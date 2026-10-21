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« Ce n’est pas le basket que j’aime » : Victor Wembanyama frustré…

Publié le 21/10/2026 à 8:22 Twitter Facebook

NBA – Auteur d’un terrible 1/13 aux tirs face au Thunder, Victor Wembanyama regrette d’avoir été trop hésitant. Le Français veut retrouver de la spontanéité et du plaisir dans son jeu.

Victor WembanyamaAprès avoir dominé le Thunder au printemps dernier pour emmener les Spurs jusqu’aux Finals, Victor Wembanyama a vécu une soirée cauchemardesque pour ses retrouvailles avec Oklahoma City. Limité à 12 points à 1/13 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, l’intérieur français a complètement déjoué dans la défaite de San Antonio.

Toujours aussi dissuasif en défense, avec 13 rebonds et 6 contres, « Wemby » a surtout manqué de spontanéité offensivement. Et au-delà de sa maladresse, c’est son attitude qui l’embête le plus.

« Je dois recommencer à jouer au basket comme j’aime le faire », reconnait-il. « Ce n’est pas le sport que j’aime, là. Je n’ai aucune raison d’hésiter, aucune raison de ne pas être moi-même. Je suis bon quand je m’amuse. J’ai raté beaucoup de tirs que je ne rate généralement pas. Mais après ça, je n’ai pas repris ces tirs, et je n’ai pas été incisif. Je réfléchis peut-être trop. Je n’ai pas besoin d’en faire plus. Je dois probablement réfléchir moins. »

Une autocritique qui en dit long sur la frustration du Français, visiblement trop préoccupé par ses choix offensifs. Alors qu’il avait survolé son dernier match de présaison face aux Kings, il n’a cette fois jamais trouvé son rythme.

Mitch Johnson refuse de l’accabler

Interrogé sur les difficultés de sa superstar, Mitch Johnson a toutefois logiquement refusé de faire de Victor Wembanyama le principal responsable de la défaite.

« Je pense que tout le monde a connu des difficultés assez similaires. Je sais que son pourcentage de réussite va évidemment attirer l’attention, mais nous avons tous notre part de responsabilité dans cette performance », répond l’entraîneur des Spurs, lors de sa conférence de presse d’après-match.

Pour lui, le problème était avant tout collectif.

« Nous sommes entrés dans le match un peu trop excités, ce qui est compréhensible. Nous n’avons pas utilisé notre énergie de la bonne manière. Nous n’étions pas suffisamment connectés et notre exécution n’était pas bonne. »

Même constat concernant l’association de plusieurs arrières, qui n’a pas convaincu face au Thunder.

« Peu importe le nombre d’arrières que nous avons utilisés, ils ont tous connu des difficultés ce soir. C’était une mauvaise performance assez générale. Nous avons beaucoup d’images à regarder et de choses à apprendre. »

Après cette première sortie ratée, Wembanyama et les Spurs devront rapidement retrouver les automatismes qui leur avaient permis d’éliminer le Thunder en finale de conférence et de se hisser jusqu’en Finals quelques mois en arrière. Et pour le Français, cela passera d’abord par éviter de trop réfléchir et retrouver son instinct.

Victor WembanyamaPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2023-24SAS7129.746.532.579.62.38.410.63.92.21.23.73.621.4
2024-25SAS4633.247.635.283.61.89.211.03.72.31.13.23.824.3
2025-26SAS6429.251.234.982.72.09.511.53.12.41.02.43.125.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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