Erik Spoelstra recadre Myron Gardner après son « trashtalking » avec Anthony Edwards

« Je ne connais pas son nom », reconnaît Anthony Edwards au sujet du joueur du Heat avec lequel il s’est chauffé verbalement en ouverture de la saison. Le joueur en question évolue au bout du banc floridien : Myron Gardner.

Face aux Wolves, le « sophomore », non drafté à sa sortie de l’université, n’a joué que les trois dernières minutes d’un match transformé en « garbage time », le temps de convertir quatre lancers-francs. Avant cela, le joueur de 25 ans s’était surtout fait remarquer depuis le banc, en galvanisant « Ant » avec ses provocations…

« Je crois que ça m’a bien chauffé. Il disait des trucs complètement dingues. Quand j’ai commencé à lui répondre, il n’avait plus grand-chose à dire. Je n’aime pas ça. Si tu veux me chercher, assume jusqu’au bout. Ne te dégonfle pas. Je pense que c’est essentiellement pour ça que j’étais aussi intense ce soir », avouait Anthony Edwards.

Une intensité matérialisée par une première sortie de très haut vol à 45 points et 10 rebonds. Myron Gardner, lui, n’a pas pu donner sa version des faits, car le Heat a refusé de le mettre à la disposition des médias jeudi.

Pas à son coup d’essai

Mais Erik Spoelstra a confirmé qu’il s’agissait bien du joueur qui avait chauffé Anthony Edwards. Et le coach du Heat a également clairement fait comprendre qu’il attendait plus de discernement de son ailier…

« J’aime l’esprit de compétition de Myron et sa volonté d’insuffler de l’énergie au groupe. Mais il doit aussi faire preuve d’intelligence. Je ne veux surtout pas qu’il provoque les meilleurs scoreurs de l’équipe adverse, surtout quand il n’est pas sur le terrain. Mais il a bon cœur. Il fera mieux à l’avenir », expliquait le technicien.

Le coach sait aussi que Myron Gardner n’en est pas à sa première provocation. En novembre dernier, lors d’un match face aux Mavs, il avait écopé d’une faute technique après une altercation verbale avec Klay Thompson, désormais son coéquipier à Miami. Après la rencontre, l’assistant Caron Butler lui avait même demandé de présenter ses excuses au shooteur pour l’avoir traité de « clochard » (« bum »).

En février, il avait été expulsé, puis avait écopé d’une amende de 35 000 dollars après une altercation physique avec Scotty Pippen Jr. Dans les dernières minutes d’une rencontre face aux Grizzlies, Myron Gardner avait percuté le meneur de Memphis dans le dos, avant une sérieuse échauffourée entre les deux hommes. À l’époque, son coach avait pris sa défense. Cette fois, Erik Spoelstra a quand même tenu à lui rappeler les limites à ne pas franchir.