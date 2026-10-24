Les Warriors s’effondrent, Steve Kerr s’en prend aux arbitres

Alors qu’il reste 3 minutes et 47 secondes à jouer, les Warriors mènent de 12 points face aux Grizzlies (106-94). Golden State semble alors se diriger vers son premier succès de la saison, mais l’attaque s’enraye complètement. Les Californiens manquent leurs neuf derniers tirs et n’inscrivent plus le moindre panier jusqu’à la fin de la rencontre !

Memphis en profite pour revenir, avec un terrible 17-0 pour renverser la situation. Ty Jerome ramène les siens à un point et, à 20 secondes du terme, Cam Boozer donne l’avantage aux Grizzlies en prenant le meilleur sur Brandin Podziemski.

« J’avais un duel favorable. Ty et moi en avions déjà parlé. J’ai reçu le ballon pour essayer d’en profiter et c’est rentré », raconte le rookie. « Nous avons une équipe altruiste, qui joue dur et qui joue ensemble. Cela montre le caractère de notre groupe. Nous prenons beaucoup de plaisir et nous allons continuer. »

Cette dernière action permet aux Grizzlies de s’imposer 111-108 pour remporter leur deuxième match en autant de sorties. Pour les Warriors, en revanche, c’est déjà une deuxième défaite, après celle concédée face aux Lakers.

« Nous avons manqué un tas de tirs », regrette Stephen Curry. « Les ballons ont rebondi en leur faveur, certains coups de sifflet sont contestables et ils ont pris des rebonds offensifs. J’ai commis une faute sur un tir à 3-points et nous avons fait une erreur qui a laissé Ty Jerome ouvert. »

Steve Kerr en veut à l’arbitrage

Golden State peut s’en vouloir suite à son incroyable panne offensive, mais Steve Kerr pointe du doigt l’arbitrage. Parmi les coups de sifflet contestés, il y en a un survenu dans les dernières secondes. Juste après le panier de Cam Boozer, Golden State a une balle pour égaliser ou reprendre l’avantage. Alors que Stephen Curry remonte le ballon, Draymond Green pose un écran, mais il est sanctionné d’une faute offensive et le ballon est rendu à Memphis.

« Nous avons été sanctionnés de six écrans illégaux. C’est vraiment difficile à encaisser parce qu’ils [les Grizzlies] se sont laissé tomber sur chacun d’entre eux comme s’ils avaient été renversés par une voiture », peste Steve Kerr. « C’est difficile lorsque vous posez un écran et que vous voyez ça, mais que les arbitres continuent de siffler. »

Il est pourtant clair que les arbitres ont reçu des consignes de la NBA sur les écrans illégaux en ce début de saison.

Et cette colère ne doit toutefois pas masquer les difficultés des Warriors à conclure une rencontre qu’ils semblaient avoir en main. D’autant que Memphis a su saisir sa chance, porté par les 25 points et 13 rebonds de Cam Boozer, mais aussi par un Ty Jerome toujours aussi inspiré.

Après avoir inscrit 45 points face au Jazz, l’ancien joueur… des Warriors en a ajouté 28 ce vendredi !

« C’était un match très compliqué à jouer en termes de rythme pour les deux équipes, mais nous avons gardé notre sang-froid », souligne l’entraîneur de Memphis, Tuomas Iisalo. « J’ai dit aux gars de continuer de jouer avec notre style et de prendre les possessions les unes après les autres, et ils ont trouvé la solution. »