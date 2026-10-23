Pronostics NBA du 23 octobre 2026 : nos paris pour les matchs de la soirée

Paris sportifs – Douze matchs sont au programme NBA ce vendredi 23 octobre 2026 à partir de 22h00. Au menu la nuit prochaine : Giannis Antetokounmpo et le Heat reçoivent Detroit, premier de l’Est la saison dernière, tandis que les Knicks et les Celtics voudront décrocher un premier succès cette saison. Voici nos pronostics NBA du jour pour chaque match, dans notre rubrique paris sportifs.

Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks, notre pronostic

Notre pronostic Plus de 237,5 points 1,91 Coup d’envoi 22h00, vendredi soir, heure française Salle Fiserv Forum, Milwaukee Bilan Bulls 0-1 Bilan Bucks 0-1

Aucune des deux équipes n’a encore gagné. Chicago a lourdement chuté à Toronto, Milwaukee est tombé à Washington. Le coup d’envoi a été avancé à 22h00 en raison des Brewers, qui accueillent le premier match des World Series le même soir.

Les deux défenses ont été en difficulté lors du match d’ouverture, ce qui oriente vers Plus de 237,5 points. Chicago a encaissé 135 points à Toronto et Milwaukee 128 à Washington, tandis que les Bucks ont tout de même planté 15 paniers à trois points lors de la défaite dans la capitale.

Milwaukee s’adapte aussi à l’après-Antetokounmpo, transféré à Miami contre Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware et Kasparas Jakucionis. « Nous sommes vraiment investis dans la construction de la prochaine grande ère du basket des Bucks », a déclaré le nouveau coach Taylor Jenkins.

La première rencontre de Chicago a été laborieuse, avec 24 pertes de balle et 32,1 % d’adresse, même si le coach Tiago Splitter veut toujours un rythme rapide et une rotation étoffée. Nic Claxton est absent (ischio-jambiers), tandis que Dailyn Swain et Jordan Hawkins sont Day-To-Day (maladie).

New York Knicks vs Boston Celtics, notre pronostic

Notre pronostic Knicks +2,5 Coup d’envoi 1h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle TD Garden, Boston Bilan Knicks 0-1 Bilan Celtics 0-1

Les deux équipes ont perdu leur match d’ouverture, New York le soir de la remise des bagues contre Philadelphie, Boston à Detroit après avoir mené de 22 points dans le 3e quart-temps. Paul George a inscrit 38 points pour ses débuts avec les Celtics, mais Jayson Tatum a tiré à 6 sur 23 durant cette soirée.

Knicks +2,5 est notre choix, avec New York qui a pris 53 rebonds contre les Sixers malgré 37,2 % d’adresse seulement, un écart qui laisse présager une meilleure réussite ce soir.

Atlanta Hawks vs Charlotte Hornets, notre pronostic

Notre pronostic Hawks -2,5 Coup d’envoi 1h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Spectrum Center, Charlotte Bilan Hawks 1-0 Bilan Hornets 1-0

Les deux équipes se sont imposées à l’extérieur en ouverture, Atlanta à Orlando et Charlotte à Brooklyn. Les Hawks sont deuxièmes à l’Est, les Hornets sixièmes, avec la franchise de Georgie qui va enchaîner cinq matchs en sept jours, dont deux back-to-back.

Hawks -2,5 reste notre choix, avec Atlanta qui a marqué 132 points à 48,9 % d’adresse, avec 20 points et 14 rebonds de Jalen Johnson. Charlotte déplore une liste d’absents fournie avec Coby White, Kon Knueppel, Grant Williams et Kylan Boswell sur le flanc pour cette confrontation.

Minnesota Timberwolves vs Orlando Magic, notre pronostic

Notre pronostic Victoire des Timberwolves Coup d’envoi 1h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Kia Center, Orlando Bilan Timberwolves 1-0 Bilan Magic 0-1

Minnesota est septième à l’Ouest après un large succès à Miami, mené par Anthony Edwards, auteur de 45 points. Orlando est 10e à l’Est après sa défaite à domicile contre Atlanta.

Victoire des Timberwolves est notre pronostic. Minnesota a planté 21 paniers à trois points face au Heat et va affronter une défense d’Orlando ayant concédé 132 points aux Hawks.

Orlando devra aussi composer sans Black et Isaac, tous deux absents (cheville et genou), tandis que le seul absent chez les Wolves est DiVincenzo (tendon d’Achille).

Le Magic sait scorer, comme l’ont montré leurs 125 points face à Atlanta, mais Minnesota a limité Miami à 106 points et affiche un net rating de +24,8.

Toronto Raptors vs Washington Wizards, notre pronostic

Notre pronostic Plus de 236,5 points Coup d’envoi 1h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Capital One Arena, Washington Bilan Raptors 1-0 Bilan Wizards 1-0

Toronto et Washington sont tous deux à 1-0 après leurs victoires inaugurales, les Raptors ayant battu Chicago 135-92 et les Wizards dominé Milwaukee. Toronto est quatrième à l’Est, Washington cinquième.

Plus de 236,5 points est notre pronostic. Toronto a réalisé un festival lors de la première rencontre quand Washington a tiré à 52,3 % dans sa victoire.

Washington sera privé du rookie AJ Dybantsa, numéro un de la draft, touché à la cheville. Il avait déjà manqué le match contre Milwaukee, mais les Wizards se sont imposés sans lui.

