Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

La Crypto.com Arena accueille le derby de Los Angeles dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h00, heure française. Notre pronostic NBA Lakers – Clippers oppose deux équipes encore invaincues, qui ont chacune lancé leur saison par une victoire de plus de 20 points.

Emmenés par Luka Doncic, les Lakers ont battu Golden State par 22 points pour leur première sortie sans LeBron James. Les Clippers ont, eux, infligé une défaite de 25 points à Sacramento, malgré le départ de Kawhi Leonard vers Toronto à la suite des sanctions de la ligue.

Lakers – Clippers, deux ouvertures nettes mais des adversaires inégaux

Forme du moment Los Angeles Lakers 1-0 · 4e à l’Ouest · à domicile D D D D V 127,0 Points/match 105,0 Points encaissés 124,5 Eff. offensive 102,9 Eff. défensive LA Clippers 1-0 · 2e à l’Ouest · à l’extérieur D D V D V 121,0 Points/match 96,0 Points encaissés 116,3 Eff. offensive 91,4 Eff. défensive

À l’Intuit Dome, les Clippers ont gardé les commandes tout au long de leur duel avec Sacramento. Darius Garland a terminé meilleur marqueur de l’équipe, tandis que Brook Lopez a apporté une contribution précieuse en sortie de banc.

Le rookie Keaton Wagler s’est également distingué avec 15 points, cinq rebonds et cinq passes décisives. Les remplaçants des Clippers ont largement remporté leur duel face à ceux des Kings, avec 53-34 au scoring.

Chez les Lakers, Walker Kessler a marqué les esprits dès ses débuts après son arrivée du Jazz, en réussissant ses 12 tentatives au tir. Luka Doncic a, lui, ponctué la première mi-temps d’un panier à trois points depuis le milieu du terrain sur la sirène, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec une avance de 66-52.

Comparatif des équipes Los Angeles Lakers LA Clippers 127,0 Points/match 121,0 Lakers +6,0 105,0 Points encaissés 96,0 Clippers -9,0 28,0 Passes/match 29,0 Clippers +1,0 43,0 Rebonds/match 49,0 Clippers +6,0 56,8 % Réussite aux tirs 52,4 % Lakers +4,4 % 11,0 Tirs à 3 points réussis 14,0 Clippers +3,0

Les premières statistiques dessinent des atouts différents : les Lakers dominent au scoring et à l’adresse, tandis que les Clippers affichent de meilleurs chiffres en défense, à la passe et au rebond.

La performance défensive des Clippers reste néanmoins à relativiser. Sacramento sortait d’une présaison sans victoire en cinq rencontres, avec seulement 41,2 % de réussite au tir. Golden State avait, de son côté, remporté quatre de ses six matchs de préparation.

Le succès des Lakers constitue ainsi un premier repère plus convaincant, alors que les chiffres flatteurs des Clippers en défense doivent être replacés dans le contexte de l’adversaire rencontré.

Les Lakers devront toutefois composer avec un programme chargé : cinq rencontres en huit jours. Ils croiseront de nouveau les Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30, heure française, pour leur deuxième match en deux soirs.

Clippers et Lakers, qui sera disponible pour le derby de Los Angeles ?

Absences Los Angeles Lakers Collin Sexton, élongation du soléaire droit Décision de dernière minute Adou Thiero, genou Décision de dernière minute Cameron Carr, oblique Décision de dernière minute Jake LaRavia, cheville Pas de statut officiel LA Clippers Bradley Beal, genou droit (gestion de la blessure) Décision de dernière minute Max Strus, fascia plantaire Absent Yanic Konan Niederhauser, opération du pied Absent Brandon Ingram, opération du talon Absent Jordan Miller, opération de l’épaule Absent

Les Clippers présentent la liste d’indisponibles la plus fournie : Max Strus, Yanic Konan Niederhauser, Brandon Ingram et Jordan Miller manqueront la rencontre. Le cas de Bradley Beal reste à trancher au dernier moment, même si son retour est estimé au 8 novembre.

Passé des Lakers aux Clippers en juillet, Rui Hachimura devrait être titularisé à l’aile. Il accompagnerait Darius Garland, Kris Dunn, Derrick Jones Jr. et Isaiah Jackson dans le cinq de départ.

Du côté des Lakers, la participation de Collin Sexton, d’Adou Thiero et de Cameron Carr sera décidée au dernier moment. Le statut de Jake LaRavia reste, lui, à préciser après sa sortie sur blessure à la cheville dans le dernier quart-temps face à Golden State.

Les Lakers devraient débuter avec Luka Doncic, Austin Reaves, Ziaire Williams, Matisse Thybulle et Walker Kessler. Les éventuels ajustements concerneraient donc davantage la rotation que les titulaires.

