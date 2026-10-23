San Antonio Spurs – Houston Rockets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA San Antonio Spurs – Houston Rockets concerne la rencontre prévue au Moody Center d’Austin dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, à 3h30, heure française.

Les deux formations abordent ce duel avec un seul match au compteur et des débuts contrastés : Houston a dominé Dallas (128-110), tandis que San Antonio a cédé face à Oklahoma City (104-116). Cette affiche marque aussi le retour de Kevin Durant sur le campus de Texas, où il avait disputé son unique saison universitaire.

Spurs et Rockets, deux ouvertures de saison aux tonalités opposées

Forme du moment San Antonio Spurs 0-1 · après 1 match · reçoit à Austin L W L L L 104,0 Pts marqués 116,0 Pts encaissés 102,0 Eff. offensive 113,7 Eff. défensive Houston Rockets 1-0 · après 1 match · en déplacement L W W L W 128,0 Pts marqués 110,0 Pts encaissés 130,6 Eff. offensive 111,1 Eff. défensive

Un deuxième quart-temps à sens unique a suffi à Houston pour prendre le contrôle de son premier match. Auteurs d’un 38-12 sur la période, les Rockets ont rejoint les vestiaires avec une avance de 32 points (70-38), avant de porter leur marge jusqu’à 37 unités.

Kevin Durant et Jabari Smith Jr. ont mené la charge avec 30 points chacun, formant une paire trop forte pour les Mavs. Alperen Sengun a complété cette prestation avec 23 points et 10 rebonds. De retour après une saison blanche consécutive à une rupture du ligament croisé, Fred VanVleet a pour sa part délivré 11 passes décisives.

Les Spurs ont connu une entame bien plus compliquée, avec un retard qui a culminé à 26 points contre une équipe d’OKC désireuse de faire passer un message. Menés de 21 unités à la mi-temps, ils ont toutefois réagi dès la reprise : un 23-9 en ouverture du troisième quart-temps leur a permis de revenir à moins de dix longueurs.

Victor Wembanyama a particulièrement souffert en attaque, terminant avec un 1 sur 13 au tir, une de ses pires performances en carrière. Dix de ses 12 points sont venus de la ligne des lancers francs. Malgré 13 rebonds et 6 contres, le Français n’a pas caché sa frustration après cette entrée en matière manquée.

Comparatif des équipes San Antonio Spurs Houston Rockets 38,7 % Réussite aux tirs 53,4 % Houston +14,7 % 27,0 % Réussite à 3 points 44,4 % Houston +17,4 % 45 Rebonds 42 San Antonio +3 21 Passes décisives 32 Houston +11 102,0 Rythme 98,5 San Antonio +3,5

La principale différence entre les deux équipes lors de leur entrée en lice se situe derrière l’arc : Houston a converti 16 de ses 36 tirs à trois points, contre seulement 10 sur 37 pour San Antonio.

Les Spurs présentent en revanche un meilleur bilan au rebond et ont concédé moins de pertes de balle : 14, contre 16 pour les Rockets. L’écart de 18 points entre leurs résultats respectifs tient donc davantage à l’adresse qu’à la protection du ballon.

Le parcours récent de San Antonio invite aussi à relativiser ce faux départ. Après une saison régulière bouclée à 62 victoires pour 20 défaites, les Spurs avaient écarté Oklahoma City en sept manches en finale de conférence, avant de céder face à New York en Finals. Cette première défaite ressemble ainsi davantage à un accroc qu’à un véritable avertissement.

Houston doit encore confirmer loin de ses bases. Éliminés par les Lakers dès le premier tour après un bilan de 52-30 la saison passée, les Rockets effectuent à Austin leur première sortie hors du Toyota Center. Leur succès contre Dallas ne permet donc pas encore de juger leur solidité à l’extérieur.

Absences chez les Spurs et les Rockets avant le coup d’envoi à Austin

Absences San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet gauche Absent à l’ouverture et en présaison Incertain Jayden Quaintance, genou Ne reprendra pas avant 2027 Absent Houston Rockets Steven Adams, mollet Pivot remplaçant Décision de dernière minute

Houston attendra le dernier moment pour statuer sur la participation de Steven Adams, gêné au mollet. En cas de forfait, Clint Capela, disponible, devrait être le premier sollicité pour assurer le relais d’Alperen Sengun au poste de pivot.

À San Antonio, le doute persiste autour de Tobias Harris. Recruté cet été, il n’a encore disputé aucune rencontre, en présaison comme en saison régulière, à cause d’une élongation au mollet gauche.

Jayden Quaintance devra pour sa part patienter jusqu’en 2027 au minimum avant de retrouver les parquets en raison de sa blessure au genou. Fred VanVleet ne fait, lui, l’objet d’aucun signalement médical après son retour face à Dallas.

