Erik Spoelstra prend la défense de Myron Gardner

La victoire du Heat sur les Grizzlies samedi soir a été marquée par une grosse embrouille entre Myron Gardner et Scotty Pippen Jr. Ce dernier a mal réagi après ce qui ressemblait à une poussette dans le dos volontaire de la part du joueur du Heat au moment de revenir (tardivement) en défense.

Les arbitres n’ont pas sifflé, et Scotty Pippen Jr. s’est vengé sur la possession suivante en allant attraper Myron Gardner par le cou. Les deux joueurs ont fini au sol, entourés de coéquipiers des deux équipes pour essayer de les séparer. La sanction prononcée hier par la NBA était attendue du côté de Miami, et le verdict (35 000 de dollars d’amende pour les deux joueurs) a déçu le joueur et son coach, Erik Spoelstra.

« J’essayais vraiment de revenir en défense, en revenant en courant. Et je lui suis rentré dedans par accident, vraiment ! » , a plaidé le rookie du Heat, qui a fait part de sa surprise d’avoir reçu une telle amende. « C’est clair que je me sens plus léger maintenant ! Mais ça va, c’est derrière moi à présent, et il n’y a rien que je puisse y faire. »

« Si ça avait été quelqu’un d’autre… »

S’en tenant à la version de son joueur, coach Spoelstra a également exprimé son désaccord, estimant que le comportement de Myron Gardner n’avait pas envenimé la situation.

Pour le coach emblématique du Heat, la NBA n’a pas pris de risque en tapant sur un jeune joueur à peine arrivé en NBA, alors que son « two-way contract » venait d’être converti pour lui permettre de finir la saison.

« C’est une cible facile. C’est un jeune joueur. C’est facile pour la ligue de marquer le coup, parce que ça s’est poursuivi jusqu’en tribune. Mais nous ne sommes pas d’accord avec cette décision. C’est Pippen qui l’a poussé dans les tribunes, et Myron n’a pas vraiment riposté. Une fois à terre, il riait. Si ça avait été quelqu’un d’autre, je ne pense pas que l’amende aurait été de 35 000 dollars. Mais on va passer à autre chose », a-t-il confié.

Pour Erik Spoelstra, cet incident pourrait même servir à Myron Gardner à l’avenir et il espère qu’on ne le reprendra plus à se retrouver dans une pareille situation. « C’est une bonne occasion d’apprendre pour Myron, car il sera désormais sur le radar des arbitres. De toute façon, on voulait améliorer sa technique, et il a déjà fait beaucoup de progrès. Il est désormais capable de défendre sans commettre de faute et de faire preuve de plus de discipline ».