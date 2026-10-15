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La Nike Ja 4 « Heat check » monte en température

Publié le 15/10/2026 à 11:19 Twitter Facebook

Nike – La quatrième chaussure signature de Ja Morant va multiplier les coloris dans les semaines à venir, avec notamment cette version « Heat Check » annoncée pour la fin du mois en France.

Voilà maintenant un mois que la Nike Ja 4 a investi le marché français. A l’aube de débuter un nouveau défi après être passé de Memphis à Portland, Ja Morant peut compter sur son équipementier pour l’accompagner jusqu’au bout des doigts, de pieds en l’occurrence.

Après avoir déjà commercialisé trois premiers coloris « Nighmare », « Dark Mode » et « Phantom », trois nouvelles versions sont prévues pour la quinzaine à venir ! On retrouvera bientôt la « Deep Water » en mode dents de la mer, l’incontournable modèle Halloween « Zombie », et enfin ce coloris « Heat Check »

Ce dernier se présente avec une tige habillée d’un motif illustrant une carte de températures, entre violet et bleu nuit pour le froid et jaune-orange-rouge pour les zones chaudes. Un style « Heat Map » qui sert aussi à identifier les zones préférentielles de chaque joueur sur le terrain. L’ensemble est complété de touches de jaune, sur les « swooshes » et le renfort latérale en « A », les deux accolés formant un « JA ».

La Nike Ja 4 « Heat Check » est annoncée pour le 30 octobre sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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