieurs coaccusés vont plaider coupable

Bien qu’il ait gagné près de 60 millions de dollars au cours de ses neuf saisons en NBA, l’ancien joueur de Denver, Minnesota, Utah, Los Angeles, Milwaukee et Detroit aurait accumulé plusieurs millions de dollars de pertes liées aux jeux d’argent. Ses importantes difficultés financières avaient déjà été évoquées avant son inculpation.

Dans cette affaire, Malik Beasley est poursuivi pour corruption dans le cadre de compétitions sportives, complot en vue de commettre une fraude électronique et blanchiment d’argent. Il avait été inculpé en même temps qu’Ed Davis, l’ancien intérieur des Lakers et des Blazers, qui aurait servi d’intermédiaire entre Beasley et les parieurs.

Le juge chargé de l’affaire a demandé qu’une audience soit programmée afin de permettre à Malik Beasley de modifier officiellement son plaidoyer. Une procédure similaire a été engagée pour Ernesto Plascencia, dont l’avocat a confirmé qu’il plaiderait coupable.

William Brown a déjà reconnu sa culpabilité, tandis que le parieur Robert Gorodetsky doit faire de même le 20 novembre. Ed Davis et son ancien agent Paolo Zamorano continuent, de leur côté, de plaider non coupable.

S’il trouve un accord avec les procureurs, Malik Beasley pourrait ainsi éviter un procès, sans pour autant échapper à une éventuelle peine de prison.