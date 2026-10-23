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Golden State Warriors – Memphis Grizzlies : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 23/10/2026 à 10:39 Twitter Facebook

Preview Golden State Warriors Memphis Grizzlies NBA

Paris sportifs – Le Chase Center est le théâtre de notre pronostic NBA Golden State – Memphis dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, à 4h00, heure française. Les Warriors y disputeront leur première rencontre à domicile de la saison.

Battu de 22 points sur le parquet des Lakers, Golden State cherchera à rebondir face à des Grizzlies qui ont débuté par un succès contre Utah, portés par une performance record de Ty Jerome. Memphis aborde cette saison avec un groupe profondément renouvelé après les départs ces derniers mois de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Dans cet article

Forme et perspectives pour Golden State face à Memphis

Forme du moment

Golden State Warriors
0-1 · 11e à l’Ouest · à domicile
DDVDD
105,0Pts/match
127,0Pts encaissés
102,9Off. rating
124,5Def. rating

Memphis Grizzlies
1-0 · 5e à l’Ouest · à l’extérieur
DDDDV
123,0Pts/match
103,0Pts encaissés
118,3Off. rating
99,0Def. rating

Memphis a ouvert l’ère post-Morant par une victoire de 20 points contre Utah, bâtie sur un 18-4 en début de troisième quart après avoir été mené à l’issue du premier, avec Jerami Grant et GG Jackson qui ont inscrit 27 points en sortie de banc.

Ty Jerome a inscrit 45 points à 17 sur 25 aux tirs, un récital et un record de franchise pour une soirée d’ouverture qui effaçait les 44 points de Ja Morant en 2020.

Cameron Boozer, troisième choix de la draft, a terminé à 2 sur 15 aux tirs mais avec 11 rebonds et cinq passes décisives, face à des défenses qui se sont refermées sur lui.

Comparatif des équipes
WarriorsGrizzlies
105,0Pts/match123,0
Grizzlies +18,0
127,0Pts encaissés103,0
Grizzlies -24,0
102,9Off. rating118,3
Grizzlies +15,4
124,5Def. rating99,0
Grizzlies -25,5
22,2 %3P%38,2 %
Grizzlies +16,0 %
41,3 %FG%47,3 %
Grizzlies +6,0 %
25,0Passes/match23,0
Warriors +2,0
16,0Balles perdues15,0
Grizzlies -1,0

Golden State a, de son côté, vécu une soirée difficile à Los Angeles, où les Lakers lui ont infligé une lourde défaite. L’écart a atteint 35 points malgré les 23 unités de Stephen Curry, dont 16 dans le premier quart-temps.

Aligné comme pivot titulaire, Draymond Green s’est surtout illustré à la création, avec huit passes décisives pour seulement deux points. Les Warriors ont également concédé 16 pertes de balle et peiné à épauler Curry offensivement après la première période.

Les deux équipes cherchent à tourner la page d’un exercice décevant. Memphis n’avait remporté que 25 rencontres la saison dernière, son bilan le plus faible depuis 2017-18. Golden State avait terminé à 37 victoires pour 45 défaites, avant de voir son parcours s’arrêter à Phoenix en play-in, après un premier succès contre les Clippers.

Les Grizzlies occupent pour l’instant la cinquième place de l’Ouest, contre la onzième pour les Warriors. Cette hiérarchie reste toutefois provisoire et ne permet aucune conclusion après une seule rencontre disputée de chaque côté.

Les contraintes du calendrier diffèrent également : Memphis ouvre une tournée de quatre matchs à l’extérieur, tandis que Golden State devra enchaîner dès le lendemain avec un déplacement à Phoenix.

Les absences qui pèsent sur les Warriors et les Grizzlies

Absences
Golden State Warriors
Jimmy Butler III, ligament croisé antérieur droitAbsent
Moses Moody, tendon rotulien gaucheAbsent
Kristaps PorzingisAbsent
Brandin Podziemski, lombairesIncertain
Charles Bassey, tendinopathie rotulienne droiteIncertain
Memphis Grizzlies
Isaiah Stewart, chevilleIncertain

Les Warriors doivent composer sans Jimmy Butler III (ligament croisé antérieur droit) ni Moses Moody (tendon rotulien gauche), et Kristaps Porzingis reste absent pour une durée indéterminée.

Brandin Podziemski (lombaires) et Charles Bassey (tendinopathie rotulienne droite) sont incertains, même si Steve Kerr se dit optimiste sur un retour de Podziemski.

Golden State devrait reconduire le cinq aligné à Los Angeles, composé de Curry, De’Anthony Melton, Yaxel Lendeborg, Gui Santos et Green. Malgré une alerte à la cheville lors de l’entraînement du 18 octobre, Curry ne fait l’objet d’aucun signalement de blessure à l’approche du coup d’envoi.

Memphis ne compte qu’Isaiah Stewart (cheville) parmi ses incertains, de sorte que Jerome, Cedric Coward, Jaylen Wells, Boozer et Zach Edey devraient démarrer, avec Jerami Grant et GG Jackson en sortie de banc.

