Scotty Pippen Jr. et Myron Gardner prennent la même amende

NBA – Expulsés pour une bagarre dans les derniers instants du déplacement des Grizzlies à Miami, les deux joueurs écopent de 35 000 euros d’amende chacun.

Dans les deux dernières minutes de la victoire de Miami contre Memphis, Scotty Pippen Jr. prend un tir à 3-pts. Quelques instants après son shoot, il est percuté volontairement par derrière par Myron Gardner. Au sol, il se plaint des arbitres qui n’ont pas sifflé. Dès lors, il décide se faire justice lui-même en allant directement au contact avec son adversaire.

« C’était un coup bas. Il m’a frappé alors que je ne voyais rien. C’était bas de faire ça. J’ai pensé qu’il aurait besoin d’un petit câlin », s’était justifié le meneur de jeu des Grizzlies.

Forcément, après cette séquence qui va mobiliser plusieurs joueurs pour séparer Scotty Pippen Jr. et Myron Gardner, la NBA a décidé de sanctionner les deux hommes. Pas de jaloux : 35 0000 dollars chacun.

