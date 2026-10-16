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Les dents de la mer sur la Nike Ja 4

Publié le 16/10/2026 à 10:43 Twitter Facebook

Sneakers – Le nouveau coloris de la quatrième chaussure signature de Ja Morant innove avec un logo inédit sur la languette rappelant l’affiche du film « Les dents de la mer » pour compléter un dégradé bleu « peau de requin ».

La Nike Ja 4 va passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines avec pour commencer la sortie de ce coloris « Deep Water ». Celui-ci ne fait pas référence au film du même nom mais bien au mythique « Les dents de la mer », réalisé par Steven Spielberg en 1974.

On le reconnaît principalement à son tout nouveau logo présent sur la languette et qui reprend clairement l’affiche du film, avec des dents de requin en blanc derrière le logo rouge de Ja Morant sur un fond bleu. La base des lacets fait également ressortir ce qui s’apparente à une dent de requin. Le reste de la tige est habillé d’un dégradé de bleu style peau de requin, plus prononcé sur le « swoosh » latéral.

Après avoir enchaîné des saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !

La Nike Ja 4 « Deep Water » sera à retrouver sur Basket4Ballers ce soir à partir de minuit au prix de 135 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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