Luka Doncic face à Darius Garland, Walker Kessler face à Brook Lopez, les duels entre Lakers et Clippers

Les deux créateurs en chef Luka Doncic LAL VS Darius Garland LAC 28 Pts ouverture 19,7 Pts pré-saison 30 Pts ouverture 13,3 Pts pré-saison Un secteur intérieur aux styles différents Walker Kessler LAL VS Brook Lopez LAC 26 Pts ouverture 9 Reb ouverture 17 Pts ouverture 11 Reb ouverture

Luka Doncic face à Darius Garland est l’opposition individuelle principale, car chacun est le premier créateur de son équipe, et le meneur des Clippers a moins de partenaires capables de scorer autour de lui.

Walker Kessler face à Brook Lopez met en lumière le nouveau pivot des Lakers, venu chercher une deuxième soirée parfaite près du cercle, et le vétéran des Clippers, qui devra lui faire payer chaque ballon loin du cercle.

Rui Hachimura retrouve par ailleurs son ancienne équipe, après avoir terminé son premier match sous le maillot des Clippers avec 10 points et huit rebonds.

Les paris sur les performances individuelles pour Clippers – Lakers

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 25,5 19,7 Pré-saison (3 MJ) 28 Ouverture 21 oct. Le meneur slovène a ouvert la saison par un gros match, et les Lakers n’ont aucun autre scoreur de son niveau. Darius Garland LAC Points marqués Plus de 18,5 13,3 Pré-saison (3 MJ) 30 Ouverture 21 oct. Brandon Ingram et Max Strus absents et Bradley Beal incertain, Darius Garland est le principal créateur des Clippers et sa moyenne de pré-saison sous-estime son rôle. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 7,5 7,5 Pré-saison (2 MJ) 9 Ouverture 21 oct. Titulaire au poste de pivot, il a réalisé une première sortie de grande qualité et devrait encore peser lors de ce derby.

Ce que disent les confrontations récentes entre Clippers et Lakers

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS LA Clippers Lakers 125-122 Clippers Kawhi Leonard (31 points, Clippers) Crypto.com Arena Clippers 112-104 Lakers Intuit Dome Clippers 103-88 Lakers Intuit Dome Lakers 135-118 Clippers Crypto.com Arena

Les deux équipes se sont partagé les victoires en 2025-26, avec un bilan de 2-2 et un succès à domicile lors de chaque confrontation. Ce précédent donne un léger avantage aux Lakers pour le premier de leurs quatre duels cette saison.

La portée de cet historique reste toutefois limitée par les changements d’effectif. Kawhi Leonard, auteur de 31 points lors de la victoire 125-122 des Lakers, ne fait plus partie des Clippers. LeBron James et Deandre Ayton ont également quitté les Lakers.

Les marges ont aussi fluctué, d’un écart de trois points en février à une victoire de 17 points des Lakers en novembre. Ces variations invitent à voir dans les rotations un facteur plus déterminant qu’un rapport de force durable entre les deux formations.

Notre pronostic NBA Lakers Clippers

Pronostics Écart Lakers -9,5 1,91 Les Lakers ont battu Golden State, alors que les Clippers feront sans Brandon Ingram et Max Strus, et sans doute Bradley Beal, sur leurs ailes. Total Plus de 229,5 points 1,91 Les deux équipes ont marqué sans difficulté pour leurs débuts, et la prestation défensive des Clippers reste à mesurer face à une équipe qui avait perdu ses cinq matchs de pré-saison. Perf. joueur Luka Doncic plus de 25,5 points Il a lancé sa saison par un gros match et doit assumer plus de responsabilités offensives cette saison sans Lebron James. Perf. joueur Darius Garland plus de 18,5 points Les absences font de lui le principal créateur des Clippers et sa première sortie est venue le confirmer. Perf. joueur Walker Kessler plus de 7,5 rebonds Des débuts réussis pour l’ancien du Jazz, idéal pour la confiance avant ce match.

Pronostic sur le score du match Lakers 123-110 Clippers Écart de points 13 · Total de points 233

Pour nos paris sportifs, nous privilégions les Lakers avec le handicap proposé. L’écart peut sembler élevé, mais les absences de Brandon Ingram et de Max Strus, auxquelles s’ajoute un retour de Bradley Beal attendu au plus tôt en novembre, réduisent les options des Clippers. Les Lakers peuvent, eux, compter sur Luka Doncic et Austin Reaves.

Le pari sur le total de points s’inscrit dans le même scénario : les Clippers devront soutenir un rythme offensif élevé pour rester au contact, ce qui motive également notre choix sur Darius Garland. La sélection concernant Walker Kessler repose plutôt sur sa place dans le cinq de départ, indépendamment de l’évolution du score.