Toronto n’a perdu que 7 ballons contre les Bulls, donc presque chaque possession s’est terminée par un tir. Un seul match ne fait pas un échantillon, d’où un pronostic sur le total de points plutôt que sur le vainqueur.

Detroit Pistons vs Miami Heat, notre pronostic

Notre pronostic Pistons +1,5 1,95 Coup d’envoi 2h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Kaseya Center, Miami Bilan Pistons 1-0 Bilan Heat 0-1

Detroit a terminé la saison dernière en tête de l’Est avant de s’incliner en sept matchs face à Cleveland en demi-finale de conférence, et a montré un beau visage lors de sa remontée contre Boston. Miami est 14e après sa large défaite à domicile contre Minnesota.

Pistons +1,5 est notre choix. Miami a concédé 131 points face à Minnesota, et Detroit arrive avec deux jours de repos contre un seul pour le Heat.

Giannis Antetokounmpo a fait ses débuts avec le Heat lors de cette défaite, mais la défense floridienne n’a pas semblé encore en place. Aucun joueur de Miami n’est listé absent ni incertain.

Detroit est revenu d’un gros retard au troisième quart-temps pour battre Boston, une preuve de la force de caractère de la franchise du Michigan.

San Antonio Spurs vs Houston Rockets, notre pronostic

Notre pronostic Spurs -6,5 Coup d’envoi 3h30, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Moody Center, Austin Bilan Rockets 1-0 Bilan Spurs 0-1

Houston a bien débuté avec une belle victoire sur Dallas, tandis que San Antonio 0-1 est passé à côté de son match contre Oklahoma City. Les Spurs bénéficient de deux jours de repos contre un pour Houston.

Spurs -6,5 est notre pronostic. San Antonio a remporté trois des quatre confrontations la saison dernière mais n’a réussi que 10 tirs à trois sur 37 contre le Thunder, tandis que Houston a bâti sa victoire sur un seul quart-temps, le second, remporté 38-12. Notre analyse Spurs – Rockets détaille les paris joueurs et les blessés.

Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors, notre pronostic

Notre pronostic Grizzlies +3,5 Coup d’envoi 4h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Chase Center, San Francisco Bilan Grizzlies 1-0 Bilan Warriors 0-1

Memphis a été convaincant lors de sa victoire contre Utah portée par les 45 points de Ty Jerome quand Golden State est lourdement tombé chez les Lakers. Les Warriors ont gagné neuf des dix derniers duels, dont 133-112 à Memphis en février.

Grizzlies +3,5 reste notre choix, avec une équipe de Golden State qui a encaissé 127 points chez les Lakers et qui doit se passer de Jimmy Butler III, Moses Moody et Kristaps Porzingis, tous absents. Brandin Podziemski et Charles Bassey seront réévalués ce soir avant la rencontre. Notre analyse Warriors – Grizzlies détaille les paris joueurs.

Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers, notre pronostic

Notre pronostic Lakers -9,5 Coup d’envoi 4h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Crypto.com Arena, Los Angeles Bilan Clippers 1-0 Bilan Lakers 1-0

Les deux franchises de Los Angeles ont bien démarré leur saison, avec les Lakers qui ont dominé les Warriors quand les Clippers ont pris le dessus sur les Kings. Les Lakers ont gagné six des dix derniers duels, et les deux équipes se retrouveront le 28 octobre.

Lakers -9,5 est notre pronostic. Los Angeles a inscrit 127 points à 56,8 % d’adresse contre Golden State, alors que les Clippers sont privés de Brandon Ingram, Max Strus et Yanic Konan Niederhauser, avec Bradley Beal en décision de dernière minute. Notre analyse Lakers – Clippers détaille les paris joueurs.

Portland Trail Blazers vs Sacramento Kings, notre pronostic

Notre pronostic Victoire des Trail Blazers Coup d’envoi 4h00, nuit de vendredi à samedi, heure française Salle Golden 1 Center, Sacramento Bilan Trail Blazers 1-0 Bilan Kings 0-1

Portland a été en démonstration contre Phoenix alors que leur adversaire, Sacramento, n’a pas existé chez les Clippers. Les Blazers ont gagné sept des dix derniers duels, dont 122-110 en avril.

Victoire des Trail Blazers est notre choix. Portland a limité Phoenix à 83 points, Sacramento n’a tiré qu’à 42,4 % lors du match d’ouverture, et Malik Monk (cheville) est incertain pour ce match.

Aussi au programme ce soir

Dallas Mavericks vs Indiana Pacers (1h00). Notre pronostic mise sur une Victoire des Pacers . Dallas a encaissé 128 points à Houston, compte quatre absents et Howard est douteux (mollet). Indiana a bien démarré avec une victoire à La Nouvelle-Orléans pour le retour de Tyrese Haliburton.

. Dallas a encaissé 128 points à Houston, compte quatre absents et Howard est douteux (mollet). Indiana a bien démarré avec une victoire à La Nouvelle-Orléans pour le retour de Tyrese Haliburton. New Orleans Pelicans vs Utah Jazz (3h30). Notre pronostic est Victoire des Pelicans . La Nouvelle-Orléans a pris 49 rebonds contre 38 pour Utah lors de la première rencontre de la saison, et le Jazz est privé de Jusuf Nurkic (absent) avec Tony Bradley incertain (quadriceps). Les deux équipes sont 0-1.