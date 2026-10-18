Isaiah Jackson, l’atout vitesse des Clippers

Isaiah Jackson n’est pas le pivot le plus massif de NBA, mais les Clippers veulent transformer cette particularité en avantage. Tyronn Lue prévoit ainsi de titulariser l’ancien joueur des Pacers, avec une mission claire : courir pour mettre les intérieurs adverses sous pression.

« Je pense qu’il sera bon pour nous », assure l’entraîneur. « Il peut courir plus vite que la plupart des pivots en transition, ce qui provoque des changements en défense. C’est ce que nous devons continuer à lui répéter : il doit utiliser sa vitesse et sa rapidité. »

Derrick Jones Jr. se réjouit déjà de pouvoir former avec lui l’un des tandems les plus athlétiques de la ligue.

« Honnêtement, je pense que c’est l’un des pivots les plus rapides de NBA. Il est presque à mon niveau », sourit l’ailier. « S’il court d’un côté et que je cours de l’autre, je suis très confiant dans nos chances. Il nous apporte énormément de choses. »

Capable de changer sur tous les postes

La mobilité d’Isaiah Jackson doit également offrir davantage de possibilités à la défense des Clippers. Plutôt que de lui demander de rester près du cercle, Tyronn Lue souhaite exploiter sa capacité à sortir sur les extérieurs.

« Nous allons varier les couvertures et proposer différentes choses », annonce le technicien. « Nous n’allons pas utiliser toujours la même défense, mais il a la capacité de sortir et de changer sur tous les postes. »

Isaiah Jackson proposera ainsi un profil très différent de celui de Brook Lopez. L’ancien pivot des Bucks peut étirer le jeu en attaque et protéger le cercle en défense, mais il ne possède plus la mobilité nécessaire pour multiplier les changements sur les extérieurs. Tyronn Lue pourra donc adapter sa rotation en fonction des adversaires.

Baba Miller utilisé aux postes 4 et 5

Le technicien compte également sur la polyvalence de Baba Miller pour compléter cette rotation intérieure.

« Ils sont prêts », assure-t-il. « Baba est très bon depuis le début du camp. Il comprend les rôles des postes 4 et 5. Le faire jouer un peu avec Brook, puis avec Isaiah, afin d’avoir davantage de taille sur le terrain, sera important pour nous. »

À 22 ans, Baba Miller pourrait ainsi être utilisé comme ailier-fort aux côtés d’un pivot traditionnel ou occuper lui-même le poste 5 dans des configurations plus mobiles. « C’est un jeune joueur très intelligent », poursuit Tyronn Lue. « Il connaît plusieurs postes et nous devons l’utiliser de cette manière. »

Isaiah Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 IND 36 15.0 56.3 31.3 68.2 1.7 2.5 4.1 0.3 2.6 0.7 1.1 1.4 8.3 2022-23 IND 63 16.5 56.3 14.3 65.1 1.8 2.7 4.5 0.8 2.4 0.5 0.8 1.5 7.2 2023-24 IND 60 12.8 66.5 0.0 71.6 1.6 2.4 4.0 0.8 2.3 0.6 0.7 1.0 6.4 2024-25 IND 5 16.8 60.9 0.0 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 2.8 0.6 1.0 1.6 7.0 2025-26 IND/LAC 55 16.5 63.7 0.0 64.8 2.1 3.2 5.3 0.9 2.7 0.7 1.1 0.9 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.