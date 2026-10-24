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Le Thunder offre un « two-way contract » à Micah Peavy

Publié le 24/10/2026 à 18:02 Twitter Facebook

NBA – Libéré par les Grizzlies en début de semaine, Micah Peavy rebondit à Oklahoma City, où il retrouvera son ancien coéquipier Thomas Sorber.

micah peavyDirection l’Oklahoma pour Micah Peavy. Quelques jours après avoir été coupé par les Grizzlies, en compagnie de Walter Clayton Jr., le voilà recruté par le Thunder et ESPN évoque pour lui un « two-way contract ».

Drafté au second tour en 2025, avec le 40e choix, cet arrière de 25 ans a disputé son année rookie chez les Pelicans.

Cumulant 4.3 points, 1.9 rebond et 1 passe de moyenne (mais à seulement 39% au shoot, dont 26% à 3-points) sur une quinzaine de minutes et en une soixantaine de matchs. Il fut ensuite transféré à Memphis, début septembre.

Vu la concurrence à Oklahoma City sur les postes 2 et 3, Micah Peavy ne devrait pas y gratter énormément de temps de jeu en rotation de Cason Wallace, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Alex Caruso ou encore Jared McCain. Il aura cependant l’occasion de s’aguerrir en G-League avec le Blue. Possiblement au côté de Thomas Sorber, blessé de longue date et qu’il connaît depuis leur saison partagée à l’université de Georgetown en 2024/25.

Micah PeavyPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2025-26NOR6115.038.525.975.90.81.21.91.01.60.70.30.14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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