Les cinq de départ restent provisoires. D’après les dernières compositions utilisées, San Antonio pourrait aligner Fox, Castle, Harper, Vassell et Wembanyama, tandis que Houston s’appuierait sur VanVleet, Thompson, Durant, Smith et Sengun.

Wembanyama, Durant et les duels qui peuvent faire basculer Spurs – Rockets

Wembanyama face à Durant Victor Wembanyama SAS VS Kevin Durant HOU 12 Points 1/13 Tirs réussis 30 Points 10/16 Tirs réussis Le contraste est frappant dès le premier match : d’un côté, un intérieur en panne d’adresse ; de l’autre, un ailier qui a réussi plus de 60% de ses tirs.. Fox face à VanVleet De’Aaron Fox SAS VS Fred VanVleet HOU 14 Points 7 Passes 6 Points 11 Passes Fox pèse au scoring et dans la distribution, VanVleet sur la circulation du ballon, et le meneur qui imposera son rythme décidera du tempo de la rencontre.

Avec seulement 16 tirs tentés, Durant a porté l’attaque de Houston face à Dallas. Il trouvera cette fois Wembanyama sur sa route : malgré une première soirée difficile, le Français a signé 6 contres. Sa présence dans la raquette devrait mettre davantage à l’épreuve les choix offensifs d’Ime Udoka.

À la mène, Fox s’est montré plus polyvalent, contribuant au scoring, au rebond et à la création, tandis que VanVleet a surtout pesé par ses passes. San Antonio devra tirer parti de cette variété et de sa présence au rebond, après avoir capté 45 ballons lors de son premier match.

Paris joueurs sur Spurs – Rockets, deux lignes à surveiller

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 11,5 6,3 Présaison 13 Ouverture Il a dominé au rebond contre le Thunder malgré une adresse très faible, et Houston, qui a tenté 88 tirs contre Dallas, pourrait lui permettre de performer sous le cercle. Devin Vassell SAS Paniers à 3 points Moins de 2,5 30,0 % 3P% présaison Avec Fox, Castle et Harper à la création dans le cinq de départ, Vassell devrait occuper un rôle plus secondaire. La ligne proposée paraît donc exiger un volume de tirs que sa seule adresse en présaison ne suffit pas à garantir.

Ces deux lignes reposent sur des échantillons très courts, une présaison de quatre matchs pour Wembanyama et le seul match d’ouverture pour Houston, ce qui impose de les traiter comme des angles plutôt que comme des certitudes.

Spurs – Rockets, un historique récent favorable à San Antonio

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Houston Rockets Spurs 121-110 Rockets San Antonio Rockets 111-106 Spurs Houston Spurs 111-99 Rockets Houston Spurs 145-120 Rockets San Antonio

La saison dernière, San Antonio a pris le dessus sur Houston à trois reprises en quatre confrontations, avec des écarts de 11, 12 et 25 points. Les Rockets n’ont remporté que le duel du 20 janvier, disputé chez eux, sur le score de 111-106.

Les Spurs ont répliqué huit jours plus tard en allant gagner à Houston, avant de signer un large succès 145-120 le 8 mars, lors du dernier affrontement entre les deux équipes.

La dynamique était inverse en 2024-25, lorsque Houston avait gagné trois des quatre rencontres. Sur l’ensemble de leurs duels en saison régulière, San Antonio conserve toutefois l’avantage, avec 122 victoires contre 101. Cet historique reste un élément de contexte, au même titre que les liens d’Ime Udoka avec les Spurs : il y a joué avant d’intégrer le staff de Gregg Popovich comme adjoint de 2012 à 2019.

Nos pronostics NBA sur San Antonio Spurs – Houston Rockets

Pronostics Écart San Antonio Spurs -6,5 1,87 Les Spurs ont gagné 3 des 4 duels de la saison dernière, tous par 11 points ou plus, et disposent d’un jour de repos supplémentaire. Total Plus de 225,5 points 1,91 Houston a dépassé les 120 points contre Dallas, et le retour à une adresse normale des Spurs après un 10 sur 37 à trois points fait monter le total. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 11,5 rebonds Houston a tenté 88 tirs face aux Mavs, un volume qui multiplie les rebonds disponibles pour le pivot français. Perf. joueur Devin Vassell moins de 2,5 paniers à 3 points Le cinq majeur confie la création à Fox, Castle et Harper, et la ligne suppose un volume de tirs que Vassell n’a pas montré en présaison.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 121-111 Houston Rockets Écart de points 10 · Total de points 232

Notre préférence va à San Antonio avec un handicap de -6,5 points. Vainqueurs de trois des quatre confrontations de la saison passée, les Spurs disposent d’arguments pour rebondir après une première sortie marquée par une adresse inhabituellement faible.

Nous privilégions également un total supérieur à 225,5 points. Retrouvez nos autres pronostics NBA et nos analyses de paris sportifs sur le site.