Le Thunder offre un « two-way contract » à Micah Peavy

Direction l’Oklahoma pour Micah Peavy. Quelques jours après avoir été coupé par les Grizzlies, en compagnie de Walter Clayton Jr., le voilà recruté par le Thunder et ESPN évoque pour lui un « two-way contract ».

Drafté au second tour en 2025, avec le 40e choix, cet arrière de 25 ans a disputé son année rookie chez les Pelicans.

Cumulant 4.3 points, 1.9 rebond et 1 passe de moyenne (mais à seulement 39% au shoot, dont 26% à 3-points) sur une quinzaine de minutes et en une soixantaine de matchs. Il fut ensuite transféré à Memphis, début septembre.

Vu la concurrence à Oklahoma City sur les postes 2 et 3, Micah Peavy ne devrait pas y gratter énormément de temps de jeu en rotation de Cason Wallace, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Alex Caruso ou encore Jared McCain. Il aura cependant l’occasion de s’aguerrir en G-League avec le Blue. Possiblement au côté de Thomas Sorber, blessé de longue date et qu’il connaît depuis leur saison partagée à l’université de Georgetown en 2024/25.

Micah Peavy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NOR 61 15.0 38.5 25.9 75.9 0.8 1.2 1.9 1.0 1.6 0.7 0.3 0.1 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.