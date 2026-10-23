Ja Morant a réussi ses grands débuts avec Portland mercredi soir. On a revu le Ja Morant qu’on aime, intense et efficace avec 14 points et 8 passes décisives dans la large victoire acquise face à Phoenix.

L’histoire retiendra également que le noveau meneur des Blazers a fait ses grands débuts avec ce coloris « Halloween Zombie » de sa Nike Ja 4. Celui-ci se distingue par sa tige travaillée en vert foncé, assortie d’une touche de marron, dans un style mi zombie, mi camouflage.

Alors que le logo du joueur apparaît en gris sur la languette, les autres finitions ressortent en orange, notamment pour former le « JA » avec le « Swoosh » et le renfort latéral en TPU. Pour lui donner un effet « Halloween », la semelle brille dans le noir grâce à sa surface phosphorescente.

La Nike Ja 4 « Halloween » Zombie est de sortie aujourd’hui sur Basket4Ballers, à 140 euros la paire. A noter que le coloris « Heat Check », initialement attendu pour la fin du mois, est également disponible depuis peu, portant à six le nombre de coloris en vente sur le territoire français. Celui-ci est un peu moins cher : 130 euros.