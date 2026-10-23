Golden State Warriors – Memphis Grizzlies : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le Chase Center est le théâtre de notre pronostic NBA Golden State – Memphis dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, à 4h00, heure française. Les Warriors y disputeront leur première rencontre à domicile de la saison.

Battu de 22 points sur le parquet des Lakers, Golden State cherchera à rebondir face à des Grizzlies qui ont débuté par un succès contre Utah, portés par une performance record de Ty Jerome. Memphis aborde cette saison avec un groupe profondément renouvelé après les départs ces derniers mois de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Forme et perspectives pour Golden State face à Memphis

Forme du moment Golden State Warriors 0-1 · 11e à l’Ouest · à domicile D D V D D 105,0 Pts/match 127,0 Pts encaissés 102,9 Off. rating 124,5 Def. rating Memphis Grizzlies 1-0 · 5e à l’Ouest · à l’extérieur D D D D V 123,0 Pts/match 103,0 Pts encaissés 118,3 Off. rating 99,0 Def. rating

Memphis a ouvert l’ère post-Morant par une victoire de 20 points contre Utah, bâtie sur un 18-4 en début de troisième quart après avoir été mené à l’issue du premier, avec Jerami Grant et GG Jackson qui ont inscrit 27 points en sortie de banc.

Ty Jerome a inscrit 45 points à 17 sur 25 aux tirs, un récital et un record de franchise pour une soirée d’ouverture qui effaçait les 44 points de Ja Morant en 2020.

Cameron Boozer, troisième choix de la draft, a terminé à 2 sur 15 aux tirs mais avec 11 rebonds et cinq passes décisives, face à des défenses qui se sont refermées sur lui.

Comparatif des équipes Warriors Grizzlies 105,0 Pts/match 123,0 Grizzlies +18,0 127,0 Pts encaissés 103,0 Grizzlies -24,0 102,9 Off. rating 118,3 Grizzlies +15,4 124,5 Def. rating 99,0 Grizzlies -25,5 22,2 % 3P% 38,2 % Grizzlies +16,0 % 41,3 % FG% 47,3 % Grizzlies +6,0 % 25,0 Passes/match 23,0 Warriors +2,0 16,0 Balles perdues 15,0 Grizzlies -1,0

Golden State a, de son côté, vécu une soirée difficile à Los Angeles, où les Lakers lui ont infligé une lourde défaite. L’écart a atteint 35 points malgré les 23 unités de Stephen Curry, dont 16 dans le premier quart-temps.

Aligné comme pivot titulaire, Draymond Green s’est surtout illustré à la création, avec huit passes décisives pour seulement deux points. Les Warriors ont également concédé 16 pertes de balle et peiné à épauler Curry offensivement après la première période.

Les deux équipes cherchent à tourner la page d’un exercice décevant. Memphis n’avait remporté que 25 rencontres la saison dernière, son bilan le plus faible depuis 2017-18. Golden State avait terminé à 37 victoires pour 45 défaites, avant de voir son parcours s’arrêter à Phoenix en play-in, après un premier succès contre les Clippers.

Les Grizzlies occupent pour l’instant la cinquième place de l’Ouest, contre la onzième pour les Warriors. Cette hiérarchie reste toutefois provisoire et ne permet aucune conclusion après une seule rencontre disputée de chaque côté.

Les contraintes du calendrier diffèrent également : Memphis ouvre une tournée de quatre matchs à l’extérieur, tandis que Golden State devra enchaîner dès le lendemain avec un déplacement à Phoenix.

Les absences qui pèsent sur les Warriors et les Grizzlies

Absences Golden State Warriors Jimmy Butler III, ligament croisé antérieur droit Absent Moses Moody, tendon rotulien gauche Absent Kristaps Porzingis Absent Brandin Podziemski, lombaires Incertain Charles Bassey, tendinopathie rotulienne droite Incertain Memphis Grizzlies Isaiah Stewart, cheville Incertain

Les Warriors doivent composer sans Jimmy Butler III (ligament croisé antérieur droit) ni Moses Moody (tendon rotulien gauche), et Kristaps Porzingis reste absent pour une durée indéterminée.

Brandin Podziemski (lombaires) et Charles Bassey (tendinopathie rotulienne droite) sont incertains, même si Steve Kerr se dit optimiste sur un retour de Podziemski.

Golden State devrait reconduire le cinq aligné à Los Angeles, composé de Curry, De’Anthony Melton, Yaxel Lendeborg, Gui Santos et Green. Malgré une alerte à la cheville lors de l’entraînement du 18 octobre, Curry ne fait l’objet d’aucun signalement de blessure à l’approche du coup d’envoi.

Memphis ne compte qu’Isaiah Stewart (cheville) parmi ses incertains, de sorte que Jerome, Cedric Coward, Jaylen Wells, Boozer et Zach Edey devraient démarrer, avec Jerami Grant et GG Jackson en sortie de banc.