Duels à surveiller entre Warriors et Grizzlies

Curry face à Jerome
Stephen Curry

Stephen Curry
GSW
VS
Ty Jerome

Ty Jerome
MEM
13,0Pts présaison
3,2Pds présaison
15,5Pts présaison
4,3Pds présaison

Le meneur des Warriors cherchera à se montrer plus solide sur l’ensemble de la rencontre, alors que Jerome sort d’une soirée record.

Green face à Edey
Draymond Green

Draymond Green
GSW
VS
Zach Edey

Zach Edey
MEM
4,8Reb présaison
6,3Pds présaison
5,0Reb présaison
0,7Pds présaison

Edey a joué 21 minutes contre Utah, et sa présence sur le terrain sera un atout pour faire déjouer le jeu offensif des Warriors.

Lendeborg face à Boozer
Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg
GSW
VS
Cameron Boozer

Cameron Boozer
MEM
15,6Pts présaison
7,4Reb présaison
14,0Pts présaison
5,5Reb présaison

Les deux ailiers rookies ont été très sollicités à leurs débuts et auront un rôle de facteur X.

Le rythme de la rencontre dépendra en grande partie de Curry et de Jerome. Le meneur des Warriors devra maintenir sa réussite au-delà du premier quart-temps, après un premier match où Golden State s’est essoufflé offensivement. Celui de Memphis cherchera à confirmer sa performance record face à une défense désormais avertie.

À l’intérieur, le duel entre Edey et Green opposera la taille à l’expérience. Face au tandem Edey-Boozer, titularisé par Memphis lors du premier match, Golden State devrait privilégier les aides et les changements défensifs plutôt que de miser sur un rapport de force direct sous les panneaux.

Paris joueurs pour Warriors – Grizzlies

Paris sur les performances individuelles
Stephen Curry

Stephen CurryGSW

Points marquésMoins de 28,5
23,0Saison (1 match)
13,0Présaison
5Matchs présaison

Le pari proposé est supérieure à marque réalisée à Los Angeles, où il n’a guère pesé après ses 16 points du premier quart-temps, tandis que les Lakers prenaient le large.

Ty Jerome

Ty JeromeMEM

Points marquésMoins de 26,5
45,0Saison (1 match)
15,5Présaison
4Matchs présaison

Sa soirée record reposait sur 17 réussites en 25 tirs, une adresse difficile à rééditer à ce volume contre une défense désormais prévenue.

Warriors et Grizzlies, un historique récent à sens unique

Confrontations de la saison dernière
Golden State Warriors

VS

Memphis Grizzlies
25 fév. 2026Warriors 133-112 GrizzliesFedExForum
9 fév. 2026Warriors 114-113 GrizzliesChase Center
27 oct. 2025Warriors 131-118 GrizzliesChase Center

Les Warriors ont réalisé un sans-faute face aux Grizzlies la saison dernière, avec trois victoires en autant de rencontres. Le duel le plus disputé remonte au 9 février, lorsque Golden State l’avait emporté de justesse au Chase Center (114-113).

Les deux autres succès avaient été plus nets : 13 points d’avance à domicile le 27 octobre 2025, puis une victoire de 21 points au FedExForum le 25 février. Golden State avait ainsi pris le dessus sur Memphis sur les deux parquets.

Ces précédents doivent néanmoins être relativisés au regard des changements intervenus chez les Grizzlies. Jaylen Wells était présent lors du revers du 27 octobre 2025, mais les départs de Morant et Jackson Jr. ont depuis profondément modifié le visage de l’équipe.

Notre pronostic NBA Golden State Memphis

Pronostics
ÉcartMemphis Grizzlies +3,51,91Golden State aligne un effectif privé de Butler, Moody et Porzingis, alors que le banc de Memphis a inscrit 27 points par Grant et Jackson contre Utah.
TotalMoins de 235,5 points1,87Les deux matchs d’ouverture de ces équipes ont totalisé 226 et 232 points, sous la barre fixée, malgré un écart de 35 points d’un côté et un record individuel de l’autre.
Perf. joueurStephen Curry moins de 28,5 pointsCe performance reste supérieure de ce qu’il a produit à Los Angeles, où son adresse s’est éteinte après le premier quart.
Perf. joueurTy Jerome moins de 26,5 pointsUn record de franchise en ouverture qui sera difficile d’égaler.
CombinéMemphis +3,5 et moins de 235,5 pointsUn match serré et moins rapide garde l’écart dans la limite fixée et le total sous la barre.
Pronostic sur le score du match
Warriors 117-114 Grizzlies
Écart de points 3 · Total de points 231

Notre scénario privilégie une courte victoire de Golden State. À domicile, Stephen Curry et Draymond Green constituent des points d’appui solides, mais la profondeur du banc de Memphis et les absences de Butler, Moody et Porzingis devraient favoriser une rencontre serrée jusqu’au bout.

Deux des trois duels de la saison passée s’étant conclus avec un écart maximal de 13 points, nous préférons retenir Memphis avec le handicap en sa faveur. Ces choix de paris sportifs restent toutefois des opinions d’analyse, sans garantie de résultat : ne misez jamais une somme que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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