Duels à surveiller entre Warriors et Grizzlies

Curry face à Jerome Stephen Curry GSW VS Ty Jerome MEM 13,0 Pts présaison 3,2 Pds présaison 15,5 Pts présaison 4,3 Pds présaison Le meneur des Warriors cherchera à se montrer plus solide sur l’ensemble de la rencontre, alors que Jerome sort d’une soirée record. Green face à Edey Draymond Green GSW VS Zach Edey MEM 4,8 Reb présaison 6,3 Pds présaison 5,0 Reb présaison 0,7 Pds présaison Edey a joué 21 minutes contre Utah, et sa présence sur le terrain sera un atout pour faire déjouer le jeu offensif des Warriors. Lendeborg face à Boozer Yaxel Lendeborg GSW VS Cameron Boozer MEM 15,6 Pts présaison 7,4 Reb présaison 14,0 Pts présaison 5,5 Reb présaison Les deux ailiers rookies ont été très sollicités à leurs débuts et auront un rôle de facteur X.

Le rythme de la rencontre dépendra en grande partie de Curry et de Jerome. Le meneur des Warriors devra maintenir sa réussite au-delà du premier quart-temps, après un premier match où Golden State s’est essoufflé offensivement. Celui de Memphis cherchera à confirmer sa performance record face à une défense désormais avertie.

À l’intérieur, le duel entre Edey et Green opposera la taille à l’expérience. Face au tandem Edey-Boozer, titularisé par Memphis lors du premier match, Golden State devrait privilégier les aides et les changements défensifs plutôt que de miser sur un rapport de force direct sous les panneaux.

Paris joueurs pour Warriors – Grizzlies

Paris sur les performances individuelles Stephen Curry GSW Points marqués Moins de 28,5 23,0 Saison (1 match) 13,0 Présaison 5 Matchs présaison Le pari proposé est supérieure à marque réalisée à Los Angeles, où il n’a guère pesé après ses 16 points du premier quart-temps, tandis que les Lakers prenaient le large. Ty Jerome MEM Points marqués Moins de 26,5 45,0 Saison (1 match) 15,5 Présaison 4 Matchs présaison Sa soirée record reposait sur 17 réussites en 25 tirs, une adresse difficile à rééditer à ce volume contre une défense désormais prévenue.

Warriors et Grizzlies, un historique récent à sens unique

Confrontations de la saison dernière Golden State Warriors VS Memphis Grizzlies Warriors 133-112 Grizzlies FedExForum Warriors 114-113 Grizzlies Chase Center Warriors 131-118 Grizzlies Chase Center

Les Warriors ont réalisé un sans-faute face aux Grizzlies la saison dernière, avec trois victoires en autant de rencontres. Le duel le plus disputé remonte au 9 février, lorsque Golden State l’avait emporté de justesse au Chase Center (114-113).

Les deux autres succès avaient été plus nets : 13 points d’avance à domicile le 27 octobre 2025, puis une victoire de 21 points au FedExForum le 25 février. Golden State avait ainsi pris le dessus sur Memphis sur les deux parquets.

Ces précédents doivent néanmoins être relativisés au regard des changements intervenus chez les Grizzlies. Jaylen Wells était présent lors du revers du 27 octobre 2025, mais les départs de Morant et Jackson Jr. ont depuis profondément modifié le visage de l’équipe.

Notre pronostic NBA Golden State Memphis

Pronostics Écart Memphis Grizzlies +3,5 1,91 Golden State aligne un effectif privé de Butler, Moody et Porzingis, alors que le banc de Memphis a inscrit 27 points par Grant et Jackson contre Utah. Total Moins de 235,5 points 1,87 Les deux matchs d’ouverture de ces équipes ont totalisé 226 et 232 points, sous la barre fixée, malgré un écart de 35 points d’un côté et un record individuel de l’autre. Perf. joueur Stephen Curry moins de 28,5 points Ce performance reste supérieure de ce qu’il a produit à Los Angeles, où son adresse s’est éteinte après le premier quart. Perf. joueur Ty Jerome moins de 26,5 points Un record de franchise en ouverture qui sera difficile d’égaler. Combiné Memphis +3,5 et moins de 235,5 points Un match serré et moins rapide garde l’écart dans la limite fixée et le total sous la barre.

Pronostic sur le score du match Warriors 117-114 Grizzlies Écart de points 3 · Total de points 231

Notre scénario privilégie une courte victoire de Golden State. À domicile, Stephen Curry et Draymond Green constituent des points d’appui solides, mais la profondeur du banc de Memphis et les absences de Butler, Moody et Porzingis devraient favoriser une rencontre serrée jusqu’au bout.

Deux des trois duels de la saison passée s’étant conclus avec un écart maximal de 13 points, nous préférons retenir Memphis avec le handicap en sa faveur. Ces choix de paris sportifs restent toutefois des opinions d’analyse, sans garantie de résultat : ne misez jamais une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.